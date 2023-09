Mortal Kombat: veja os 10 personagens mais populares da franquia

Para tirar a dúvida dos fãs da franquia, o TechTudo resolveu reunir uma lista com os dez personagens mais populares de Mortal Kombat, levando em consideração informações do portal Ranker. Confira a seguir.

Veja os 10 personagens mais populares de Mortal Kombat, segundo o site Ranker — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

10. Kenshi

Kenshi Takahashi é um dos poucos personagens da lista que não apareceram na trilogia principal de Mortal Kombat. Ele fez sua estreia em Deadly Alliance (2002) como um espadachim cego com poderes de telecinesia e psicocinética. Essas combinações, somadas ao ótimo design, fizeram ele ser amado logo de cara pelos fãs.

Kenshi retornou como personagem jogável na maioria dos jogos que vieram após o Deadly Alliance. O espadachim também já foi confirmado no elenco de lutadores de Mortal Kombat 1, mais uma prova de que a NetherRealm Studios sabe bem do amor que os fãs nutrem pelo personagem.

Kenshi é um dos poucos personagens fora do elenco clássico a aparecer entre os mais populares da franquia — Foto: Reprodução/Gamepur

9. Kung Lao

Kung Lao fez sua estreia em Mortal Kombat II (1993) e logo chamou a atenção pelo seu belo e letal chapéu. Além disso, o personagem era dono de alguns dos Fatalities mais cruéis de toda a franquia da NetherRealm Studios , o que fez muita gente acreditar ele era um vilão no fim das contas. Porém, apesar de seus golpes sangrentos, o lutador faz parte do grupo dos "mocinhos" desde o princípio da franquia.

No geral, Kung Lao é um personagem com ótimas habilidades e tem uma bonita amizade com Liu Kang. Tanto que, ao lado de seu fiel amigo, ele foi protagonista do excelente spin-off Mortal Kombat: Shaolin Monks, de 2005. Sem surpresas, Kung Lao também retorna como lutador jogável em Mortal Kombat 1.

Kung Lao é um personagem recorrente em Mortal Kombat e um dos favoritos dos fãs — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

8. Reptile

Reptile foi apresentado como inimigo secreto em Mortal Kombat (1992). Seguindo alguns passos específicos até a arena "The Pit", o jogador tinha a chance de ser desafiado pelo lutador, que na época era apenas um ninja verde que misturava as habilidades de Scorpion e Sub-Zero. A aparição do personagem foi muito marcante para os jogadores do game devido à dificuldade de encontrá-lo sem informações e por ser muito recompensador enfrentá-lo. Por outro lado, ele também foi impactante para os jogos de luta por ter sido o primeiro "personagem secreto" da história do gênero.

A partir de Mortal Kombat II, Reptile ganhou uma identidade própria como um réptil verdadeiro e com um kit de habilidades original, deixando de ser apenas uma cópia de Scorpion e Sub-Zero. Apesar de não ser um personagem tão importante na trama quanto outros na franquia, o carisma de Reptile ganhou o coração dos jogadores e o colocou na oitava colocação na lista do portal Ranker.

Reptile surgiu como um inimigo secreto de Mortal Kombat de 1992 e hoje é um dos personagens mais populares da franquia — Foto: Reprodução/IGN

7. Kitana

Kitana conseguiu muito destaque em Mortal Kombat por conta de seu estilo de luta com leques afiados. A Princesa de Edenia tem mais de 10 mil anos de idade, mas é considerada jovem para os padrões de sua terra. A personagem surgiu em Mortal Kombat II, superando a popularidade de Sonya Blade - a primeira lutadora feminina da franquia.

Além de sua divertida gameplay, Kitana ganhou ainda mais notoriedade por sua história. Ela inicia na saga como uma leal filha do vilão Shao Kahn, mas eventualmente decide lutar contra ele. Além disso, vale lembrar toda a sua história de romance com Liu Kang, um dos grandes protagonistas da saga. A lutadora também fará sua aparição em Mortal Kombat 1 com uma versão diferente.

Kitana ganhou muitos fãs por seu interessante estilo de luta e história — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

6. Smoke

Smoke também foi apresentado como um inimigo secreto, mas em Mortal Kombat II. Para encontrá-lo, os jogadores precisavam, durante a luta, fazer uma combinação de botões no momento em que Dan Forden, o easter egg que dizia "Toasty", aparecesse na tela. Caso o comando estivesse correto, o usuário seria enviado para o Goro's Lair, onde encontraria com a versão humana de Smoke. O lutador era basicamente um Reptile mais rápido, com golpes de Scorpion e a cor prateada em seu traje.

Smoke retornou como um ciborgue em Mortal Kombat 3, mas sua popularidade cresceu de verdade com o reboot de Mortal Kombat (2011). Além de um design mais chamativo e único, ele recebeu um melhor kit de habilidades e, principalmente, uma história mais memorável. Não é para menos que ele aparece na sexta colocação no Ranker.

Smoke é mais um personagem que surgiu como inimigo secreto e que conquistou muitos fãs — Foto: Reprodução/Screenrant

5. Liu Kang

Liu Kang é o rosto da franquia Mortal Kombat, ou pelo menos era essa a intenção da Midway quando lançou o primeiro jogo em 1992. Inspirado em Bruce Lee e protagonista original da saga, o personagem é o salvador de Earthrealm e o campeão do torneio Mortal Kombat. Com um estilo bastante simples de se aprender e poderes de fogo, o personagem ganhou muitos admiradores - embora sofra até hoje por ser ofuscado pela dupla Scorpion e Sub-Zero.

Independente de haver outros nomes mais populares, Liu Kang apareceu em todos os jogos principais do Mortal Kombat, com exceção de Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002). Sua quinta colocação no Ranker mostra que ele continua como um personagem muito querido pelos fãs. Agora, resta aguardar se sua nova função como Deus do Fogo Liu Kang em Mortal Kombat 1 honrará todo o seu legado.

Liu Kang sempre sofreu por viver nas sombras de Scorpion e Sub-Zero, mas isso não significa que os jogadores também não amem o personagem — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

4. Noob Saibot

Noob Saibot é mais um personagem que estreou como um inimigo secreto na franquia. Ele surgiu em Mortal Kombat II, e os jogadores poderiam enfrentá-lo se conquistassem uma sequência de 50 vitórias seguidas no modo versus. Já em Mortal Kombat 3, era possível encontrá-lo via códigos, sendo algo semelhante a uma sombra com golpes reutilizados. Um curiosidade sobre seu nome é que Noob Saibot ao contrário é Tobias Boon, nomes dos co-criadores de Mortal Kombat, John Tobias e Ed Boon.

Tempos depois, o personagem ganhou uma história própria e poderes criativos, como se fosse um ninja dominador de sombras. Seu nome verdadeiro é Bi-Han, o Sub-Zero original do Mortal Kombat de 1992 que foi assassinado por Scorpion. Com a ajuda de Quan Chi, Bi-Han reencarnou como Noob Saibot e apareceu na história como mais uma mensagem a respeito das consequências de se abandonar tudo pela vingança.

Noob Saibot possui uma das melhores histórias entre os personagens de Mortal Kombat — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

3. Raiden

Raiden assumiu a forma humana para participar do torneio de Mortal Kombat (1992), mas, eventualmente, mostraria o seu lado como Deus do Trovão e protetor de Earthrealm. Além de toda a sua importância para a trama, o personagem também era um dos mais divertidos de se jogar. Afinal, não eram poucos os usuários que gostavam de brincar com o poder de manipulação de raios e de voar de um canto da tela até outro para pegar os adversários desprevenidos.

Com seu característico chapéu e um belo figurino, Raiden também é um personagem complexo principalmente quando falamos a respeito de sua moral, haja vista que ele já se aventurou nos dois extremos do bem e do mal. Sua posição de líder sábio e toda sua narrativa fizeram os jogadores terem admiração por ele. Até por isso, a mudança drástica que ele sofrerá em Mortal Kombat 1 é algo que os fãs aguardam ansiosos para verem o resultado final.

Narrativa de Raiden é um dos pontos que fazem dele ser um dos personagens mais queridos de Mortal Kombat — Foto: Divulgação/Steam

2. Sub-Zero

Sub-Zero é, na realidade, um título a ser alcançado, não um personagem propriamente dito. O primeiro de todos foi Bi-Han, que foi assassinado no primeiro jogo e ressurgiu como Noob Saibot. O segundo que assumiu a alcunha e permaneceu com ela nos demais jogos foi Kuai Liang, o irmão de Bi-Han. O top 2 de lutadores mais populares de Mortal Kombat não é segredo, mas o ninja do gelo sai levemente na desvantagem.

Apesar disso, Sub-Zero é muito querido devido aos seus poderes congelantes e a forma criativa como eles foram colocados na gameplay. Contudo, sua história é o que mais intriga a todos os fãs de Mortal Kombat. Bi-Han é caçado e morto por Scorpion, que acredita que o Sub-Zero foi o autor do assassinato de toda a sua família. Após sua morte, seu irmão Kuai Liang assume o posto e busca vingança, inicando assim uma das maiores rivalidades do mundo dos games.

Sub-Zero, seja Bi-Han ou Kuai Liang, possui uma das histórias mais memoráveis de toda a franquia — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

1. Scorpion

Scorpion é o personagem mais popular de Mortal Kombat. O lutador era conhecido anteriormente como Hanzo Hasashi e levava uma vida normal com sua família, até Sub-Zero supostamente acabar com tudo o que ele amava. Sedento por vingança, Hanzo retornou da morte como Scorpion e não pararia até assassinar o seu inimigo mortal. Entretanto, seu enredo não se limita apenas a um acerto de contas, mas também apresenta outros eventos que o fazem ser um personagem muito rico.

Além da história, a gameplay de Scorpion no jogo precisa ser citada. Sua corrente é uma arma icônica em seu arsenal e que possibilita diversos combos divertidos durante as lutas, além de ser dono de bordões clássicos como "Get over here!" e "Come here!". Trata-se de um personagem com poucos pontos negativos e que merece ser o principal representante da marca Mortal Kombat.

Scorpion supera Sub-Zero em popularidade de acordo com o portal Ranker — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Menções honrosas

Um Top 10 é pouco para uma franquia com tantos personagens de muito carisma em Mortal Kombat. Por isso, é interessante não esquecermos de outros nomes que, por pouco, ficaram de fora da lista.

Para começar, o ator narcisista Johnny Cage. Embora não tenha tanta atenção quanto outros nomes já citados na lista, Cage provou que era querido quando os usuários sentiram sua falta em Mortal Kombat 3, jogo em que ele ficou fora do elenco principal por conta de sua morte na história. Hoje em dia, a própria NetherRealm Studios reconhece a importância do personagem. Até por isso que optou por deixá-lo vivo no reboot da história em Mortal Kombat (2011).

Outro nome amado pelos fãs é o de Mileena, um clone de Kitana. Assim como Johnny Cage, ela teve um momento em que os fãs demonstraram todo o seu carinho por ela: durante o tempo de vida de Mortal Kombat 11. A demora para a NetherRealm adicioná-la ao jogo fez com que boa parte da comunidade realizasse campanhas para que ela estivesse presente no elenco como uma DLC, até que ela finalmente foi lançada no game.

A lista de personagens queridos pelos fãs ainda pode contar com nomes como Baraka, Shao Kahn, Jade, Kabal, Shang Tsung, Sonya Blade, Ermac, Jax, Nightwolf, Sindel, entre outros.

Mileena e todo o seu jeito selvagem de ser também conta com muitos admiradores — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Com informações de CBR, Gamerant, Ranker e Screenrant

