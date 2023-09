Live NPC, Xixi e mais: 8 vezes em que as trends do TikTok foram longe demais

As Lives NPC causaram uma verdadeira polêmica no TikTok , rede social disponível para Android e iPhone ( iOS ). Isso por conta do comportamento robótico, repetitivo e até mesmo infantilizado dos TikTokers, que imitam personagens não-jogáveis de games na trend. Entretanto, essa está longe de ser a única corrente polêmica da rede social nos últimos tempos. Há quem faça vídeos lambendo sorvetes lacrados em supermercados ou até se exponha ao risco de colocar uma moeda entre um carregador de celular e uma tomada.

A seguir, veja a lista com algumas trends controversas da rede social. Vale ressaltar que, apesar da incidência, a plataforma não encoraja esse tipo de comportamento e em vários casos, o TikTok baniu as contas dos influenciadores e restringiu o conteúdo ao público maior de idade. Aliás, a maioria dessas trends jamais devem ser reproduzidas em casa, seja por motivos legais, sanitários ou até mesmo pelo alto nível de perigo físico que elas envolvem.

Ao longo do tempo diversas trends bizarras surgiram no TikTok; relembre algumas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Live NPC

Controversas, as lives NPC tiveram inspiração nos personagens não-jogáveis dos jogos de videogames. Com movimentos robóticos, voz infantilizada e visual frequentemente sexualizado, os TikTokers passaram a reagir aos presentes doados durante as lives com frases prontas e repetitivas, chamando a atenção devido a sua estranheza. Outro fator intrigante foi a quantidade de dinheiro que essa trend gerou, já que os cada figurinha doada para os TikTokers pelos expectadores era convertida em centavos de dólar. Por isso, houve quem fizesse milhares de reais em apenas uma live.

Devido ao conteúdo repetitivo e às duras críticas feitas por internautas, o TikTok decidiu restringir a distribuição das lives de NPC, alegando que este tipo de transmissão vai contra as diretrizes da comunidade e que não atinge os padrões de qualidade necessários para ser recomendada.

Para fazer lives NPC é preciso cumprir alguns requisitos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Penny Challenge (desafio da moeda)

Irresponsável e muito perigosa, a Trend Penny Challenge, ou desafio da moeda, envolvia deslizar uma moeda atrás de um carregador de telefone parcialmente conectado. A brincadeira foi responsável por diversos incidentes, de faíscas a incêndios, segundo alerta emitido por bombeiros de Massachusetts, nos Estados Unidos. Com a condenação da prática por profissionais de segurança e a acusação de dois jovens nos Estados Unidos por tentativa de incêndio em prédio público, tanto o TikTok quanto as autoridades tomaram medidas para reprimir esse tipo de iniciativa viral na rede social.

Penny Challenge foi mais um dos desafios polêmicos e perigosos do TikTok — Foto: Reprodução/Inside Edition

3. Desafio de lamber sorvete

O challenge de lamber sorvete se transformou em um problema sanitário. Ele começou quando uma jovem menor de idade postou um vídeo lambendo um sorvete da marca Blue Bell Tin Roof e o colocou de volta no freezer do supermercado Walmart no Texas. Apesar de anti-higiênico e nojento, esse tipo de atitude se tornou viral, fazendo com a tag #IceCreamChallenge fosse amplamente divulgada na época.

A popularidade do desafio fez com que diversas autoridades em questões sanitárias nos Estados Unidos como a professora professora emérita no Departamento de Ciências Psicológicas e do Cérebro da Universidade de Massachusetts Amherst, Susan Whitbourne, viessem a público falar sobre a seriedade dessa "brincadeira". Para ela, o ato que vai contra as normas sociais e está claramente fora do âmbito do comportamento socialmente aceitável.

Usuários do TikTok eram desafiados a lamber sorvete em pote em supermercados e colocá-los de volta no lugar — Foto: Reprodução/Bringle

4. Desafio do apagão

O desafio do apagão é um exemplo de Trend do TikTok que levou pessoas à morte. Esse tipo de corrente incitou jovens e adultos a prenderem a respiração até desmaiar, em busca de experimentar sensações extremas. As vítimas foram Lalani Walton, oito anos, e Arriani Arroyo, nove anos.

Neste caso, os pais das duas meninas, que residem nos Estados Unidos, entraram com uma ação contra a rede social, alegando que o algoritmo incentivou as filhas a participarem do desafio perigoso. O advogado responsável pela processo acusou o TikTok de não apenas permitir, mas também de promover conteúdo perigoso, resultando na morte de usuários. A partir daí, medidas foram tomadas para evitar novos incidentes, como o banimento de conteúdo potencialmente prejudicial e restrição de conteúdo impróprio para menores de idade.

5. Kia Boyz

A bizarra trend Kia Boyz no TikTok estimulava jovens a roubar carros em diferentes estados e condados dos Estados Unidos. Direcionados às marcas de automóveis coreanas, como Hyundai e Kia, os virais do TikTok mostravam veículos sendo roubados e dirigidos de forma irresponsável, entrando e saindo das vias e desviando de outros automóveis. Os TikTokers também ensinavam as pessoas a fazer o mesmo, mostrando como fazer ligações diretas para ligar o veículo sem a necessidade de uma chave.

Com o crescimento de 767% no número de roubos dessas marcas, em agosto de 2022, o TikTok tomou providências, excluindo a conta de usuários que se envolveram nessa trend e auxiliando as autoridades competentes na identificação dos suspeitos.

Kia Boyz era uma trend que ensinava a roubar carros — Foto: Reprodução/Fox 2

6. Desafio da espiga de milho

Após ser realizado pelo cantor norte-americano Jason Derulo, o desafio da espiga de milho ficou ainda mais famoso no TikTok. Muito perigoso, ele consiste em comer um milho cozido enquanto ele gira freneticamente, acoplado a uma furadeira elétrica. Para o cantor, a brincadeira não deu certo, quebrando dois de seus dentes da arcada superior. Alguns dizem que essa foi apenas uma pegadinha feita pelo artista, que vez ou outra participa de algumas trends na rede social. Vale ressaltar que o desafio da espiga de milho é perigoso, principalmente se realizado por crianças, e jamais deve ser reproduzido em casa.

Desafio da espiga de milho pode fazer até mesmo com que o participante perca os dentes — Foto: Reprodução/CCTV News

7. Desafio do Coronavírus

Incitado pela modelo Ava Louise, que postou um vídeo em que lambia um vaso sanitário em suas redes sociais, o desafio do coronavírus fez com que muitos usuários fossem para o TikTok lamber superfícies públicas. O desafio do coronavírus rendeu milhões de visualizações para a modelo, o que fez outros usuários seguirem o seu exemplo.

Para um jovem norte-americano conhecido como Larz, os resultados desta corrente foram catastróficos. Após lamber um vaso em um banheiro público, o TikToker foi diagnosticado com Covid-19 e internado às pressas. A conta dele foi banida da rede social.

Influenciador digital testa positivo para coronavírus após lamber privada em desafio — Foto: Reprodução/TikTok

8. Desafio do xixi nas calças

Sim, é isso mesmo que você imagina. Também há um desafio em que pessoas adultas se filmam fazendo xixi nas próprias calças. Inclusive, ao pesquisar a hashtag #peeyourpantschallenge, é possível encontrar vídeos com milhares de visualizações sobre o assunto. Nesse caso, pelo menos, não há irregularidade em termos de leis ou mesmo de questões sanitárias. Porém, explicar esse comportamento racionalmente pode ser um problema e tanto.

O desafio de fazer xixi nas calças não chega a ser um problema legal ou de saúde pública, mas ainda assim é difícil de explicar — Foto: Reprodução/Top Random Vids

