Live NPC: relembre 6 formas controversas de ganhar dinheiro na Internet

Seja para complementar a renda ou trabalhar online, existem muitas formas de faturar na web. O problema é que a promessa de ganhar dinheiro rápido e fácil na Internet já fez com que muitos usuários se expusessem demais para lucrar. O caso mais recente e controverso são as lives de NPC no Tik Tok, em que streamers imitam personagens de videogame, com frases repetitivas e trejeitos infantilizados, na busca por presentes e doações. Mas não é de hoje que internautas são atraídos para negócios ousados, duvidosos ou fraudulentos com a expectativa de ganhos financeiros.