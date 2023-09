Monitores ultrawide são boas opções para quem deseja aproveitar melhor o espaço da tela durante as jogatinas ou mesmo para trabalhar.Empresas como Pichau, LG e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 1.072, como é o caso do Pichau Cepheus, recomendado para quem busca uma boa relação custo-benefício. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção com preço acessível é o LG 29WK600, com resolução Full HD e suporte para divisão de tela, o que pode ser interessante para quem busca um modelo para trabalho por valores a partir de R$ 1.099. Já o Samsung ‎Odyssey‎ C49RG90SSL oferece tela curva de 49 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e recursos para uma experiência imersiva por cerca de R$ 7.959. Confira a seguir cinco monitores da Samsung para comprar no Brasil.

Monitor ultrawide: 5 modelos por a partir de R$ 1.072 — Foto: Pedro Vital/TechTudo

Quer saber como ligar dois monitores no PC? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. Pichau Cepheus V29 - a partir de R$ 1.072

O Pichau Cepheus é um monitor de 29 polegadas, proporção 21:9 e resolução Full HD (2560 x 1080 pixels), com quatro vezes mais resolução que telas HD. Sua gama de 16,7 milhões de cores e 100% de sRGB, taxa de atualização de 100 Hz e tempo de resposta de 5 ms prometem uma experiência de jogo imersiva. O monitor também conta com outros recursos como a tecnologia Low Blue Light, resultando em uma diminuição da emissão de luz azul da tela, tecnologia FreeSync resolve problemas de comunicação entre o CPU e o monitor e elimina a quebra de quadros durante as partidas. O modelo aparece por cerca de R$ 1.072.

No site da Amazon, o Cepheus tem classificação de 5 estrelas com base na avaliação de dois compradores. Além do custo-benefício, o monitor de 29 polegadas foi elogiado por seu desempenho eficiente para jogos e trabalhos. Apesar da eficiência, o seu modo sRGB 100% pode desapontar usuários mais exigentes, de acordo com a avaliação disponível. O monitor oferece as seguintes entradas: 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Saída de Áudio, 1 x USB, 1 x DC.

Prós: custo-benefício, eficiente para jogos e trabalho

custo-benefício, eficiente para jogos e trabalho Contras: modo sRGB 100% talvez não atenda a jogadores mais exigentes

Gostou do produto? Compre aqui 29 POLEGADAS Pichau Cepheus V29 PG-CFV29UW-BL01 R$ 1.072,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Pichau Cepheus V29 PG-CFV29UW-BL01 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 29 POLEGADAS Pichau Cepheus V29 PG-CFV29UW-BL01 R$ 1.072,90 IR À LOJA

O LG 29WK600 é outra opção de 29 polegadas, proporção 21:9 e resolução de 2560 x 1080 pixels. O monitor traz tela antirreflexiva com atualização de 75 Hz e 5 ms de tempo de resposta, além da gama sRGB de 99% com 16,7 milhões de cores. Para quem busca um monitor que também possa ser utilizado no trabalho, o 29WK600 tem suporte para a divisão de tela, o que ajuda a aumentar a produtividade com economia de espaço e energia. O produto surge por valores a partir de R$ 1.099.

O 29WK600 já foi avaliado por quase 5,5 mil compradores e está avaliado com 4,8 estrelas no site da Amazon e 87% de avaliação máxima. O monitor da LG se destaca por sua função de tela dividida, imagem de alta qualidade com cores vivas e fácil gerenciamento, além do seu custo-benefício. Os comentários citam a falta de regulagem de altura, qualidade de som, espessura das bordas como pontos que o produto poderia melhorar.

Prós: custo-benefício, tela dividida, imagem de qualidade e fácil uso

custo-benefício, tela dividida, imagem de qualidade e fácil uso Contras: não possui regulagem de altura, qualidade de som e espessura das bordas

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO LG 29WK600 R$ 1.139,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 29WK600 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO LG 29WK600 R$ 1.139,90 IR À LOJA

A LG também oferece o monitor 34WP550, de 34 polegadas. O aparelho conta com resolução Full HD, proporção de 21:9, atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 5 ms. Sua tela é antirreflexiva e possui 16,7 milhões de cores com gama sRGB de 95%. Para trabalho, o modelo traz funcionalidades como tela dividida, HDR10 que aumenta o brilho e a precisão da gama de cores nas imagens e OnScreen Control que permite alterar as configurações do monitor e janelas em até 14 modos. Para games. ele traz recursos como o AMD Free Sync que mantém o FPS do jogo e taxa de atualização proporcionais para evitar falhas na imagem, o Dynamic Action Sync e o Black Stabilizer que melhora a visibilidade em cenas escuras. A tela é vendida por cifras a partir de R$ 1.679.

O monitor também oferece ajuste de altura e inclinação, para que cada usuário encontre a posição mais confortável para utilizá-lo. O 34WP550 já foi avaliado por 365 compradores e é classificado com 4,7 estrelas no site da Amazon, com 83% de nota máxima. O monitor se destaca pelo tamanho da tela, versatilidade do modo tela dividida e ajuste de altura para a ergonomia, mas a falta de som embutido e entradas USB são aspectos nos quais o modelo fica devendo. O modelo possui duas entradas HDMI e uma entrada para fone de ouvido.

Prós: qualidade da imagem, tela dividida, ajuste de altura

qualidade da imagem, tela dividida, ajuste de altura Contras: não possui som embutido, nem entradas USB

Gostou do produto? Compre aqui FULL HD 21:9 LG 34WP550 R$ 1.679,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 34WP550 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. FULL HD 21:9 LG 34WP550 R$ 1.679,90 IR À LOJA

O LS34J550WQNXZA, da Samsung, é um monitor de 34 polegadas com resolução WQHD (3440 x 1440), quatro vezes maior que de uma tela HD e aproximadamente 2,4 vezes maior que dispositivos Full HD. O modelo oferece atualização de 75 Hz e tempo de resposta de 4 ms. Para quem não abre mão de um monitor multitarefas, ele traz dois modos de tela dividida: o Picture-by-Picture (PBP) que divide a tela em dois e o Picture-in-Picture (PIP), que permite redimensionar a segunda entrada fonte para até 25% da tela e posicioná-la em qualquer lugar. Para uso em jogos, o dispositivo da Samsung também conta com o AMD FreeSync e traz o modo Low Input Lag que minimiza o atraso entre a entrada do mouse, teclado ou joystick e a resposta na tela. O modelo é comercializado por cifras a partir de R$ 2.909.

O Samsung LS34J550WQNXZA possui mais de 2,3 mil avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 4,4 estrelas, com 71% de nota máxima. A qualidade e resolução da imagem da imagem, modo multitarefas, facilidade de uso e qualidade de construção são os pontos mais destacados deste monitor de 34 polegadas. Já a ausência de som embutido e baixa taxa de atualização pelo valor do aparelho estão entre os aspectos negativos citados nos comentários.

Prós: qualidade e resolução da imagem, modo multitarefas, facilidade de uso e qualidade de construção

qualidade e resolução da imagem, modo multitarefas, facilidade de uso e qualidade de construção Contras: não possui som embutido, taxa de atualização poderia ser maior

Gostou do produto? Compre aqui ULTRA WQHD 3440 Samsung LS34J550WQNXZA R$ 2.909,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung LS34J550WQNXZA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ULTRA WQHD 3440 Samsung LS34J550WQNXZA R$ 2.909,00 IR À LOJA

O Samsung Odyssey C49RG90SSL é uma opção de monitor para quem busca montar um setup com qualidade de imagem premium. O modelo de 49 polegadas conta com design curvo e proporção de 32:9, que oferece a mesma área de tela de dois monitores com 27 polegadas e sua resolução de 5120 x 1440 pixels, também equivale a duas telas QHD (2560 x 1440 p) lado a lado. O monitor ainda conta com taxa de atualização de 120 Hz, AMD Free Sync, Eye Saver Mode que reduz a emissão de luz azul, Low Input Lag e modo JOgo, que otimiza as configurações de contraste e cor de acordo com o gênero do game. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 7.959 para comprar o produto.

Ele também conta com os modos Picture-by- Picture e Picture-in-Picture de divisão de tela, duas entradas Display Port, uma entrada HDMI, quatro entradas USB e entrada para fone de ouvido. O Odyssey é classificado com 4,3 estrelas no site da Amazon a partir de sete avaliações de compradores. O monitor se destaca pelo seu tamanho, design curvo, alta resolução e taxa de atualização que devem oferecer uma experiência imersiva para games e entretenimento, ou a precisão necessária para trabalho. Contudo, ele se trata de uma opção pouco acessível devido o seu valor elevado. Outro fator que pode deixar a desejar é que o monitor não possui sistema de som embutido.

Prós: tamanho, resolução, taxa de atualização e design curvo

tamanho, resolução, taxa de atualização e design curvo Contras: valor elevado, sem som embutido

Gostou do produto? Compre aqui 49 POLEGADAS Samsung ‎Odyssey C49RG90SSL R$ 7.972,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung ‎Odyssey C49RG90SSL × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 49 POLEGADAS Samsung ‎Odyssey C49RG90SSL R$ 7.972,00 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças