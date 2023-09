Mario vs Donkey Kong, F-ZERO 99 e mais; veja os anúncios do Nintendo Direct

A Nintendo realizou mais uma edição do Nintendo Direct na manhã desta quinta-feira (14). A apresentação revelou as principais novidades que chegarão ao Nintendo Switch nos próximos meses. Os rumores de que Donkey Kong e F-Zero apareceriam no evento foram confirmados, mas de uma forma diferente do que os fãs esperavam. O jogo do Donkey Kong é, na verdade, Mario vs Donkey Kong, uma franquia spin-off de puzzle e plataforma que foi popular no Game Boy Advance. Em relação ao F-Zero, o anúncio foi F-ZERO 99, um Battle Royale baseado na versão de Super Nintendo do game.

O Nintendo Direct também surpreendeu com o anúncio de Tomb Raider I-II-III Remastered, uma coleção composta pela trilogia clássica da aventura de Lara Croft e com os gráficos repaginados. Os espectadores também receberam mais detalhes sobre o remake de Super Mario RPG e o jogo da Princesa Peach, chamado de Princess Peach Showtime!. Confira tudo o que foi mostrado no Nintendo Direct a seguir.

Mario vs Donkey Kong foi anunciado no Nintendo DIrect de Setembro — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Splatton 3 Expansion Pass Wave 2 Side Order

O evento iniciou com uma gameplay diferente de Splatton 3. Após alguns minutos de mistério, foi confirmado que se tratava de uma DLC para o jogo, a Wave 2 Side Order. Trata-se de uma nova aventura single player que possibilita ao jogador evoluir seu personagem com espécies de pontos de habilidade. Os jogadores poderão adquirir a Wave 2 Side Order para o Splatton 3 durante a primavera do hemisfério norte em 2024.

Splatton 3 Expansion Pass Wave 2 Side Order abriu o Nintendo Direct desta quinta-feira — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Mario vs Donkey Kong

Após inúmeros rumores, foi confirmado no Nintendo Direct que Donkey Kong receberá um novo jogo após quase uma década de espera. Entretanto, em vez de ser um game com a popular marca "Donkey Kong Country", será uma sequência do popular spin-off de Game Boy Advance, Mario vs Donkey Kong, onde ambos são rivais.

Com gráficos repaginados para o Nintendo Switch, o jogo segue utilizando da fórmula que une os gêneros de plataforma e puzzle. A história envolve Donkey Kong como um vilão que roubou os brinquedos do Mario, e cabe ao bigodudo encarar seu rival para recuperá-los. O jogo será lançado no dia 24 de fevereiro de 2024.

Mario vs Donkey Kong ganhará um novo capítulo no Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Super Mario RPG

Anunciado no último Nintendo Direct, o remake de Super Mario RPG recebeu mais alguns detalhes nesta quinta-feira (14). A Nintendo mostrou mecânicas que retornam da versão de Super Nintendo e algumas que serão apresentadas no remake. Assim como na versão original, o remake também contará com a mecânica de defesa para reduzir o dano, que funciona quando você pressiona o botão de ação no momento certo. Se o jogador atacar os inimigos em um timing perfeito, será possível atingi-los todos ao mesmo tempo com um dano extra.

O remake contará com uma barra "Gauge", que pode encher até o 100% e possibilitar um ataque especial com os três membros de seu esquadrão ao mesmo tempo. Dependendo dos personagens que você está utilizando, a combinação irá mudar. Por fim, o remake também adicionará uma opção de realizar revanches contra chefes que você já enfrentou, mas as novas batalhas terão um nível de dificuldade mais elevado.

Super Mario RPG terá mecânicas novas, como o triple move, que poderá ser utilizado quando a nova barra na interface chegar a 100% — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Princess Peach Showtime!

Como esperado, o jogo da Princesa Peach ganhou muito mais informações no evento. Foi apresentada sua história, que inicia com um convite de um Toad para que Peach vá até um teatro, o Sparkle Theather. Quando eles assistem à peça, tudo é frustrado pelo antagonista da história. Agora, ao lado da guardiã do teatro, uma estrela chamada Stella, Peach vai encarar diversos desafios para salvar a apresentação que ela e seus leais Toads tanto queriam assistir, mas a aventura não se limitará apenas ao teatro.

Em relação à gameplay, Peach utilizará o poder de uma fita mágica de Stella para lidar com os inimigos. Essa fita também concede o poder de transformação à Princesa, que pode se tornar uma mosqueteira, uma detetive, uma lutadora, entre outros. O jogo será lançado no dia 22 de março de 2024.

Princess Peach Showtime! contará com diversas transformações para a Princesa Peach — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Tomb Raider I-II-III Remastered

Os três primeiros jogos da saga de Lara Croft receberão versões remasterizadas. Na coleção chamada Tomb Raider I-II-III Remastered, todos os games terão gráficos repaginados para a atual geração de consoles e com o estilo de gameplay, aparentemente, bastante semelhante aos clássicos. Vale ressaltar ainda que os jogos estarão completos, com toda e qualquer expansão lançada para eles até então.

Para aqueles que ainda amam os gráficos poligonais do passado, haverá a opção de alternar entre os novos visuais da remasterização e os gráficos originais. A coleção estará disponível para o Nintendo Switch no dia 14 de fevereiro de 2024.

Tomb Raider I-II-III Remastered foi uma das grandes surpresas do Nintendo Direct — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Luigi's Mansion 2 HD

O remaster de Luigi's Mansion Dark Moon, chamado de Luigi's Mansion 2 HD, não foi deixado de lado. A Nintendo mostrou um pouco dos visuais do jogo e tudo o que Luigi poderá fazer em sua aventura em Evershade Valley. A gameplay permanece muito semelhante, com as mecânicas do aspirador para capturar fantasmas e para explorar cada canto dos cômodos da mansão. A principal novidade ficou por conta do recurso de jogar com outros jogadores online nos mais diversos modos de jogo. Também foi anunciado que Luigi's Mansion 2 HD estará disponível em 2024 durante o verão do hemisfério norte.

Luigi's Mansion 2 HD contará com mecânicas idênticas ao jogo original, mas com a adição de um modo multiplayer online — Foto: Reprodução/Nintendo of America

F-ZERO 99

Por conta dos rumores nos últimos dias, os fãs de F-Zero, a famosa franquia de corrida que lançou o popular Captain Falcon, aguardavam por novidades sobre a série. Em teoria, não foi a tão aguardada sequência do game, mas, sim, uma reinvenção daquilo que todos conhecem sobre o primeiro F-Zero de Super Nintendo. Trata-se de F-ZERO 99, um jogo de corrida em Battle Royale para até 99 jogadores online.

F-ZERO 99 contará com mecânicas utilizadas na versão de Super Nintendo e novas adições para incrementar a experiência no Nintendo Switch. Ainda há recursos para personalizar seu veículo e encarar corridas contra outros 98 jogadores. F-ZERO 99 será oferecido gratuitamente para os membros do Nintendo Switch Online e estará disponível ainda nesta quinta-feira (14).

F-ZERO 99 permitirá desafiar 98 jogadores no estilo Battle Royale em corridas futurísticas — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Para finalizar a apresentação, foi anunciado Paper Mario: The Thousand-Year Door. O jogo foi originalmente lançado para Game Cube em 2004, mas vai ganhar uma versão com gráficos aprimorados para o Nintendo Switch. Ele estará disponível para o console em algum momento de 2024.

Outros anúncios para Nintendo Switch