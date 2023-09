Monitores com resolução Full HD podem ser ideais para realizar trabalhos no computador e também para os que curtem jogar, já que eles são projetados para ficar mais próximos dos olhos sem causar muito cansaço para a vista. Empresas como Samsung , LG , AOC e Philips possuem modelos Full HD por valores a partir de R$ 468 , como é o caso do Philips 221V8L, que possui tecnologia antirreflexo e bordas ultrafinas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o AOC Speed 24G2HE5, conta com ajuste de inclinação, função Shadow Control que permite controlar as tonalidades cinzas da imagem e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 1.075. Outro destaque é o LG 29WK600, que conta com 29 polegadas e tecnologia FreeSync por cerca de R$ 1.149. Veja a seguir seis monitores Full HD para comprar no Brasil.

Monitor Full HD: 6 modelos para produtividade ou jogos — Foto: Divulgação/Acer

1. Philips 221V8L – a partir de R$ 468

O Philips 221V8L é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações do fabricante, este modelo vem equipado com uma tela LCD, possui 21,5 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, proporção de imagem de 16:9, taxa de atualização de 75 Hz e densidade de pixels de 102 PPI. O produto pode ser adquirido por preços que se iniciam em R$ 468.

A marca destaca que este modelo conta com bordas ultrafinas, dispõe de tecnologia antirreflexo e pode ser inclinado em até 178 graus. Na parte de conectividade, o dispositivo oferece uma entrada VGA e uma HDMI 1.4. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o desempenho do monitor. Porém, alguns apontam que ele poderia possuir mais conexões.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os compradores reclamam que o monitor vem apenas com uma entrada VGA e outra HDMI

2. LG 24MK430H – a partir de R$ 599

O LG 24MK430H é outra opção para quem busca um monitor mais barato. Segundo a fabricante, este dispositivo possui uma tela de 23,8 polegadas, com resolução Full HD, de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Além disso, o modelo dispõe de conexões para cabo VGA e HDMI. O item está disponível a partir de R$ 599.

Outra característica, é que este monitor vem com a tecnologia AMD FreeSync, que visa suavizar os quadros por segundo (FPS) de um game, deixando a experiência mais fluida. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade da imagem e o preço cobrado. No entanto, alguns alegam que o dispositivo apresentou defeito com um mês de uso.

Prós: tela maior que a do modelo anterior

tela maior que a do modelo anterior Contras: alguns compradores alegam que o monitor apresentou defeito com um mês de uso

3. Samsung T350 – a partir de R$ 709

O Samsung T350 é mais uma escolha para quem busca um monitor abaixo dos R$ 1.000. De acordo com a marca, este modelo vem com uma tela de 24 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 75 Hz. Assim como o Philips 221V8L, este também permite um ângulo de inclinação de 178 graus. O dispositivo pode ser adquirido por cerca de R$ 709.

A fabricante ressalta que o produto oferece tecnologia FreeSync, que busca deixar o FPS dos jogos mais suaves. O modelo pode ser conectado via cabo HDMI e VGA. No site da Amazon, este monitor é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores apontam positivamente o design das bordas e a qualidade das cores. Porém, alguns relatam que o pé de apoio não é satisfatório.

Prós: tecnologia FreeSync que pode favorecer o público gamer

tecnologia FreeSync que pode favorecer o público gamer Contras: alguns consumidores reclamam da qualidade do pé de apoio

4. AOC Speed 24G2HE5 – a partir de R$ 1.075

O AOC Speed 24G2HE5 é mais uma opção que pode agradar os usuários. De acordo com a fabricante, este modelo oferece uma tela de 23,8 polegadas, com formato widescreen, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e taxa de atualização de 75 Hz. Para os jogadores, a marca também promete um tempo de resposta de 1 ms. Este item é ofertado por cerca de R$ 1.075.

O produto se caracteriza pelas bordas finas e um contorno vermelho. Diferente do item anterior, este tem apenas uma entrada HDMI e uma VGA. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a frequência do monitor e a taxa de atualização. Contudo, alguns reclamam de pequenas distorções na imagem.

Prós: atende os que buscam por um modelo widescreen

atende os que buscam por um modelo widescreen Contras: vem com apenas uma entrada HDMI e uma VGA

5. LG UltraGear 24GN60R – a partir de R$ 1.098

A LG UltraGear 24GN60R é outra escolha para os jogadores. Segundo as especificações da marca, este produto conta com uma tela de 24 polegadas, resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e aspecto de 16:9. Diferente das opções anteriores, esta oferece uma taxa de atualização de 144 Hz. O equipamento é vendido por aproximadamente R$ 1.098.

O modelo permite um ângulo de inclinação de até 178°, além de também possuir uma porta HDMI e uma DisplayPort. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que o monitor oferece uma qualidade satisfatória e atende o público gamer. Por outro lado, alguns consumidores relatam que o aparelho parou de reconhecer o HDMI com apenas 20 dias de uso.

Prós: taxa de atualização de 144 Hz

taxa de atualização de 144 Hz Contras: apenas uma porta HDMI

O LG 29WK600 é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este modelo possui uma tela de 29 polegadas, que permite uma imagem com proporções de 21:9 e resolução Full HD de 2560 x 1080 pixels. O monitor dispõe de uma entrada DisplayPort e duas portas HDMI. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.149.

Com uma taxa de atualização de 75 Hz, o equipamento também conta com a tecnologia AMD FreeSync e tela antirreflexo. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores afirmam que ele oferece boa qualidade de imagem e elogiam o fato de ele ser ultrawide. Entretanto, alguns reclamam que receberam o produto sem a película de proteção e com a tela marcada de dedos.

Prós: possui duas portas HDMI

possui duas portas HDMI Contras: o formato ultrawide pode não agradar a todos

