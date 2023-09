Mochila masculina para notebook é ideal para quem quer transportar o laptop em segurança. Empresas como Lenovo e Dell oferecem modelos por preços a partir de R$ 134 , como é o caso da Lenovo B210 Casual, que utiliza tecido impermeável, um design simples e é indicado para notebooks de até 15,6 polegadas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção é a Dell 460-BCTL, que conta com detalhes refletivos no painel frontal para se destacar em condições de baixa luminosidade por cerca de R$ 136. Já a Lenovo ThinkPad Essential 16 possui um compartimento acolchoado para notebook de até 16 polegadas, além de acompanhar um tecido feito a partir da reciclagem de restos de materiais por valores que partem de R$ 188. Veja a seguir quatro mochilas para notebook para comprar no Brasil.

Mochila masculina: 4 opções para guardar seu notebook por a partir de R$ 134 — Foto: Pexels/Andrea Piacquadio

1. Lenovo B210 Casual – a partir de R$ 134

A Lenovo B210 Casual é o modelo de abertura da lista. A mochila utiliza tecido impermeável em um design simples e funcional para criar um case perfeito para a vida moderna, de acordo a marca. O item oferece um compartimento integrado para notebook de até 15,6 polegadas. Além disso, segundo as especificações, a mochila acompanha uma variedade de bolsos internos para acessórios e um compartimento principal espaçoso para livros e outros itens.

Seu tecido é feito de poliéster de fios de neve hidrófugo em alta qualidade e impermeável, sendo capaz também de oferecer uma resistência e duração mais prolongada. Suas especificações ficam para altura de 120 mm e comprimento de 445 mm. Até o momento, a B210 Casual recebeu uma avaliação de 4,7 de 5 estrelas na Americanas, com destaques para o tamanho, custo-benefício e espaço interno. Ela pode ser comprada por cifras que partem de R$ 134.

Prós: custo-benefício, tecido durável e espaço interno

custo-benefício, tecido durável e espaço interno Contras: não há

Lenovo Casual B210 é revestida com um tecido impermeável e possui um formato simples e funcional — Foto: Divulgação/Lenovo

A Dell 460-BCTL é uma mochila criada com detalhes refletivos no painel frontal para se destacar em condições de baixa luminosidade ao receber luzes diretamente, como as de faróis de carro, o que torna o usuário mais visível para outras pessoas quando está caminhando por ruas e calçadas movimentadas, tornando o comprador mais seguro. Ela é feita de material externo resistente à água e com uma capa e alça acolchoada. O modelo acompanha zíperes que ficam escondidos embaixo da alça do ombro, essa mochila ajuda a evitar atenção indesejada. Na Americanas, ela pode ser encomendada por R$ 136.

De acordo com a marca, ela possui o tamanho ideal para acomodar um computador de até 15 polegadas, e todos os itens necessários, além de uma bolsa para armazenar o celular, a garrafa de água e o guarda-chuva nos bolsos laterais externos. As especificações apontam para altura 43 cm, largura de 31 cm, profundidade de 14 cm e peso de 0,45 kg. Avaliada com 4,2 de 5 estrelas, as 12 avaliações destacam a resistência do produto. No entanto, ressaltam que ela é um modelo pequeno.

Prós: é um modelo resistente e conta com detalhes refletivos no painel frontal

é um modelo resistente e conta com detalhes refletivos no painel frontal Contras: bolsos externos e internos pequenos

Dell 460-BCTL conta com detalhes refletivos no painel frontal ao receber luzes diretamente — Foto: Reprodução/Americanas

3. Lenovo Everyday B510 – a partir de R$ 161

As especificações detalham que o acessório é confeccionado com materiais antirrasgo e resistência à água. Seu tamanho é adequado para computadores de até 15,6 polegadas. O modelo acompanha um compartimento principal com espaçoso o suficiente para carregar itens pessoais, como diz a marca. Ela também apresenta um bolso de rápido acesso e dois bolsos laterais para espaço de armazenamento adicional.

O modelo acompanha um material com tecido resistente à água, compartimento separado para notebook acolchoado e compartimento de acesso rápido. Um dos destaques vai para o bolso antirroubo e a alça de ombro ajustável. A mochila conta com uma altura de 440 mm, comprimento de 325 mm e profundidade de 120 mm. Ela pode ser encomendada por preços que partem de R$ 161.

Prós: resistente à água

resistente à água Contras: poderia ser um pouco maior

Lenovo Everyday B510 é adequada para notebooks de até 15,6 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

4. Lenovo ThinkPad Essential 16 – a partir de R$ 188

A mochila Lenovo ThinkPad Essential 16 é recomendada para o trabalho, lazer e rotina. O item possui um compartimento acolchoado para notebook de até 16 polegadas, além deu um amplo espaço de armazenamento interno e dois bolsos frontais adicionais com zíper. Na Americanas, ela está disponível por R$ 188.

O modelo foi construído de forma ecologicamente correta, isso porque seu tecido é poliéster e RPET, um material obtido a partir da reciclagem de restos de materiais. Suas dimensões equivalem a uma altura de 465 mm, enquanto seu comprimento é de 290 mm e sua profundidade fica por 110 mm.

Prós: comporta notebooks de até 15 polegadas

comporta notebooks de até 15 polegadas Contras: valor elevado

Lenovo ThinkPad Essential 16 foi criada de forma ecologicamente correta e com tecido RPET — Foto: Reprodução/Americanas

