Notebook Asus: 5 modelos para trabalho por a partir de R$ 2.380

A Asus é uma empresa que oferece amplo portfólio de notebooks no Brasil. Os laptops da marca podem ser interessantes para usuários que buscam máquinas para estudo, trabalho e navegaçã na internet. O modelo mais barato da lista é o Vivobook 15 X1500EA-EJ3666W, que se destaca por ser leve, por ter bordas finas e CPU de 3 GHz, podendo ser adquirido por preços a partir de R$ 2.380 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Lista reúne 5 modelos de notebooks Asus para trabalho por a partir de R$ 2.380 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Asus Vivobook 15 X1500EA-EJ3666W – a partir de R$ 2.380

O Asus Vivobook 15 X1500EA-EJ3666W é o modelo de menor custo da lista. A máquina pesa cerca de 2,2 kg, tem tela imersiva de 15,6 polegadas com resolução de 1920 x 1080 pixels e bordas ultrafinas de 5,7 mm. No teclado, o modelo traz extensão de teclas numéricas em botões físicos. Equipado com processador Intel Core i3 11ª Geração, 16 GB de RAM e 256 GB de memória SSD.

O sistema operacional do modelo é Windows 11 Home e velocidade da CPU de 3 GHz pode ser encontrado por cerca de R$ 2.380. Além disso, o modelo ainda traz placa de vídeo Intel UHD Graphics integrada, para gráficos realistas e boa usabilidade em aplicativos de alta performance. Avaliado em 3,5 de 5 estrelas, o item oferece saída USB 3.2, USB 2.0, HDMI, conector de 3,5 mm para fone e microfone, DC e Bluetooth 4.1.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: modelo mais simples

O Asus M515DA-BR1213W é um modelo que apresenta 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento SSD e processador AMD Radeon Vega 8, o que pode ser interessante para quem procura um computador mais potente e capaz de cumprir sem complicações tarefas um pouco mais exigentes. Além disso, o laptop conta com sistema operacional Windows 11, tela NanoEdge com acabamento fino e antirreflexo de 15,6.

Além disso, a máquina também oferece carregamento rápido, chegando a 60% de carga em menos de 50 minutos e ‎alto-falante Sonic Master 2x speakers para um áudio mais limpo. Avaliado com uma nota média de 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 81% de suas avaliações. Os usuários interessados precisam desembolsar R$ 2.849 para comprar o produto.

Prós: especificações técnicas mais robustas

especificações técnicas mais robustas Contras: apesar do carregamento rápido, a bateria possui curta duração

3. Asus Vivobook 15 M1502IA-EJ252W – a partir de R$ 2.974

O Asus Vivobook 15 M1502IA-EJ252W é um modelo de alta performance e uma opção econômica para a realização de tarefas mais profissionais. O periférico oferece processador AMD Ryzen 7 4800H, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento em SSD, o modelo promete sistema de som potente e graves profundos. A tela Full HD de 15,6 polegadas com ‎1920 x 1080 pixels de resolução com revestimento antirreflexo.

O modelo também acompanha o sistema de refrigeração Asus IceBlade, teclado numérico, sistema Windows 11 e áudio HD. Suas conexões são ‎USB Type C e Type A, Ethernet e HDMI. Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o modelo recebeu nota máxima em 86% de suas avaliações e se destaca pela qualidade de sua tela. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 2.974.

Prós: processador rápido

processador rápido Contras: não possui teclado retroiluminado

O Asus M515DA-BR1454W apresenta uma tela de Full HD de 15,6 polegadas. O periférico apresenta um design com bordas extremamente finas, enquanto o sistema interno oferece o Windows 11 Home como sistema operacional, característica útil para usuários acostumados com a nova remessa de atualizações. Já o sistema de hardware conta com uma memória RAM de 8 GB com padrão ‎DDR4 SDRAM, um SSD de 256 GB e processador AMD Ryzen 7 3700U.

O padrão de tecla ofertado é o ABNT2, além de prometer teclado numérico lateralizado para a melhor digitação de algarismos. Já a conexão fica para ‎Usb Type C, Ethernet, Usb Type A e HDMI. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a alta velocidade de execução dos softwares e a ausência de engasgos. Porém, criticam a autonomia de bateria, que não dura tanto. O laptop pode ser encontrado por valores que partem de R$ 3.199.

Prós: alta performance e agilidade

alta performance e agilidade Contras: preço elevado

O Asus X513EA-EJ3010W é o modelo mais caro da lista. De acordo com a fabricante, o modelo conta com um acabamento mais profissional e a tecla enter destacada com uma cor vibrante. O periférico acompanha um processador Intel Core i7 e placa gráfica ‎Intel Iris Xe Graphics, sendo capaz de oferecer uma potência mais forte para aplicativos que exigem muito do sistema. Interessados precisam investir cerca de R$ 4.299 para adquirir o modelo.

Já o sistema de hardware conta com uma memória RAM de 8 GB com padrão ‎DDR4 SDRAM, um SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 11 Home. A tela traz 15,6 polegadas Full HD com resolução de ‎1920 x 1080 pixels. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas, os últimos compradores destacaram a alta performance do sistema e também as teclas do teclado, que são confortáveis.

Prós: design ultra-leve e teclado confortável

design ultra-leve e teclado confortável Contras: preço elevado

