Monitores para PC são ideais para montar um computador ou melhorar a experiência do home office e jogatina, por exemplo.Empresas como AOC , Philips , Samsung , Dell e LG , oferecem modelos por preços inicias de R$ 467 , como é o caso do Philips 221V8L, que oferece resolução Full HD anti-reflexo de 1920 x 1080 pixels e tecnologia SmartContrast. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção é o LG 29WK600, que conta com resolução de 3840 x 2160 pixels e 29 polegadas por cerca de R$ 1.071. Já o Samsung UJ59 oferece uma resolução UHD 4K, taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 4 ms por R$ 1.879. Veja a seguir seis monitores para PC para comprar no Brasil.

Monitor para PC: 6 modelos para usar no seu computador — Foto: Rafael Leite/TechTudo

1. Philips 221V8L – a partir de R$ 467

O Philips 221V8L é um monitor pensado para o home office. O modelo acompanha 22 polegadas que prometem combinar o painel VA. O periférico conta com bordas finas, design ultra slim e oferece qualidade Full HD de 1920 x 1080 pixels. De acordo com a marca, ele promete tornar a qualidade visual mais imersiva com visão ininterrupta das cenas devido ao formato de tela 16:9. O 221V8L também acompanha uma função exclusiva da marca, a SmartContrast, analisando o conteúdo em exibição, personalizando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo. É possível adquirir o modelo por preços que partem de R$ 467.

De acordo com as especificações, o monitor apresenta conexões HDMI e DisplayPort, que asseguram maior qualidade de som e imagem. Sua taxa de atualização é de 75 Hz. O 221V8L também apresenta Adaptive-Sync como um de seus principais diferenciais. Um dos destaques também vai para a tela anti-reflexo, o que pode ser confortável para quem passa horas na frente da tela. Conforme avaliação dos clientes na Amazon, o monitor mantém nota alta com 4,8 de 5, podendo ser uma boa escolha por conta de suas especificações voltadas para produtividade do modelo. O produto se destaca por conta de seu custo-benefício, bordas finas e boa qualidade de imagem.

Prós: tecnologias que melhoram a imagem e painel VA

tecnologias que melhoram a imagem e painel VA Contras: apenas uma porta HDMI

2. AOC 22B1HM5 – a partir de R$ 740

O AOC 22B1HM5 é um modelo multitarefa, indicado para trabalhos, home office ou estudos. O periférico apresenta um painel VA e de acordo com o fabricante, ele é capaz de oferecer tempos de resposta mais eficientes do que os modelos convencionais da linha. Sua tela traz 21,5 Full HD, sendo 1920 x 1080 pixels e 75 Hz de taxa de atualização. A tela conta com bordas ultrafinas, painel anti-reflexivo e taxa de brilho de 200 cd/m², ideal para quem passa muito tempo em frente a tela. O modelo tem entrada HDMI e VGA, além de acompanhar cabo de força e o VGA. O produto é vendido por cerca de R$ 740.

Apesar de ser um modelo de abertura, ele possui 5 ms de tempo de resposta e suporta mais de 16 milhões de cores, para um tipo de visualização mais nítido, além de acompanhar recurso Flicker Free. O aparelho também é equipado com Low Blue Light (baixa luz azul). A função é capaz de diminuir a luz azul emitida pela tela para reduzir a fadiga ocular e secura da vista. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os usuários destacaram o custo-benefício, amplitude e padrão de instalação VESA. Entretanto, outros destacam que a altura da tela causa um certo desconforto.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é possível alterar a altura da tela

3. Dell E2222HS – a partir de R$ 787

O Dell E2222HS também é um modelo indicado para home office ou trabalhos. O item conta com um ângulo de visão ampliado em um display de 21,45 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, além de uma taxa de atualização de 60 Hz. Um dos principais destaques fica para a tecnologia ComfortView, um recurso de software que reduz as emissões nocivas de luz azul e ângulo de visão ampliado, de 178°/178° graus.

De acordo com a marca, ele foi projetado para otimizar o conforto ocular, mesmo em períodos longos. O periférico também acompanha ajuste de altura, alto-falantes integrados e design ecológico. Já em conectividade, o E2222HS acompanha entrada HDMI, DisplayPort e VGA. Interessados precisam investir R$ 787 para adquiri-lo. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores destacaram o custo-benefício e facilidade nos ajustes de altura.

Prós: ajustes de altura e ComfortView

ajustes de altura e ComfortView Contras: qualidade de áudio poderia ser melhor

4. Samsung T350 – a partir de R$ 849

O Samsung T350 é um monitor com bordas mais finas que os monitores convencionais, o que deve ser interessante para usuários que procuram por mais imersão visual durante o uso, principalmente para filmes, series e apps de edição. O display VGA fornece uma taxa de atualização de 75 Hz e uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels. O produto é visto por valores que partem de R$ 849. A interface de conexão oferece entradas HDMI e D-Sub.

O periférico também é um modelo de entrada com funções mais básicas, por isso, pode ser mais atrativo a usuários com baixa produtividade. O modelo também acompanha a tecnologia Flicker-Free, uma função que reduz as oscilações proporcionando uma experiência mais confortável. No entanto, seu tempo de resposta é de 5 ms. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a qualidade da tela e as possibilidades de configurações. No entanto, criticam a falta de versatilidade na interface de conexão.

Prós: tecnologia Flicker-Free e display VGA

tecnologia Flicker-Free e display VGA Contras: interface de conexão pouco versátil

O LG 29WK600 é uma opção para quem procura um modelo ultrawide. O item é equipado com tecnologia HDR 10, tela IPS e resolução de 2560 x 1080 pixels. De acordo com o fabricante, ele conta com 14 modos de customização de tela disponível e o display permite dividir a tela em quadro partes ao mesmo tempo e visualizar duas janelas simultaneamente no modo picture-in-picture (PiP). Além disso, possui suporte em forma de semicírculo e ajuste de inclinação no plano vertical. O modelo apresenta tela antirreflexo, taxa de atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms.

O 29WK600 também pode ser ideal para o público que procura maior produtividade no trabalho, principalmente desenvolvedores e quem busca mais imersão em hardwares. Na parte de áudio, ele possui MAXXAUDIO, um recurso que oferece qualidade alta para o som, além de dois alto-falantes de 5 W. Em relação à conectividade, os usuários podem encontrar uma entrada HDMI (acompanha cabo) e DisplayPort. O modelo recebeu avaliação de 4,8 de 5 dos consumidores da Amazon, e os destaques ficam por conta da imersão, conforto visual e cores fiéis. O periférico pode ser adquirido por cifras a partir de R$ 1.071.

Prós: alto-falantes integrado e modo PiP

alto-falantes integrado e modo PiP Contras: costuma não funcionar tão bem com a resolução em 2560 x 1080 pixels

O Samsung UJ59 é outra opção de monitor imersivo, útil para quem busca um produto para alta produtividade e quer mais de um aplicativo aberto simultaneamente. O produto conta com 32 polegadas e oferece uma qualidade 4K UHD com uma resolução de 3840 x 2160 pixels em mais 8,3 milhões de cores, características interessantes para quem busca altíssima nitidez durante o consumo de filmes e séries. A interface de conectividade proporciona HDMI, USB e DisplayPort. O principal diferencial fica para o Picture-by-Picture, função que transforma o monitor em multitarefa, permitindo a exibição de conteúdo vindos de duas fontes diferentes.

Já no quesito desempenho, é possível usufruir de uma taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 4 ms. Isso diz que o modelo pode não ser uma boa opção para alto FPS, embora possa ser o suficiente para usos como internet, estudo, trabalho e até games casuais. Seu design é emoldurado por bordas finas e um belo acabamento em preto fosco. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o display para usos mais domésticos. O produto é visto por cifras que partem de R$ 1.879.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: há modelos mais baratos com maior taxa de atualização

