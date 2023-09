Lies of P: 8 dicas para mandar bem no novo game RPG do Pinóquio

Lies of P pode ser comprado no Brasil em formato digital, nas lojas online do Steam e consoles, com preços que variam entre R$ 250 e R$ 300. Além disso, os assinantes do Xbox Game Pass podem adquirir o título sem custos adicionais. Confira, a seguir, dicas para se dar bem no soulslike do Pinóquio.

Lies of P é um jogo com gameplay difícil; veja dicas para aproveitar — Foto: Divulgação/Neowiz

👉 Elden Ring vai ser lançado no Xbox Game Pass? Comente no Fórum do TechTudo

1. Cheque suas armas

Lies of P conta com um sistema de armas que se deterioram com o tempo. É possível quebrar ou perder a eficácia de uma espada ou qualquer outra ferramenta usada em combate. Assim, é necessário ficar de olho e tentar reparar ou trocar o equipamento sempre que for viável.

Dessa forma, os usuários precisam alternar em sua estratégia de combate, mais ou menos como ocorre nos games mais recentes da série The Legend of Zelda. Por isso, é preciso se programar e coletar itens específicos para evitar que sua arma fique menos eficaz no meio da luta contra um chefão.

É importante conhecer suas armas em Lies of P — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Saiba quando bloquear ou esquivar

Em Lies of P, é necessário saber quando bloquear e quando se esquivar de ataques. O bloqueio pode ser uma opção mais comum, mas saiba que, dependendo do golpe, o personagem também pode sofrer dano mesmo assim. O ideal é focar mais na esquiva, já que é uma opção mais segura para evitar completamente o dano inimigo.

Porém, a esquiva consome fôlego, que não é infinito e pode acabar. O ideal é equilibrar bem entre as duas opções, visto que os ataques se comportam de maneiras diferentes. Também é possível recuperar energia ao bloquear, se o timing for correto para bloquear e atacar novamente.

Ataques e defesa em Lies of P tem timing preciso — Foto: Divulgação/Neowiz

3. Entenda o padrão dos inimigos

Cada inimigo em Lies of P conta com um tipo de padrão de ataques específico, sendo crucial conhecer bem. Assim como todo "Soulslike", o game traz adversários difíceis e chefões que beiram o “impossível” para jogadores despreparados. Por isso, saiba que você vai morrer várias vezes com seu personagem antes de, de fato, vencer uma luta. O ideal é ir tentando e obter o aprendizado de acordo com sua vivência. Essa mecânica é muito conhecido em títulos do gênero popularizado pela série Dark Souls.

Inimigos têm padrões em Lies of P — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Use as Artes de Fábulas

Os golpes de Pinóquio em Lies of P preenchem a barra de Artes Fábulas, um golpe poderoso que pode dar vantagens em momentos de sufoco nas lutas. É necessário usar essas habilidades com sabedoria, já que é difícil de carregar. Além disso, vale lembrar que o ataque varia de acordo com a arma utilizada, então é sempre bom para variar sua estratégia. O ideal é não usar esse ataque em qualquer inimigo, mas sim guardá-lo para um oponente mais complicado de se enfrentar.

Artes das Fábulas te dá ataques mais poderosos em Lies of P — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

5. Órgão P

Órgão P é o nome dado para a árvore de habilidade de Lies of P. Este é um recurso que existe em muitos games, no qual o jogador decide quais aptidões evoluir. Com Pinóquio, funciona da mesma forma e é necessário distribuir seus pontos com sabedoria. Assim, é possível melhorar o personagem e definir seu estilo de jogo favorito, como mais energia ou duração de ataques.

O jogador precisa juntar uma quantidade de Quartz para isso, um recurso muito importante e limitado. Cada categoria do Órgão P tem, pelo menos, dois espaços onde é possível escolher o caminho a seguir, algo que certamente faz toda a diferença nos combates.

Evolua com o Órgão P em Lies of P — Foto: Reprodução/YouTube

6. Braço legionário

O braço legionário do Pinóquio pode usar funções de armas secundárias em Lies of P. Esse é literalmente o braço mecânico usado pelo protagonista, que se comporta de forma diferente de acordo com a função que o jogador escolher. Ferramentas diferentes podem ser obtidas falando com outros personagens ou usando Plugs Legionários para criar o seu próprio nas máquinas Venigni. Combinar ataque primário com as habilidades alternativas é fundamental para se precaver de ataques inimigos e também para tirar mais dano de adversários nas lutas.

Braço Legionário traz recursos extras para Pinóquio em Lies of P — Foto: Reprodução/YouTube

7. Não poupe Células Vitais

Células Vitais são pequenos itens azuis que você encontra pelo cenário e que servem para curar Pinóquio. Elas são limitadas, por isso é comum que o jogador queira economizá-las sempre que for possível. Porém, é necessário ter a vida bem cheia para encarar combates que surgem de surpresa em Lies of P. Por isso, não deixe de usar esse recurso, pois vale muito mais a pena você ter a vida cheia e poucas Células Vitais do que morrer de forma inesperada e ter que voltar muito tempo no cenário.

Células Vitais são importantes em Lies of P — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

8. Atenção com o Ergo

Ergo é como se fosse o dinheiro dentro de Lies of P, que pode ser obtido ao derrotar inimigos. É com ele que você compra itens, equipamentos, armas e também melhora estatísticas de Pinóquio. Porém, caso o seu personagem morra, todo o recurso juntado é perdido. Então, o ideal é sempre gastar, quando possível, para não correr o risco de deixar para trás todo o recurso obtido.

A exemplo das almas em Dark Souls, o Ergo perdido pode ser recuperado, mas é preciso encontrar o inimigo que te matou para poder coletar, dificultando ainda mais sua vida dentro da aventura.

Cuidado com o Ergo em Lies of P — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Com informações de GamePressure, Gameranx

🎥 5 jogos essenciais para Xbox que todo jogador deveria conhecer