Link do WhatsApp: 5 dicas para usar o recurso do aplicativo

Link do WhatsApp é um recurso gerado manualmente pelo usuário que pode ser usado para iniciar uma conversa no mensageiro. A ferramenta também funciona como um atalho para a adição de um novo contato e a url pode ser compartilhada por meio de mensagens de texto, e-mail e mídias sociais. O link também é muito útil para empresas, prestadores de serviço e profissionais de marketing que usam o WhatsApp como forma de contato com clientes. A seguir, confira dicas de como usar a ferramenta no dia a dia.

Como criar e copiar link do WhatsApp?

Para criar um link de WhatsApp personalizado, comece copiando o código base: "https://api.whatsapp.com/send?phone=SeuNumero". Em seguida, personalize o link substituindo "SeuNumero" pelo seu número de celular, incluindo o código do país e o DDD, se aplicável. Por exemplo, se estiver localizado no Brasil, na cidade de São Paulo, coloque o Código de Discagem Direta Internacional (DDI) "55" e o código de área (DDD) "11", o link personalizado ficaria assim: https://api.whatsapp.com/send?phone=5511012345678.

Para criar um link de WhatsApp com uma mensagem personalizada, comece copiando o código a seguir: "https://api.whatsapp.com/send?phone=SeuNumero&text=SuaMensagem". Em seguida, substitua "SeuNumero" pelo número de telefone desejado e "SuaMensagem" pelo texto que você gostaria de incluir na mensagem.

Lembre-se de que os links não permitem espaços, então substitua-os por "%20" (sem aspas) para garantir que o texto seja formatado corretamente. Por exemplo, se estiver no Brasil, em São Paulo, com o DDI "55" e o DDD "11", e quiser que a mensagem seja "Bom dia", seu link personalizado ficaria assim: "https://api.whatsapp.com/send?phone=5511012345678&text=bom%20dia". Quando um amigo clicar nesse link, será direcionado para uma página do WhatsApp onde poderá iniciar uma conversa com você e ver a mensagem personalizada que você configurou.

Outra alternativa viável para criar um link do WhatsApp é por meio de plataformas de terceiros, como o site Convertte. Ao optar por ele, primeiramente, acesse o link (https://www.convertte.com.br/gerador-link-whatsapp/) e preencha os campos designados com seu número de telefone e a mensagem inicial que deseja incluir. Em seguida, clique na opção "Gerar link". O link gerado será semelhante ao fornecido pelo próprio WhatsApp. Quando alguém clicar nele, será redirecionado para uma página do aplicativo de mensagens. A partir daí, o usuário poderá iniciar a conversa simplesmente ao clicar em "Enviar".

Como fazer um link do WhatsApp curto?

No bloco de notas, mensagem ou qualquer outro lugar que deseja compartilhar o seu link curto do WhatsApp, digite o seguinte URL: "http://wa.me/" seguido do seu número de telefone no formato internacional. Por exemplo, se o seu número for brasileiro e você estiver em São Paulo, o link seria: http://wa.me/551234567890. Depois, é só compartilhar! O usuário que tiver acesso poderá conversar com você clicando nele.

Como colocar link do WhatsApp no Story do Instagram?

Com o link já copiado para a área de transferência, abra o Instagram e acesse a câmera de Stories. Você pode capturar uma nova imagem ou escolher uma imagem da sua galeria. Após capturar ou carregar a imagem desejada, abra o menu superior e localize o ícone de figurinha. Selecione o sticker de link entre as opções disponíveis. Cole o link do WhatsApp que você copiou previamente no campo indicado. Se desejar, personalize o texto da figurinha, adicionando palavras que serão exibidas no adesivo. Finalize clicando no botão "Concluir". A figurinha com o link do WhatsApp será imediatamente adicionada à sua história.

Como mandar link do WhatsApp?

Você pode compartilhar o link do WhatsApp de várias maneiras: por mensagem direta, mensagem de texto, redes sociais e e-mails. Outra forma eficiente de compartilhar o link do WhatsApp é usando a opção de Código QR.

Na tela inicial do aplicativo, toque nos três pontos na vertical e acesse as "Configurações". Nessa área, você encontrará um ícone de QR Code ao lado do nome do seu perfil. Basta tocar nele e, em seguida, selecione a opção "Escanear Código". Posicione o celular sobre o código QR desejado e, ao pressionar "Iniciar conversa", você abrirá imediatamente o bate-papo vinculado a esse código.

Como gerar link do WhatsApp Business?

No caso do WhatsApp Business, selecione os os três pontinhos no topo superior direito da tela, depois, clique em “Ferramentas comerciais”. Em seguida, toque novamente nos três pontinhos no canto superior direito e clique em “link curto”. Por fim, toque em "Link curto" para visualizar o link gerado automaticamente.

