Mão-furada? 6 apps para conferir a saúde do celular depois de uma queda

Aplicativos que fornecem diagnósticos para problemas em dispositivos Android e iPhone ( iOS ) podem ser muito úteis para saber como está o funcionamento do celular após algum acidente. Esse tipo de ferramenta opera como uma proteção adicional para identificar defeitos, ainda que sejam imperceptíveis, e impedir que eles prejudiquem a experiência de uso do aparelho. O iDiagnosis, por exemplo, consegue analisar problemas no som e de vibração, enquanto o Zinny oferece relatórios completos sobre instabilidades através de sua integração ao ChatGPT. A seguir, confira seis apps para você descobrir qualquer problema de funcionamento no seu celular.

Celulares podem apresentar defeitos após quedas e apps ajudam a identificá-los — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Phone Diagnostics

O aplicativo Phone Diagnostics, disponível de forma gratuita para dispositivos Android e iPhone (iOS), faz diversos testes para avaliar as condições de saúde das funcionalidades do celular. Usuários podem identificar defeitos na tela, de áudio, em todos os botões do dispositivo, câmera e até microfone. A ferramenta é muito útil para descobrir defeitos e garantir a viabilidade de reparos dentro do prazo de garantia do aparelho. O aplicativo entrega dados como a porcentagem de saúde de cada recurso analisado, assim como qual deles pode estar com mal funcionamento.

Aplicativo Phone Diagnostics exige ações rápidas do usuário para detectar problemas no aparelho celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Device Info: System & CPU Info

O app Device Info: System & CPU Info, disponível exclusivamente para celulares Android, fornece diagnósticos detalhados sobre o uso e condições do dispositivo. Informações de armazenamento, sensores, bateria, qualidade de áudio, vídeos e saúde do display podem ser verificados rapidamente na tela inicial. Além disso, outros dados como espaço ocupado por aplicativos, tipo de conexões disponíveis, temperatura do aparelho e exportação de relatórios e gráficos avançados podem ser averiguados dentro do aplicativo de forma gratuita.

Aplicativo Device Info: System & CPU Info permite que usuários exportem relatórios sobre saúde do dispositivo Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Zinny

O Zinny, disponível para aparelhos Android, também faz diagnósticos precisos do celular e consegue identificar defeitos causados por variados tipos de acidentes. O diferencial do app é sua integração com o ChatGPT, que permite verificações de problemas a partir do uso do recurso GPT4, a exemplo de testes de velocidade, autonomia de bateria e condições de botões do dispositivo. A versão Pro do aplicativo permite o uso de todos os testes disponíveis, inclusive profissionais, como verificação da ocorrência de toque fantasma, assim como o compartilhamento de relatórios para outros contatos. O valor mensal é de R$7,99 e anual de R$30,99.

Aplicativo Zinny faz a avaliação de problemas de dispositivos Android a partir do modelo GPT4 — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. iDiagnosis

O aplicativo iDiagnosis, disponível exclusivamente para aparelhos iPhone, é gratuito e ajuda a identificar possíveis problemas nos componentes do celular. Além de entregar informações sobre sensores do iPhone, ele também disponibiliza outros dados para que usuários mantenham a segurança durante o uso do aparelho. Entre as principais ferramentas disponibilizadas pelo app, estão teste de Touch Screen, conectividade com Wi-Fi, dados móveis, verificações de áudio, vibração e avaliação da câmera principal e frontal.

Aplicativo iDiagnosis coleta dados do iPhone para saber a origem de problemas no aparelho — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Samsung Members

O aplicativo Samsung Members, disponível de forma gratuita para aparelhos Android, é uma excelente opção para saber se seu aparelho tem algum problema, mesmo que ele não seja facilmente perceptível. Ele oferece suporte para diagnósticos de defeitos como, por exemplo, de chip, sensores, reconhecimento de proximidade, câmeras e nível de precisão do GPS. Além disso, o aplicativo mostra recomendações sobre a melhor maneira de utilizar o dispositivo a fim de corrigir e evitar defeitos. Usuários da ferramenta também têm à sua disposição um suporte técnico para reparos remotos com o recurso Smart Tutor.

Aplicativo Samsung Members oferece suporte remoto para problemas apresentados no aparelho — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O TestM, disponível apenas para dispositivos Android, também informa ao usuário sobre as condições atuais do aparelho que apresente qualquer tipo de defeito, seja explícito ou não. A saúde do celular pode ser verificada de forma gratuita através de alguns marcadores, como bateria, bluetooth, carregamento, vibração e Touch ID. Além disso, o usuário pode obter facilmente relatórios personalizados com dados sobre as análises feitas para cada um dos recursos disponíveis e os problemas encontrados.

Aplicativo TestM possui avaliação rápida para detectar defeitos imperceptíveis na tela do celular — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Dica extra

Dispositivos Samsung Galaxy possuem um menu de diagnóstico oculto, que pode ser encontrado ao fornecer o código de comando *# 0 * # dentro do aplicativo de telefone. Após o menu estar aberto, será possível verificar o funcionamento da tela, cores, vibração, sensores, câmera e volume de toques de chamadas.

Aparelhos Samsung Galaxy possuem menu oculto para avaliar saúde do dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Lifehackere PCMag

