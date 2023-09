Lies of P vem aí: 8 jogos para aproveitar antes do lançamento

Para diminuir a ansiedade para o lançamento de Lies of P, o TechTudo preparou uma lista com oitos jogos que se assemelham com o game, seja por sua jogabilidade, cenários sombrios ou até temática fantasiosa. Confira:

Lies of P é um jogo com o clássico personagem Pinóquio no estilo Soulslike — Foto: Divulgação/Neowiz

The Wolf Among Us é um jogo narrativo lançado pela Telltale Games e baseado nos quadrinhos Fábulas, da DC Comics. Seu protagonista é o detetive Bigby Wolf, conhecido também como Lobo Mau, que precisa desvendar um assassinato e lida com várias outras figuras da comunidade das fadas, como a própria Banca de Neve. Apesar de não ter combates diretos como Lies of P e contar com uma história focada em diálogos com outros personagens, o game também é inspirado no mundo dos contos de fadas.

Assim como o jogo Pinóquio, The Wolf Among Us apresenta novas versões de alguns nomes conhecidos na literatura, sendo uma espécie de releitura de histórias infantis famosas. Sua recepção foi muito positiva e uma sequência está em planejamento, mas ainda sem data de lançamento revelada. O título da Telltale está disponível para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

The Wolf Among Us tem lobisomem de conto de fadas — Foto: Divulgação/Telltale

2. Bloodborne

Bloodborne é um título da From Software exclusivo do PS4 e produzido por Hidetaka Miyazaki. Sua história acontece na cidade de Yharnam, local que abriga um medicamento capaz de salvar o parente do viajante que o jogador controla. Porém, a cidade está em ruínas e apresenta perigos mortais para o usuário, que precisa passar por cenários que se parecem com os que foram vistos em Lies of P.

Bloodborne parece ser uma das principais inspirações de Lies of P, parecendo até que ambos são da mesma franquia “Soulslike”. O game também tem combates em terceira pessoa e de alto nível de dificuldade, além de apresentar toda a mesma atmosfera gótica e sombria que vemos no mundo de Pinóquio.

Bloodborne é um dos jogos estilo soulslike mais famosos da história — Foto: Divulgação/Sony

The Order 1886 é um outro exclusivo de PS4 e acompanha quatro protagonistas que formam uma espécie de reencarnação dos cavaleiros da Távola Redonda. Os jogadores precisam lutar contra criaturas que ameaçam a paz no mundo e usam armas quase futuristas para esta missão sagrada. O game gerou uma grande expectativa no seu anúncio, mas não é muito lembrado pelos fãs e foi mal avaliado pela crítica no geral.

The Order 1886 conta com muita semelhanças estéticas com Lies of P, principalmente pela sua ambientação steampunk. Os games trazem acessórios modernos para os personagens, mesmo que as suas cidades apresentem elementos mais clássicos. Apesar disso, The Order 1886 se difere bastante na jogabilidade e pode ser comparado com a série Gears of War, da Microsoft.

The Order 1886 tem lobisomens e outros monstros — Foto: Divulgação/Sony

Elden Ring é mais um sucesso da From Software, muito conhecida pelos seus games Souslike. O título pega emprestado elementos da mitologia nórdica e coloca tudo em uma história escrita por George R.R. Martin, autor de Game of Thrones. A jogabilidade é o que mais o aproxima de Lies of P, já que segue o mesmo tipo de controles, combates e, claro, a dificuldade. Espere, contudo, inimigos e ambientes bem diferentes no geral.

Elden Ring conta ainda com cenários muito mais amplos e nisso se diferencia bastante de Lies of P. Além disso, o jogo da From Software tem uma progressão não-linear, na qual não é preciso seguir uma reta específica, mas sim contar com a liberdade do mapa. Elden Ring saiu para PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Elden Ring é inspirado por mitologia nórdica e tem história escrita por George R. R. Martin, de Game of Thrones — Foto: Divulgação/Bandai Namco Entertainment

Em Dishonored, os jogadores controlam um personagem que foi acusado de assassinato injustamente e precisa lutar para provar sua inocência. Diferentemente de Lies of P, o game é um FPS com elementos de furtividade, mesmo que tenha muita ação dependendo do estilo do usuários. Além de armas de fogo no geral, é possível utilizar espadas, bestas e habilidades de dano ou movimentação. Dishonored saiu para PS4, Xbox One e PC, rendeu uma sequência direta e spin-off.

Mesmo que tenham jogabilidades pouco parecidas, os games contam com uma construção de mundo semelhante. Dishonored tem cenários vitorianos e góticos parecidos com o que é visto em Lies of P, assim como as roupas clássicas dos personagens. O jogo da Bethesda também é considerado mais fácil, já que não é considerado um Soulslike.

Dishonored é um jogo da Bethesda que se assemelha a Lies of P por conta da construção de mundo — Foto: Divulgação/Bethesda

O primeiro Bioshock é considerado um game histórico que elevou o patamar de produções de tiro em primeira pessoa. O jogo se passa em uma espécie de sociedade distópica no fundo do mar, local em que os usuários buscam verdades sobre seu passado e lidam com um exército de seres corrompidos por substâncias químicas. Bioshock também é uma espécie de sucessor de System Shock, outro jogo de tiro, mais antigo, com tema de ficção científica.

Os cenários são parecidos com os de Lies of P, mesmo que o FPS se passe em um ambiente submerso. As fases carregam uma melancolia única que fazem os jogadores se sentirem dentro da realidade surreal do game, misturando elementos dos anos 60 com uma modernidade gótica. O Bioshock original saiu primeiro para PS3, Xbox 360 e PC.

O primeiro BioShock é histórico porque elevou o patamar de produções de tiro em primeira pessoa — Foto: Divulgação/2K

Sekiro: Shadows Die Twice também é um jogo da From Software, mas costuma ser o “irmão esquecido” entre os jogadores. Sua temática é inspirada no Japão antigo e nos samurais, apresentando muitas criaturas místicas do folclore do país. O game tem como protagonista o Lobo de um Braço Só, samurai renegado que usa um braço mecânico em suas lutas. Ele protege um lorde que foi raptado e precisa entrar em ação para seu resgate.

Sekiro se assemelha a Lies of P por conta de sua jogabilidade de ação em terceira pessoa extremamente punitiva. É preciso acertar os golpes no tempo certo e saber se esquivar sempre que for preciso para não morrer com facilidade, além de ter muito reflexo para defender os ataques com sua espada. Sekiro: Shadows Die Twice saiu para PS4, Xbox One e PC.

Sekiro: Shadows Die Twice é inspirado pelo Japão — Foto: Divulgação/Activision

Vampyr acompanha Jonathan, um vampiro médico que é obrigado a matar pessoas inocentes para se alimentar. Ainda assim, ele tenta fazer o bem para compensar o estrago que faz na humanidade, enquanto lida com seus próprios pecados constantemente. Para isso ele vai desmembrar uma sociedade vampírica para restaurar a paz. Vampyr saiu para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Os jogadores podem notar uma alta semelhança com os cenários góticos e sombrios de Lies of P. Apesar de terem temáticas diferentes (vampiros e máquinas mortíferas), os games exploram a melancolia e conseguem criar um ar escuro nos seus cenários. Na gameplay, a dificuldade de Vampyr é menor, mas ambos os personagens principais entregam lutas sangrentas durante a jornada.

Vampyr é jogo com vampiros e horror — Foto: Reprodução/Steam

