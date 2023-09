Motorola Razr: conheça todos os celulares dobráveis da marca

Motorola Razr é o nome dado aos dobráveis da fabricante. O primeiro modelo da linha foi lançado em 2004 e marcou toda uma geração. Trata-se do saudoso Motorola V3, um dos celulares mais desejados dos anos 2000. De lá para cá, a Motorola retomou a estética ao lançar o primeiro Motorola Razr com tela dobrável no Brasil, em 2020, e renovou a linha este ano com o Razr 40 e Razr 40 Ultra , mais modernos e com especificações de ponta. Nas linhas a seguir, conheça todos os celulares com o formato flip da marca lançados de 2004 até 2023.

Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Motorola Razr V3

O Motorola V3, como era conhecido no Brasil, foi um sucesso dos anos 2000. E não é por menos: lançado em 2004, o celular se destacou pelo seu design único e virou símbolo de status na época. Era tão “cool” que virou moda prender o celular em botas de cano alto, por exemplo. No Brasil, o modelo se popularizou nas cores prata e rosa pink.

Em termos técnicos, o celular era extremamente simples para os padrões atuais — começando pela câmera de apenas 0,3 megapixel, uma resolução incomparável com os sensores de 200 MP da atualidade. O acesso à Internet acontecia apenas via 2G, e o teclado ainda era numérico — como em quase todos os celulares da época.

Motorola V3 na cor pink — Foto: Divulgação/Motorola

2. Motorola Razr V3i

O Motorola V3i veio ao mundo no ano seguinte, em 2005. O celular manteve a estética da geração anterior, mas a resolução da câmera subiu de 0,3 MP para 1,23 MP. Além disso, o aparelho ganhou uma entrada para cartão de memória microSD, para guardar mais fotos e músicas.

O telefone ainda se aproveitou de uma parceria entre a Motorola e a Apple, conforme lembrado pelo site especializado GSMArena. Graças à união das marcas, os consumidores contavam com uma edição extra, com o iTunes. Entretanto, o produto não tinha entrada dedicada para fones de ouvido: era preciso usar um acessório com conector miniUSB para ouvir músicas.

Motorola V3i tinha o mesmo visual do V3 — Foto: Divulgação/Motorola

3. Motorola Razr V8

O Razr V8 é uma versão mais encorpada e mais recente dos tradicionais V3 e V3i. Lançado em 2007, o smartphone tem uma tela externa maior e sensível ao toque. Assim, dava para controlar a reprodução de músicas sem precisar abrir o celular — similar ao que fazemos atualmente com os novos Motorola Razr e nos smartphones da linha Samsung Galaxy Z Flip.

A câmera também recebeu um upgrade, subindo de 1,23 MP para 2 MP. Entretanto, o telefone continuou sem suporte ao 3G, e não tinha entrada para cartão de memória. Por outro lado, o celular incluía Bluetooth 2.0, para você trocar músicas e fotos com seus amigos da escola, faculdade, trabalho e família, por exemplo.

Motorola V8 — Foto: Reprodução/GSMArena

4. Motorola Razr

Anos depois do icônico V3, a Motorola revelou um celular novo dobrável que segue a mesma estética: o Motorola Razr. Apresentado no Brasil em fevereiro de 2020, o smartphone tem uma tela interna e flexível de 6,2 polegadas e tela externa de 2,7 polegadas.

O lançamento chamou a atenção por reviver o visual dos anos 2000. No quesito fotografia, a Motorola incluiu uma câmera para selfies de 5 MP e outra externa, de 16 MP. Já a ficha técnica era intermediária, com processador Snapdragon 710, memória RAM de 6 GB e armazenamento de 128 GB.

Motorola Razr em mãos — Foto: TechTudo

5. Motorola Razr 5G

No ano seguinte, em 2021, a Motorola renovou o seu dobrável com a estreia do Motorola Razr 5G. O modelo segue o mesmo visual da geração anterior, mas trouxe melhorias nas câmeras externa e frontal, que passaram a contar com 48 e 20 MP, respectivamente. As telas, porém, permaneceram com o mesmo tamanho.

Os componentes interiores também receberam um refresco. Além do suporte ao 5G, como o próprio nome sugere, o celular recebeu o processador Qualcomm Snapdragon 765G e um aumento de memória RAM para 8 GB. Já o armazenamento subiu para 256 GB.

A maior mudança nos dobráveis da marca aconteceu mesmo com o lançamento do Motorola Razr 2022. Para começar, o celular trouxe câmera dupla de 50 MP e 13 MP (ultrawide), um upgrade bastante significativo em relação aos dois modelos anteriores. A resolução da câmera frontal, posicionada no interior do aparelho, também subiu, desta vez para 32 MP.

Outras melhorias foram inclusas. É o caso do processador Snapdragon 8 Gen 1, um dos mais poderosos da época. Os consumidores podiam comprar o celular com 8 GB ou 12 GB de memória RAM e 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento.

Motorola lançou o Razr 2022 com atualizações importantes — Foto: Divulgação/Motorola

7. Motorola Razr 40

Lançado em junho deste ano, o Razr 40 faz parte da nova geração de dobráveis da Motorola. O modelo intermediário premium conta com duas telas, sendo uma externa para visualização de informações rápidas, e a interna, de 6,9 polegadas. Similar aos demais, o smartphone fica mais compacto ao ser dobrado.

Afora o design inovador, o smartphone possui ficha técnica intermediária, liderada pelo Snapdragon 7 Gen 1 e a memória RAM de 8 GB. O telefone também chega aos consumidores com Android 13 de fábrica e uma bateria de 4.200 mAh. O Razr 40 está à venda no site da Motorola por R$ 5.499.

Veja detalhes do design do Motorola Razr 40

Motorola Razr 40 fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Traseira do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Motorola Razr 40 aberto, com incidência de luz solar — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Motorola Razr 40 aberto em formato de tenda — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Motorola Razr 40 aberto em formato de tenda; foco na traseira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Motorola Razr 40 aberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Parte inferior do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Motorola Razr 40 aberto em formato de tenda; vista lateral — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Motorola Razr 40 fechado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Vinco na tela interna do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Câmeras do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tela interna do Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Tela interna do Motorola Razr 40 sob luz solar — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tirando selfie com Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Tirando foto com Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Carregador de 33W que acompanha o Motorola Razr 40 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Motorola Razr 40 carregando — Foto: Mariana Saguias/TechTudo
Dobrável intermediário premium tem acabamento em couro vegano e tela externa pequena, para visualização rápida de notificações

Seguindo o mesmo estilo do modelo intermediário, o Razr 40 Ultra é uma opção mais avançada que chama a atenção pela tela externa. Com 3,6 polegadas — tamanho que faz do display o maior dos dobráveis do mercado —, o painel permite que o usuário acesse inúmeras funções do smartphone sem sequer abri-lo. É possível assistir a filmes e séries, responder mensagens do WhatsApp, ouvir músicas, traçar rotas de mapas e até tirar selfies com a câmera traseira. A tela interna do telefone, por sua vez, é de 6,9 polegadas, com tecnologia pOLED e taxa de atualização de 165 Hz.

O interior do modelo é potente. Além do poderoso processador Snapdragon 8+ Gen 1, o smartphone vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria, no entanto, é menor, com 3.800 mAh. O Razr 40 Ultra está à venda no site da Motorola por R$ 7.999.

Veja fotos do Razr 40 Ultra, o dobrável premium da Motorola

Motorola Razr 40 Ultra dobrado — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra é pOLED e tem 6,9 polegadas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Vinco da tela do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tela externa do Motorola Razr 40 Ultra tem 3,6 polegadas e é bastante versátil — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Player do Spotify na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Google Maps aberto na tela externa do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Exterior do Motorola Razr 40 Ultra tem acabamento em couro vegano na parte inferior — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Detalhes do acabamento em couro vegano do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Luz refletindo no acabamento do Motorola Razr 40 Ultra — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Display externo do Motorola Razr 40 Ultra em evidência — Foto: Mariana Saguias/TechTudo



Motorola Razr Ultra 40 aberto — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Motorola Razr 40 Ultra nas cores preta e viva magenta — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Smartphone apresenta design elegante, telas de alta frequência e desempenho eficaz

🎥 Motorola Razr 40 Ultra em review: testamos o 'novo V3'