Mortal Kombat 1 e The Crew são destaques nos lançamentos da semana

Mortal Kombat 1 e The Crew Motorfest são os destaques nos lançamentos da semana. O primeiro é o reboot da clássica franquia de luta da NetherRealm Studios , enquanto o segundo é o novo game da série de corrida em mundo aberto da Ubisoft . Eles são acompanhados ainda pelas intensas explosões de Super Bomberman R 2, o game multiplayer Inspector Gadget: Mad Time Party (inspirado no desenho do Inspetor Bugiganga), as aventuras em um mundo de fantasia de MythForce, a primeira parte do DLC de Pokémon Scarlet e Violet e mais. Confira tudo sobre os novos jogos, como suas datas, preços e plataformas nas quais estão disponíveis.

Mortal Kombat 1 traz um reboot da clássica franquia de luta com novas versões dos personagens e algumas velhas rivalidades — Foto: Reprodução/Steam

Mortal Kombat 1 - 14 de setembro - PS5, XBSX/S, SW, PC

O mais novo capítulo da clássica e violenta série de luta chega com uma história completamente nova, que reescreve os eventos da franquia desde os seus primórdios. Após Liu Kang ter se tornado o Deus do Fogo em Mortal Kombat 11, ele derrota Kronika e refaz a realidade da forma que acha mais justa. Raiden, o antigo Deus do Trovão, é agora um fazendeiro ao lado de Kung Lao, Scorpion e Sub-Zero não amigos sem o passado sangrento de vingança e assim por diante. Apesar disso, mesmo nesta realidade ainda é preciso lutar por algo e Liu Kang prepara seus escolhidos para participarem do novo torneio Mortal Kombat.

Mortal Kombat 1 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch por R$ 299,90 e para PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 279,90. O lançamento em 14 de setembro se refere à Premium Edition, que garante 5 dias de acesso antecipado, disponível nos consoles por R$ 469,90 e no PC por R$ 449,90. O game chega para todos os jogadores em 19 de setembro.

The Crew Motorfest promete corridas intensas em belas paisagens do Havaí, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/Epic Games Store

The Crew Motorfest - 11 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Em seu terceiro game, a série The Crew pega um pouco emprestado da franquia Forza Horizon 5 com um festival de cultura de carros chamado Motorfest, que conta com eventos e missões para jogadores completarem. O título se passa na ilha de O'ahu no Havaí, nos Estados Unidos, e traz diversas paisagens para jogadores curtirem, como as ruas de Honolulu, encostas de um vulcão repletas de cinzas, uma floresta de mata atlântica, curvas perigosas em montanhas e obviamente praias ensolaradas. O game promete mais de 600 veículos em vários tipos de competição, entre eles a Grand Race, com até 28 jogadores, e o modo "Battle Royale" Demolition Royale, para 32 pessoas.

The Crew Motorfest está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 299,95 e para PC, pelas lojas digitais Epic Games Store e Ubisoft Store, por R$ 299,99. A data de 11 de setembro é referente às edições Gold Edition e Ultimate Edition, o game chega para todos os jogadores em 14 de setembro. Estará disponível também uma versão Trial com cinco horas gameplay grátis.

Super Bomberman R 2 traz novos modos e muitas explosões em sequência de game do mascote — Foto: Reprodução/Steam

Super Bomberman R 2 - 12 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Celebrando os 40 anos da franquia, Super Bomberman R 2 traz uma nova aventura com modo campanha repleto de novas ideias e multiplayer local e online com novas modalidades. O modo história single player permite que usuário explorem outros planetas ao lado dos novos companheiros de Bomberman, os Ellons. Durante a campanha será preciso enfrentar inimigos, chefes e também construir e reforçar sua própria base.

No multiplayer, o jogo traz quatro modos principais para jogar local e online: Standard, o multiplayer clássico; Grand Prix, onde se compete por nocautes e cristais; Battle 64, um modo Battle Royale para 64 pessoas semelhante ao de Super Bomberman R Online; e o novo Castle Mode, no qual os participantes são divididos em times de ataque e defesa para tentar obter ou proteger baús de tesouro. Será possível inclusive criar seus próprios estágios no Castle Mode e compartilhá-los online. Super Bomberman R 2 está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 249,90.

Inspector Gadget: Mad Time Party - 14 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado no clássico desenho animado do Inspetor Bugiganga, Inspector Gadget: Mad Time Party é um "Party Game" multiplayer de minigames, mas que conta também com uma campanha single-player. Jogadores terão que explorar a cidade de Metro City, dominada pelo Dr. Garra e os agentes da M.A.D., para tentar remontar uma máquina do tempo que trouxe para o presente três antepassados do Inspetor Bugiganga. Jogadores poderão curtir minigames sozinhos ou em multiplayer local ao lado de personagens icônicos, como Penny, o cachorro Crânio e o Chefe Quimby.

Inspector Gadget: Mad Time Party traz o Inspetor Bugiganga e seus amigos em uma coletânea de minigames — Foto: Reprodução/Steam

Inspector Gadget: Mad Time Party está disponível para Nintendo Switch por R$ 107,99. No PC, o game será lançado nas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy).

MythForce - 12 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW

Ainda no tema de desenhos animados, MythForce não é baseado em uma animação, mas se inspira pelos clássicos desenhos das manhãs de sábado para criar uma aventura com elementos Rogue em primeira pessoa. No papel de personagens como a cavaleira Victoria, o ladino Rico, a maga Maggie e o caçador Hawkins, jogadores se tornarão parte da força MythForce que precisa impedir o lorde vampiro Deadalus de tomar o mundo de Eldryth. O jogo envolve se aventurar por dungeons que mudam a cada partida e estão sempre repletas de monstros, armadilhas e truques, seja sozinho ou em multiplayer cooperativo.

MythForce tem clima de desenho animado e jogabilidade FPS multiplayer com elementos Rogue — Foto: Reprodução/Steam

Pokémon Scarlet e Violet: Hidden Treasures of Area Zero PT. 1: The Teal Mask - 13 de setembro - SW

A primeira parte do DLC Hidden Treasures of Area Zero de Pokémon Scarlet e Violet chega nesta semana para jogadores, enquanto a segunda parte sairá no primeiro trimestre de 2024. Nesta expansão, jogadores irão a uma viagem escolar para a nova terra de Kitakami sob a supervisão da professora Briar, da Blueberry Academy.

Lá será possível encontrar novos pokémon lendários, os Três Leais: Okidogi, Munkidori e Fezandipiti, além de enfrentar uma liga criada pelos próprios alunos, chamada de BB League, com sua própria Elite 4. O DLC inclui ainda vários minigames, novos pokémon, evoluções e mais. Lembre-se de comprar a expansão para a versão equivalente do jogo, pois ela é vendida em versões separadas para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, apesar de trazer o mesmo conteúdo em ambas.

Pokémon Scarlet e Violet recebem DLC Hidden Treasures of Area Zero Pt. 1 com novos monstrinhos para capturar e mais — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Ad Infinitum - 14 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Neste jogo de terror psicológico, usuários seguirão os passos de um jovem soldado alemão traumatizado pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. Sua mente incapaz de discernir entre a realidade e pesadelos alterna entre a mansão abandonada em Berlim, onde cresceu, e as temidas trincheiras na França, onde monstros assustadores complementam os horrores da guerra. Enquanto enfrenta essas criaturas e resolve enigmas complexos, o jogador descobrirá o passado do soldado e os dramas familiares causados pela grande guerra.

Ad Infinitum é um jogo de terror psicológico que mescla os horrores da guerra com monstros saídos de seus pesadelos — Foto: Reprodução/Steam

Ad Infinitum está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para PC, pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store, por R$ 107,99.

Baten Kaitos I & II HD Remaster - 14 de setembro - SW

Desenvolvida pela Monolith Soft e tri-Crescendo, esta coleção reúne versões remasterizadas de dois games clássicos de RPG do GameCube: Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean (2004) e a prequel Baten Kaitos Origin (2006). Ambos os títulos terão visuais aprimorados e recursos extras para ajudar jogadores. O mundo de Baten Kaitos se passa em continentes flutuantes, anos após a derrotar de um deus ancestral chamado Malpercio, no qual humanos possuem asas.

Baten Kaitos I & II HD Remaster traz clássicos RPGs do GameCube com mundos fantásticos atualizados para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

O primeiro game acompanha a história de Kalas, um jovem que nasceu com apenas uma asa e utiliza uma prótese mecânica para voar. Ao lado da jovem Xelha e outros companheiros de grupo, ele tentará impedir que Malpercio seja trazido de volta com o uso das End Magnus que foram usadas para selá-lo.

Já o segundo jogo, Baten Kaitos Origins, se passa anos antes do original e conta a história de Sagi e um grupo de amigos em um período de instabilidade política e experimentos misteriosos. Ambos os jogos utilizam um sistema de combate por cartas, as chamadas Magnus, que adicionam um nível de sorte às batalhas. Baten Kaitos I & II HD Remaster está disponível para Nintendo Switch por R$ 264,90.

Monster Hunter Now - 14 de setembro - And, iOS

A aclamada série de caçadas de monstros da Capcom irá ganhar um novo capítulo mobile em Realidade Aumentada, pelas mãos da Niantic Labs, criadores de Pokémon Go. Em Monster Hunter Now, usuários poderão andar pelos arredores, semelhante ao game dos monstrinhos de bolso, enquanto encontram diferentes biomas, como florestas, desertos e pântanos, com monstros para caçar.

Os combates envolvem saber a hora de atacar e desviar para derrubar criaturas poderosas, e usar seus itens para criar novas armas e armaduras. Jogadores poderão encontrar monstros conhecidos da franquia como Great Jagras, Barroth, Paolumu, Rathian, Legiana, Rathalos, Diablos, entre outros, para caçar sozinhos ou em grupo. Há ainda uma função "Paintball" que marca um monstro para caçá-lo mais tarde. Monster Hunter Now está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone (iOS).

Em Monster Hunter Now, jogadores podem caçar monstros no mundo real, sozinhos ou com caçadores nos arredores — Foto: Reprodução/Google Play Store, Monster Hunter Now

Mugen Souls Z - 14 de setembro - SW

A sequência de Mugen Souls, antigo jogo de RPG do PlayStation 3, chega agora ao Nintendo Switch com uma aventura ainda maior que a original. O game acompanha as desventuras da deusa Chou-Chou, que deseja dominar os 12 mundos do zodíaco ao convencer os inimigos a servi-la. No entanto, ela também terá que colaborar com a nova deusa Syrma para impedir um grande mal que ameaça todos os reinos.

As batalhas são em turnos, como em RPGs japoneses tradicionais, e durante sua jornada será possível usar a fortaleza voadora G-Castle para enfrentar aeronaves inimigas. A versão do Nintendo Switch tem um novo limite de nível de 9999, além de várias melhorias e DLCs do game original.

Mugen Souls Z traz a simpática deusa Chou-Chou em uma nova aventura para conquistar e salvar o mundo — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Summum Aeterna - 14 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Nesta prequel de Aeterna Noctis, jogadores controlam um Rei das Trevas que tenta conquistar diferentes mundos através de um sistema de combate veloz com espadas, foices e pistolas. O jogo traz o tradicional estilo Rogue, no qual é comum morrer várias vezes enquanto obtém upgrades permanentes que deixam suas próximas tentativas mais fáceis.

O grande destaque do game é seu sistema de geração de mundos, no qual o próprio usuário usa sementes para criar os mapas e pode alterá-las com características que mudam os inimigos e cenários, determinando assim o nível de desafio e também as recompensas que receberá. Summum Aeterna está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 74,95 e para Nintendo Switch por R$ 59,99.

Summum Aeterna é um jogo com elementos Rogue que se destaca por usuários poderem criar seus próprios mundos com sementes — Foto: Reprodução/Steam

NASCAR Arcade Rush - 15 de setembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

As corridas de NASCAR ganharam um novo jogo esta semana que deixa o realismo de lado para trazer uma experiência arcade exagerada, como um game de corrida de fliperamas. No controle de diversos veículos baseados nos 75 anos de NASCAR, jogadores poderão passar por versões reimaginadas de pistas clássicas com rampas para saltos, turbos, quedas dramáticas e mais.

O game incluirá percursos como Talladega Superspeedway, Daytona International Speedway, Darlington Raceway, Martinsville Speedway, Homestead-Miami Speedway, entre outras, com pistas que vão muito além dos autódromos. NASCAR Arcade Rush está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 184,95 e para Nintendo Switch por R$ 199,99.

NASCAR Arcade Rush deixa para trás o realismo das corridas de NASCAR para trazer uma experiência exagerada digna de fliperamas — Foto: Reprodução/Steam

