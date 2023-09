Monitores curvos são interessantes para profissionais de edição e vídeo, além de gamers que buscam telas largas e até para produtividade. Empresas como Samsung , Warrior e Concórdia oferecem modelos por preços a partir de R$ 759 , como é o caso do Samsung S36C, que apresenta 24 polegadas, resolução Full HD e suporte ao AMD FreeSync . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Samsung C34G55TWWL acompanha uma tela display de 34 polegadas com design curvo UWQHD com resolução de 3440 x 1440 pixels e taxa de atualização de 165 Hz por R$ 3.299. Outra opção é o Samsung Odyssey Neo G9, que conta com 49 polegadas em um display curvo de 1000R por cerca de R$ 9.599. Veja a seguir cinco monitores curvos para comprar no Brasil.

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Monitor curvo: veja 5 modelos por a partir de R$ 759 — Foto: Divulgação/Samsung

Qual monitor comprar? Opine no Fórum do TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Samsung S36C – a partir de R$ 759

O Samsung S36C é o modelo de abertura da lista. O modelo possui um painel curvado de 1800R com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e tecnologia VA em uma tela de 24 polegadas. As especificações revelam que o periférico acompanha uma taxa de atualização de 75 Hz, brilho M2 suporte ao AMD FreeSync, tais características podem proporcionar uma experiência de jogo mais fluida para gamers menos exigentes. Atualmente, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 759.

Um dos fatores interessantes do modelo é que ele vem com diferentes modos de uso, como o Eco Saving Plus, que promete economizar até 10% mais energia, e o Eye Saver, que reduz o efeito da luz azul na visão enquanto remove a irritante oscilação da tela. Além disso, o monitor possui um Modo Jogo, que ajusta a cor e o contraste do game para melhorar a qualidade da imagem. Sua conectividade é em HDMI & D-sub. Ele está avaliado em 4,4 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: é recomendado usar somente no padrão HDMI

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO Samsung S36C R$ 759,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung S36C × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ECONÔMICO Samsung S36C R$ 759,00 IR À LOJA

2. Warrior MN103 – a partir de R$ 859

O monitor Warrior MN103 é uma opção gamer que promete agradar quem não procura investir muito em um monitor de alta performance. Além do preço atrativo, a ficha técnica também traz destaques, como tela de 24 polegadas, curvatura de 1800R e resolução Full HD+ de 1920 x 1080 pixels. A taxa de atualização é de 165 Hz, número que deve afastar o efeito ghosting e garantir uma transição suave de imagens. As configurações ainda incluem alto contraste e tempo de resposta de 1 ms. Além disso, ele é recomendado para games como Valorant, League of Legends e CS:GO.

A tela também traz a tecnologia FreeSync, que sincroniza os quadros gerados pela placa gráfica (GPU) com a taxa de atualização do monitor, o que deve garantir imagens fluidas nos jogos. Além disso, o modelo é compatível com HDMI, USB, DisplayPort e P2, para fones de ouvido. Avaliado em 4,2 estrelas de 5 na Amazon, o produto reúne elogios à qualidade do acabamento e da imagem, mas também há críticas sobre a falta de saída de áudio nativa. O modelo pode ser adquirido por valores a partir de R$ 859 na Amazon.

Prós: preço acessível e taxa de atualização de 165 Hz

preço acessível e taxa de atualização de 165 Hz Contras: não acompanha cabos

Gostou do produto? Compre aqui ALTO CONTRASTE Warrior MN103 R$ 970,63 IR À LOJA

Todas as ofertas de Warrior MN103 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTO CONTRASTE Warrior MN103 R$ 970,63 IR À LOJA

3. Concórdia CZ270F – a partir de R$ 985

O Concórdia CZ270F é uma outra opção interessante para quem procura um monitor com características de alta performance sem precisar ter que investir muito. O periférico entrega uma tela de 23,6 polegadas com curvatura de 1.500R LED Full de 1920 x 1080 pixels e painel VA, proporcionando imagens com alto nível de detalhes e cores mais vibrantes. A taxa de atualização do item é de 65 Hz e o tempo de resposta é de 1 ms.

O brilho de 250 CD/M² proporciona uma experiência mais imersiva. O modelo acompanha conectividade HDMI 1.4, VGA e DC. Além disso, ele acompanha as tecnologias FreeSync G-Sync, filtro de luz azul e flicker Free. Já as conexões são HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI, EARPHONE e DC (Energia). Interessados precisam investir R$ 985. Na Amazon, o modelo possui uma avaliação de 4,5 de 5 estrelas, com 68% de aprovação pelos últimos compradores. Os destaques vão para o custo-benefício e qualidade da tela. No entanto, relatam que ele não possui conectividade USB.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui entrada USB

Gostou do produto? Compre aqui 27 POLEGADAS Concórdia Gamer CZ270F R$ 890,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Concórdia Gamer CZ270F × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 27 POLEGADAS Concórdia Gamer CZ270F R$ 890,00 IR À LOJA

O Samsung C34G55TWWL é uma opção de monitor para quem busca montar um setup com qualidade de imagem premium. O modelo de 34 polegadas conta com design curvo UWQHD com resolução de 3440 x 1440 pixels. O monitor ainda conta com taxa de atualização de 165 Hz, AMD Free Sync, Eye Saver Mode que reduz a emissão de luz azul, Low Input Lag e Mogo Jogo, que otimiza as configurações de contraste e cor de acordo com o gênero do game.

Ele também conta com os modos Picture-by- Picture e Picture-in-Picture de divisão de tela, duas entradas Display Port, uma entrada HDMI, quatro entradas USB e entrada para fone de ouvido. O Odyssey G5 é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon a partir de sete avaliações de compradores. O monitor se destaca pelo seu tamanho, design curvo e alta resolução. Contudo, ele não possui sistema de som embutido. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.299 para comprar o produto.

Prós: tamanho, resolução e design curvo

tamanho, resolução e design curvo Contras: valor elevado e sem som embutido

Gostou do produto? Compre aqui VISOR LCD Samsung ‎C34G55TWWL R$ 3.299,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung ‎C34G55TWWL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. VISOR LCD Samsung ‎C34G55TWWL R$ 3.299,00 IR À LOJA

5. Samsung Odyssey Neo G9 – a partir de R$ 9.599

O Odyssey Neo G9 é um monitor diferenciado com suas 49 polegadas em um display curvo de 1000R com resolução 5K de ‎5120 x 1440 pixels, que promete oferecer um campo de visão único em seu segmento, o que deve exigir um pouco mais da GPU, mas sem dúvida vai proporcionar uma experiência única para os usuários. Além de uma taxa de atualização de 240 Hz.

O item acompanha tecnologia miniLED e promete oferecer uma qualidade de imagem superior, sendo ainda compatível com HDR, FreeSync e G-Sync. Principalmente para quem procura um monitor para simulador automotivo, o Odyssey Neo G9 promete ser uma solução capaz de dispensar a combinação de mais telas e proporcionar um visual espetacular para suas corridas. O visual do monitor UltraWide chama muito a atenção principalmente pelo tamanho e curvatura da tela, o que é um dos pontos destacados pelos usuários que avaliaram o produto, que aparece com 69% de avaliações com cinco estrelas na Amazon. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 9.599 para comprar o produto.

Prós: tecnologia do display e suporte 5K

tecnologia do display e suporte 5K Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 49 POLEGADAS Samsung Odyssey Neo G9 R$ 7.429,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Odyssey Neo G9 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 49 POLEGADAS Samsung Odyssey Neo G9 R$ 7.429,90 IR À LOJA

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo