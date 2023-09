Notebook Acer: 6 modelos para trabalho ou jogos

A Acer apresenta um amplo portfólio de notebooks no Brasil. A empresa oferece modelos ideias para trabalho, home office, estudos e games. O Acer Aspire 3 A314-35-C1W1, por exemplo, é o modelo de menor custo da lista, estando disponível por R$ 1.799 . Ele vem equipado com chip Intel Celeron, 4 GB de memória RAM DDR4 e SSD de 128 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Lista reúne 6 modelos de notebooks Acer para trabalho ou jogos — Foto: Divulgação/Acer

1. Acer Aspire 3 A314-35-C1W1 – a partir de R$ 1.799

O Acer Aspire 3 A314-35-C1W1 é equipado com chip Intel Celeron e apresenta alta eficiência para as tarefas diárias e navegação na internet, sendo uma opção interessante para quem procura um computador para trabalho ou estudo. De acordo com as especificações, o modelo traz 4 GB de memória RAM DDR4 e permite expansão para até 16 GB. Além disso, conta com SSD de 128 GB e sistema operacional Windows 11 Pro de fábrica.

A tela fica para um display LED 14 Full HD de 1920 x 1080 pixels, que apresenta resolução Full HD e brilho de até 250 nits. O design fica para a cor grafite. Além disso, o modelo traz mais recursos como uma webcam, dois alto-falantes estéreo e um peso leve de apenas 1,62 kg. Já o teclado é padrão ABNT 2. Ele pode encontrado por preços que partem de R$ 1.799. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram que ele é uma máquina ideal para quem estuda e trabalha.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: qualidade da webcam é baixa

O Acer AV15-51-53AP apresenta uma tela padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. O modelo apresenta um SSD, o que aumenta consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar os programas e aplicativos. Este recurso ainda conta com uma capacidade interna de armazenamento equivalente a 256 GB, além de acompanhar dois alto-falantes estéreo e uma placa de vídeo ‎Intel UHD Graphics. Suas conexões são ‎Bluetooth, Wi-Fi, USB, Ethernet e HDMI.

O sistema operacional é o Windows 11, acompanhado do processador Intel Core 3 de 11ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o desempenho para baixa produtividade e o acabamento traseiro em alumínio. O laptop é visto por valores que partem de R$ 2.924.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: não destacaram

O Acer Aspire 5 A515-56-32PG é um modelo indicado para trabalhos, home office e estudos. O modelo apresenta uma tela padrão de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. Além disso, traz um SSD, o que aumenta consideravelmente a fluidez e velocidade da máquina para abrir e rodar os programas. Este recurso ainda conta com uma capacidade interna de armazenamento equivalente a 256 GB, um valor que pode agradar a maior parte dos públicos.

A memória RAM fornece o moderno padrão DDR4 com 4 GB: um valor suficiente para o uso básico de navegação. O sistema operacional é o Windows 11, acompanhado do processador Intel Core i3 de 11ª Geração. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o desempenho para baixa produtividade e o acabamento traseiro em alumínio. O modelo pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 2.879.

Prós: SSD de 256 GB

SSD de 256 GB Contras: pouca capacidade de memória RAM

4. Acer Aspire 5 A515-45-R8W2 – a partir de R$ 3.596

O Acer Aspire 5 A515-45-R8W2, assim como os outros modelos da linha da marca, vem equipado com o processador AMD Ryzen 7 5700U, memória RAM de 8 GB, armazenamento em SSD de 512 GB e nos gráficos a placa de vídeo integrada AMD Radeon RX Vega 8. O modelo possui tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 px, além de um painel do tipo IPS, brilho de 250 nits e taxa de contraste de 800:1. O sistema operacional é o Windows 11 Home. Na Amazon, ele pode ser encomendado por R$ 3.596.

O modelo ainda possui a tampa construída em alumínio e o corpo em plástico, todo na cor prata. O peso fica em torno dos 1,77 kg com espessura de 1,79 cm. Seu teclado é com layout ABNT2 e possui numérico dedicado. A webcam tem resolução HD 720p, ideal para as videoconferências. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os destaques vão para a alta eficiência e o custo-benefício da máquina. No entanto, compradores relatam manchas de sombreamento na tela após um tempo de uso.

Prós: custo-benefício e alta performance

custo-benefício e alta performance Contras: compradores relatam sombreamento na tela

5. Acer Nitro 5 AN515-57-52LC – a partir de R$ 4.274

O Acer Nitro 5 AN515-57-52LC possui processador Intel Core i5-11400 de 11ª Geração que pode atingir uma velocidade máxima de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM que pode ser expandida até 64 GB e SSD de 512 GB. Ele também conta com placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB de memória dedicada, tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD com 1920 x 1080 pixels e um teclado ABNT2 retro-iluminado. Seu sistema operacional é o Windows 11.

O modelo é vendido por valores a partir de R$ 4.274. O AN515-57-52LC conta com 367 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Já na parte sonora, o modelo acompanha DTS®X Ultra Áudio e Windows Spatial Sound. Os usuários destacaram o seu desempenho para jogos e softwares pesados e custo-benefício para um notebook gamer. A duração da bateria, que promete autonomia de até sete horas, deixou a desejar de acordo com a avaliação de alguns compradores.

Prós: alta performance

alta performance Contras: a bateria não dura tanto como especificado pelo fabricante

6. Acer Swift 3 SF314-511-77M4 EVO – a partir de R$ 5.799

O Acer Swift 3 SF314-511-77M4 EVO apresenta uma tela de 14 polegadas. O display oferece uma resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, processador Intel Core 7 e Windows 11 Home de fábrica. A memória RAM traz padrão DDR4 SDRAM com 16 GB, enquanto o SSD conta com 512 GB e uma placa de vídeo de ‎Intel Iris Xe Graphics de 16 GB.

Já a bateria tem autonomia de até 17 horas e a máquina é vendida por cerca de R$ 5.799. Já na parte sonora, o modelo acompanha dois alto-falantes estéreos e uma tecnologia que previne o áudio distorcido, o que pode ser interessante para quem procura um aparelho para editar músicas e vídeos. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta velocidade do aparelho.

Prós: alta velocidade

alta velocidade Contras: preço elevado

