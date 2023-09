Microfone Behringer: 6 modelos por a partir de R$ 430

Microfones da Behringer podem ser uma opção para quem pretende fazer lives, reuniões online, podcasts ou produzir outros tipos de conteúdos na internet. Esta lista reúne seis modelos da fabricante, que possui diferentes designs e configurações, por valores que se iniciam em R$ 430 , como é o caso do Behringer BA 85A, que vem com conector XLR e conta com padrão polar supercardióide. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Behringer C3 é voltado para gravações em estúdio, conta com uma frequência que varia de 40 Hz a 18 kHz e pode ser encontrado por aproximadamente R$ 1.100. Outro destaque é o Behringer BU200, que acompanha um tripé, padrão polar cardióide e está acessível por cerca de R$ 1.811. Veja a seguir a lista com seis microfones Behringer disponíveis no Brasil.

Microfone Behringer: veja seis modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Reprodução/Freepik

1. Behringer BA 85A – a partir de R$ 430

O Behringer BA 85A é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo conta com um padrão polar supercardióide, que visa favorecer a captação do som frontal; oferece uma frequência de 50 Hz - 16.000 Hz e sensibilidade de 150 dB. O microfone é vendido por preços que começam em R$ 430.

A marca aponta que este item pode ser conectado por meio de um cabo XLR, de 3 pinos. No site da Amazon, o acessório é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores afirmam que ele consegue captar o som de maneira nítida e está de acordo com o valor cobrado. Porém, alguns sentem falta de um botão de liga e desliga.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não vem com botão de liga e desliga

2. Behringer SL75C – a partir de R$ 450

O Behringer SL75C é mais uma escolha que pode auxiliar em gravações. Segundo as especificações da marca, este produto possui um padrão polar cardióide, voltado para captações frontais vem equipado com filtro de ruídos e conta com dimensões de 7,6 cm x 30,5 cm x 12,7 cm. O dispositivo está disponível a partir de R$ 450.

Assim como o item anterior, este também dispõe de um cabo conector XLR, com 3 pinos. O produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do microfone. No entanto, alguns consumidores relatam que a potência dele é inferior em relação a outros modelos.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: pode não ser indicado para quem busca um modelo mais robusto

O Behringer C-1U é outra alternativa para os criadores de conteúdo. De acordo com a fabricante, este dispositivo é voltado para gravações em estúdio e pode ser indicado para captação de vozes e instrumentos musicais. Com um padrão polar cardióide, este modelo também oferece filtros de ruídos. O modelo pode ser obtido por cerca de R$ 670.

Diferente dos itens anteriores, este pode ser conectado via cabo USB e possui padrão de instalação plug and play. Além disso, as especificações apontam que o microfone pode alcançar frequências que variam de 40 Hz a 20 kHz e apresenta uma sensibilidade de 136 dB. Avaliado com 4,4 de 5 estrelas, os compradores indicam que o acessório cumpre com o que se propõe a fazer. Porém, alguns comentam que não conseguem gravar agudos sem estourar o áudio.

Prós: possui conexão por cabo USB

possui conexão por cabo USB Contras: alguns compradores apontam dificuldades em gravar agudos sem estourar o áudio

4. Behringer BM1 Gold – a partir de R$ 889

O Behringer BM1 Gold é mais uma opção abaixo dos R$ 1.000. Segundo a marca, este modelo é indicado para uso em home studio, gravações de vídeo ou realizações de lives. O produto vem equipado com um condensador de áudio e possui uma frequência que parte de 20 Hz e pode chegar até 20 kHz. O item é visto por aproximadamente R$ 889.

A fabricante ressalta que este dispositivo oferece um conector XLR, de 3 pinos, banhado a ouro, que promete melhorar a captação do áudio.

Prós: modelo é indicado para inúmeras produções

modelo é indicado para inúmeras produções Contras: não possui conexão via cabo USB

O Behringer C3 é outra escolha que pode agradar os usuários. Assim como a grande maioria dos modelos desta lista, este também conta com conexão por cabo XLR, de pinos. De acordo com as especificações, o dispositivo oferece uma frequência que varia entre 40 Hz e 18 kHz; e conta com padrão polar cardióide. É possível adquiri-lo por cerca de R$ 1.100.

O modelo vem equipado com um condensador de áudio, de 16 mm, e é indicado para gravações em estúdios. Na Amazon, o microfone é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade de som e o desempenho do dispositivo. Contudo, alguns reclamam que por conta do peso excessivo, muitos suportes podem não conseguir segurá-lo.

Prós: configuração elevada

configuração elevada Contras: compradores se queixam do peso excessivo que dificulta fixá-lo em um suporte

O Behringer BU200 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com conexão USB, o que o torna compatível com desktops, notebooks e outros dispositivos de áudio. Além disso, o modelo dispõe de uma frequência que vai de 50 Hz a 17 kHz. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.811.

Outra característica deste modelo, é que ele acompanha um tripé, que permite posicioná-lo de maneira mais prática no setup. A marca também reforça que o microfone é plug and play e não exige instalação de drivers externos.

Prós: acompanha um tripé

acompanha um tripé Contras: preço elevado

