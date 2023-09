Morre Michael Gambon, o Dumbledore de Harry Potter; veja filmes e séries

Michael Gambon, o Dumbledore da saga Harry Potter, morreu aos 82 anos de idade nesta quinta-feira (28). A família anunciou seu falecimento em nota ao The Guardian. Gambon foi o segundo ator a interpretar o bruxo Albus Dumbledore, diretor da escola de Hogwarts. O primeiro foi Richard Harris, que também faleceu, em 2002. O astro, contudo, era conhecido por uma infinidade de outros papéis. O início de sua filmografia data de 1965 e conta com alguns filmes extremamente populares e premiados, como O Discurso do Rei, O Livro de Eli e Kingsman: O Círculo Dourado.

“Estamos arrasados em anunciar a perda de Sir Michael Gambon, amado marido e pai. Michael morreu pacificamente no hospital com sua esposa Anne e seu filho Fergus ao lado de sua cama, após uma crise de pneumonia. Michael tinha 82 anos. Pedimos que respeitem nossa privacidade neste momento doloroso e agradecemos por suas mensagens de apoio e amor”, diz a nota da família.

Michael Gambon como Dumbledore em Harry Potter — Foto: Divulgação/Warner

Conheça ou relembre alguns sucessos de sua carreira:

Saga Harry Potter (desde Prisioneiro de Azkaban até Relíquias da Morte 2)

Michael Gambon assumiu o papel de Dumbledore a partir do terceiro filme da saga, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lançado em 2004. A partir dali, ficou conhecido pelo poderoso bruxo e seguiu no cargo até sua conclusão, na segunda parte de Harry Potter e as Relíquias da Morte. Como Dumbledore, Gambon foi responsável por algumas cenas marcantes, especialmente ao lado do astro Daniel Radcliffe, o próprio Harry. Os filmes estão disponíveis no HBO Max.

Harry Potter foi um de seus principais filmes — Foto: Divulgação/Warner

O Discurso do Rei

Em O Discurso do Rei, de 2010, Michael Gambon tem um papel importante: o próprio Rei George V, que sofre de um problema envolvendo sua gagueira e, para solucioná-lo, contrata um fonoaudiólogo. Trata-se de um drama biográfico que retrata fatos reais entre 1925 a aproximadamente 1950. Gambon, contudo, faz a versão mais idosa do Rei, enquanto o papel de sua versão jovem é de Colin Firth. É possível assistir ao longa no HBO Max.

Gambon está em O Discurso do Rei — Foto: Divulgação/Bedlam Productions

O Livro de Eli

Em O Livro de Eli, um filme de 2010 disponível na Netflix, o personagem de Michael Gambon também se chama George. O longa-metragem retrata um cenário pós-guerra, onde a Terra foi devastada e um andarilho chamado Eli caminha para dar esperança a quem restou. O papel de Gambon nesta produção é de menor escopo, mas ainda com importância dentro da trama, interagindo com o protagonista em determinado momento.

Em O Livro de Eli, Gambon contracena com Denzel Washington — Foto: Divulgação/Alcon Entertainment

Bastidores da Guerra

Também em formato de biografia, Bastidores da Guerra é uma produção de 2002 estrelada por Michael Gambon, disponível no HBO Max. Aqui ele tem grande destaque, pois faz o papel de Lyndon B. Johgnson, 36º presidente dos Estados Unidos, que assume depois que John F. Kennedy foi assassinado em 1963. A trama envolve escândalos políticos, bastidores sobre a eleição de Lyndon e, claro, motivações para a Guerra do Vietnã, ainda sob as sombras da Segunda Guerra Mundial. Neste papel, ele foi indicado ao Globo de Ouro.

Michael Gambon faz presidente dos EUA em Bastidores da Guerra — Foto: Divulgação/HBO

Emma

Emma, neste caso, é uma série de TV britânica de 2009 da BBC, não o filme de 2020 que tem o mesmo nome. A produção é inspirada por um livro de Jane Austen e conta a história de uma jovem que vive no século XIX e que se envolve em desventuras românticas. Michael Gambon faz o papel de Mr. Woodhouse, pai da protagonista e um dos personagens centrais. Sua atuação neste papel rendeu uma indicação ao Emmy em 2010. Infelizmente, a série não está disponível no streaming.

Emma é produção de 2009 inspirada em obra de Jane Austen — Foto: Divulgação/BBC

Com informações de The Guardian

