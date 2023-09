Mensagem de Dia do Cliente 2023: 6 sites com frases para enviar

O Dia do Cliente acontece nesta sexta-feira (15). Para comemorar a data e celebrar os consumidores, lojistas podem encontrar frases para enviar pelo WhatsApp em diferentes sites, como ''42 Frases'' e ''Mensagens de Amor''. Essas plataformas são gratuitas e disponibilizam de forma fácil mensagens, GIFs e banners, todos prontos para envio. Além disso, aplicativos para Android e iPhone (iOS), como o Canva e o Picsart , permitem criar designs mais elaborados, com uso de imagens e vídeos. A seguir, conheça seis sites e apps com frases para enviar no Dia do Cliente em 2023.

Dia do Cliente em 2023 acontece sexta (15); confira lista com sites para personalizar mensagens de agradecimento — Foto: Pixabay/Preis_King

1. Canva

O Canva (https://www.canva.com/) é uma plataforma online de design que permite criar materiais gráficos a partir de modelos prontos ou do zero. Disponível também para Android e iPhone, o editor conta com conteúdos em vários formatos, incluindo banners, colagens e cartazes. Para usar os recursos gratuitos, basta fazer um cadastro com uma conta do Google, Facebook ou e-mail.

Após o login, basta pesquisar por "Dia do cliente" para conferir os modelos já prontos de cartões. O Canva também oferece planos pagos, como o Canva Pro, recomendado para empresas maiores, com ferramentas avançadas e recursos premium, e o Canva para Equipes, que facilita a gestão de equipes e fornece acesso a elementos gráficos exclusivos.

Resultado de busca para o termo ''Mensagem Dia do Cliente'' no Canva — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

2. Picsart

O Picsart (https://picsart.com) é um editor de fotos disponível para dispositivos Android e iOS, mas que pode também ser usado no computador. Semelhante ao Canva, oferece diversas funcionalidades para o tratamento de fotos, como aplicação de filtros, montagens e desenhos. Além disso, permite a criação de banners, montagens de fotos e mais.

Para usá-lo, basta fazer cadastro usando um e-mail, conta do Google ou Facebook. Aí, na página de início, na aba de buscas, pesquise por "Dia do cliente". O editor pode ser usado de forma gratuita, mas tem também dois planos pagos, que liberam mais recursos. São eles o Picsart Gold, por R$ 16,66 mensais, e o Picsart Team, por R$ 23,33 por mês.

Página Inicial do Picsart — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

3. Mensagens com amor

O site Mensagens com Amor (https://www.mensagenscomamor.com/dia-do-cliente) disponibiliza inúmeras mensagens para diversas datas comemorativas. A plataforma é gratuita e, para encontrar frases, basta pesquisar ''Mensagens Dia do Cliente''. Os formatos de mensagem disponíveis são principalmente em formato de texto.

Resultado de busca para o termo ''Mensagens Dia do Cliente'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

4. Calendarr

O Calendarr (https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-cliente-frases/) é um site gratuito que se dedica a oferecer informações sobre datas no Brasil e em Portugal, com ênfase na origem e história das celebrações. A principal forma de apresentação de informações é por meio de texto.

Para usá-lo, os usuários podem pesquisar na seção "Buscar no Calendário" ou explorar categorias predefinidas, como "Calendário 2023" e "Feriados 2023". Na página inicial, encontram-se recursos como "Que dia é hoje?", "Próximos feriados do Brasil" e "Próximas datas comemorativas do Brasil". Ao selecionar uma data específica, os usuários terão acesso a informações como a origem da data e frases associadas à comemoração correspondente.

Resultado de busca para o termo ''Mensagens Dia do Cliente'' — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

5. 42 Frases

O 42 frases (https://www.42frases.com.br/frases-de-dia-do-cliente/) é outra opção gratuita para achar textos, frases e poemas para o Dia do Cliente. Para usar a plataforma, basta visitar o site e pesquisar por "Dia do Cliente". O recurso é gratuito e só disponibiliza conteúdos em texto.

Resultado de busca para o termo ''Mensagens Dia do Cliente'' no site 42 Frases — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

6. Frases do Bem

A plataforma Frases do Bem (https://www.frasesdobem.com.br/frases-dia-do-cliente) tem como objetivo central disseminar pequenos gestos, frases e mensagens que incentivam ações voltadas para o bem. A principal forma de apresentação do conteúdo é por meio de texto. Para utilizá-la, é simples e semelhante ao Mensagens com Amor e ao 42 Frases: basta acessar o site e pesquisar por "Dia do Cliente" para achar mensagens.

Resultado da pesquisa ''Mensagens Dia do Cliente'' no site Frases do Bem — Foto: Reprodução/Ana Julia Vaz

