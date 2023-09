Mensagem de bom dia segunda-feira para WhatsApp: veja 4 apps para mandar

É possível mandar mensagens de “Bom dia, segunda-feira” para os seus contatos do WhatsApp utilizando aplicativos gratuitos disponíveis para Android e iPhone ( iOS ). As plataformas reúnem imagens para todos os gostos, com diversos tipos de fontes, planos de fundo, além de temas como “Bom dia com alegria”, “Bom dia com fé” e “Bom dia com gratidão”.

Em alguns casos, como o app "Bom dia, boa tarde, boa noite com imagens", é possível até mesmo criar suas próprias artes de forma totalmente gratuita. Na lista a seguir, confira quatro aplicativos que disponibilizam um grande acervo de mensagens carinhosas que podem ser encaminhadas para seus amigos e familiares através do mensageiro.

Lista reúne quatro aplicativos gratuitos para mandar mensagens de “bom dia, segunda-feira” através do WhatsApp e outras redes sociais — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

📝 O WhatsApp fica online sozinho? Entenda no Fórum do TechTudo

1. Bom dia, boa tarde e boa noite

Disponível para Android, o aplicativo “Bom dia, boa tarde e boa noite” conta com um grande acervo de mensagens de “Bom dia”, “Boa tarde” e “Boa noite”, além de outras categorias como “Para hoje”, “Agradecimento”, “Engraçadas” e “Reflexão”. Os conteúdos são disponibilizados em formato JPEG e podem ser baixados ou compartilhados diretamente nas redes sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. Além disso, é possível dar like em todas as suas fotos favoritas para deixá-las agrupadas na mesma pasta. Os conteúdos salvos poderão ser acessados tocando no ícone de coração, localizado na página inicial.

Enviar as felicitações para amigos e familiares é bem simples: após navegar entre as categorias e selecionar um dos conteúdos, aperte o ícone de compartilhamento e selecione o WhatsApp. Em seguida, toque sobre o contato desejado e finalize o envio. Você também pode tocar sobre o ícone de download para deixar a imagem salva na galeria do celular.

“Bom dia, boa tarde e boa noite” possui acervo de mensagens que podem ser enviadas para amigos e familiares no WhatsApp — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

2. Dias da semana com frases

O aplicativo “Dias da semana com frases” está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS), com um acervo de mensagens relacionadas a diferentes ocasiões. Logo na página inicial da plataforma, é possível selecionar seções como “Recente”, “Popular”, “Aleatório” e “Gifs”. Para refinar ainda mais a sua busca e separar os conteúdos por temas, basta tocar em “Categorias”, na parte inferior da tela. Lá, poderão ser encontradas temáticas como “Segunda-feira”, “Fim de semana”, “Bom dia divertido”, “Amor”, entre outras.

Para enviar uma mensagem aos seus contatos, escolha um dos conteúdos e toque sobre ele. Em seguida, selecione o ícone de “Compartilhar” e aperte o símbolo do WhatsApp. Em seguida, selecione um dos seus contatos e finalize o envio. Vale destacar que o arquivo também poderá ser compartilhado em outras redes sociais, como Facebook Messenger e Instagram, ou favoritado para que fique salvo em uma pasta dentro do próprio aplicativo.

É possível enviar mensagens temáticas usando o app “Dias da semana e frases”, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

3. Frases de bom dia com imagens

A plataforma “Frases de bom dia com imagens” pode ser instalada gratuitamente em celulares Android, oferecendo aos usuários diversas mensagens temáticas para WhatsApp e outras redes sociais. Na página inicial do app, já é possível visualizar categorias como “Bom dia para zap”, “Bom dia mãe” e “Bom dia com paisagens”. Para localizar mensagens de segunda-feira, ou outros temas, basta tocar no ícone de lupa, na parte superior direita da tela, e pesquisar uma palavra-chave.

Para fazer o envio aos seus contatos, escolha um dos conteúdos, toque sobre ele e aperte o ícone de “Compartilhar”. Em seguida, selecione o símbolo do WhatsApp e faça o compartilhamento com seus entes queridos. Vale destacar que, ao apertar a opção “Imagens”, na parte inferior da tela inicial, também é possível visualizar os arquivos mais recentes da plataforma, além dos mais populares e os gifs disponíveis. Também há possibilidade de dar like em seus conteúdos preferidos, que ficarão salvos na pasta “Favoritos”.

App “Frases de bom dia com imagens” reúne diversas felicitações para segundas-feiras, além de outros temas; app está disponível para Android — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

4. Bom dia, boa tarde, boa noite com imagens

Disponível para Android, o aplicativo conta com diferentes tipos de bom dia, boa tarde e boa noite. Para visualizá-los, basta tocar sobre um dos três turnos na página inicial e selecionar o seu preferido. Há opções como "Bom dia com amor", "Boa tarde com motivação", "Boa noite com gratidão", entre outros. Todos os conteúdos podem ser enviados em passos simples pelo WhatsApp e outras redes sociais, bastando tocar no ícone de "avião de papel".

Além disso, os usuários também podem salvar suas imagens favoritas tocando no ícone de coração, com o objetivo de encontrá-las posteriormente com facilidade. Outro recurso interessante do aplicativo é a possibilidade de criar mensagens próprias, selecionando o botão "Criar imagens", na página inicial. Com essa opção, é possível editar textos disponibilizados pelo app ou escrevê-los do zero, além de selecionar o tipo de fonte, tamanho, posição, cor de fundo e até mesmo adicionar fotos da galeria.

Além de contarem com um acervo pronto, usuários do “Bom dia, boa tarde, boa noite com imagens” podem criar suas próprias mensagens — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Com informações de Google Play Store e App Store.

Veja também: como enviar imagem em alta qualidade no app no WhatsApp