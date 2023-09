Malaysia MH 370: 3 casos em que o Google Maps foi usado em investigações

O vôo Malaysia Airlines MH 370 é um mistério desde o seu desaparecimento, em 2014. Até hoje, não ficou claro o que fez com que o avião, que transportava 239 pessoas, desaparecesse durante a rota entre a Malásia e a China. Contudo, o assunto foi revivido nos últimos dias depois da entrevista do especialista em tecnologia britânico Ian Wilson para o portal The Mirror. Isso porque, segundo ele, é possível ver os destroços da aeronave usando o Google Maps , app disponível para celulares Android e iOS .

Inserindo as coordenadas 12°05'20.4"N 104°09'08.6"E no app, é possível visualizar algo que parece uma aeronave em uma selva no Camboja. No entanto. vale ressaltar que até o momento não houve confirmação de que se trataria, de fato, do MH 370. Entretanto, esse não é o único caso em que o Maps esteve envolvido com investigações e soluções de mistérios. Veja, a seguir, outras três vezes em que o app do Google ajudou a resolver esse tipo de situação.

Ainda não se sabe se as coordenadas do Google Maps levam, de fato, ao avião desaparecido — Foto: Reprodução/Google Maps

1. Investigações sobre desmatamento

O Google Maps e o Google Earth, plataforma tridimensional do Google que também utiliza a localização via satélite, já foram utilizados por autoridades filipinas para ajudar a mitigar os problemas com exploração de madeira ilegal. No Brasil, as ferramentas também são utilizadas para prevenir problemas com desmatamento de florestas tropicais, além da extração ilegal de madeira e de minerais. Um dos responsáveis por fazer esse trabalho é o cacique Almir Suruí, que acumula evidências fotográficas geradas pelas plataformas para denunciar atuações clandestinas. Ele já foi até mesmo reconhecido pela ONU pelos esforços, sendo intitulado de "Herói da Floresta" pelo trabalho de conservação da terra indígena.

O Google Earth e o Maps são utilizados para ajudar a conservar terras indígenas no Brasil — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Líder da máfia preso na Espanha

Gioacchinho Gammino, um líder da máfia italiana foragido por anos, foi preso na Espanha graças às imagens de Street View do Google Maps em 2022. Gammino, membro do grupo mafioso Stida e uma dos homens mais procurados da Itália, vivia há anos no país, onde atendia pelo nome de Manuel. A polícia apenas conseguiu chegar até ele quando, utilizando o recurso do Maps, viu um homem parecido fisicamente com Gammino conversando com outro na frente de uma mercearia. A identidade foi confirmada quando as autoridades encontraram, no Facebook, uma página de um restaurante chamado Cocina de Manu. O restaurante tinha pratos sicilianos no cardápio.

Gammino foi encontrado graças ao recurso Street View do Google Maps — Foto: Reprodução/Google Maps

3. Carro afundado e busca por um corpo

O Google Maps já ajudou a polícia estadunidense a encontrar um corpo desaparecido. O caso aconteceu na Flórida, em agosto de 2022. A vítima, William Moldt, já era dada como desaparecida desde 1997, mas após uma série de investigações inclusivas na época, o caso esfriou. Duas décadas depois, a polícia foi chamada para relatar a descoberta de um carro em um lago na cidade de Wellington, depois de um morador fazer uma pesquisa no Maps e encontrar um veículo visível dentro do lago. Quando o carro foi retirado da água, restos mortais foram encontrados e, após uma semana de testes, ficou constatado que eles pertenciam a Moldt. O xerife da investigação presumiu que ele perdeu o controle da direção e caiu no lago, onde morreu afogado.

Os restos mortais de William Moldt só foram encontrados depois que um morador da região de Wellington viu o carro afundado no lago pelo Maps — Foto: Reprodução/Google Maps

