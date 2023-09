Notebook i5: 6 modelos com o processador da Intel por a partir de R$ 2.879

O Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H, por exemplo, é uma opção de notebook gamer. Ele conta com memória RAM de 8 GB, placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 com 4 GB e armazenamento em SSD de 512 GB por R$ 3.869. Já o Dell G15-i1200-A20P contém 8 GB de memória RAM, placa de vídeo Nvidia RTX 3050 de 4 GB e SSD de 512 GB por preços que partem de R$ 5.499. Veja a seguir seis notebooks com processador Intel Core i5 para comprar no Brasil.

Lista reúne 6 modelos de notebook com processador da Intel i5 por a partir de R$ 2.879 — Foto: Divulgação/Vaio

O Samsung Book NP550XDA-KH2BR é um modelo indicado para estudos ou home office. A máquina traz processador Intel Core i5 de 10ª Geração e também é equipado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD, o que pode ser interessante para quem procura armazenar documentos e fotos. Mesmo sendo um computador que não oferece uma GPU dedicada, o modelo deve ser capaz de executar bem para o uso pessoal em suas funções intermediárias.

O equipamento apresenta o sistema Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. A combinação também promete uma boa experiência em consumo de séries, filmes e mais. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o notebook se destaca pela bateria e câmera, mesmo sendo VGA. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.859 para adquirir o produto.

Prós: bateria, agilidade e webcam com resolução boa

bateria, agilidade e webcam com resolução boa Contras: não tem GPU dedicada

O Vaio FE15 é capaz de oferecer uma boa performance. Ele possui processador Intel Core i5 com velocidade de até 2,8 GHz, memória RAM de 8 GB e armazenamento de 256 GB. A tela é Full HD de 15,6 polegadas e resolução de 1920 x 1080 pixels, também inclui o poder gráfico das novas GPU Intel Xe que oferecem maior qualidade da imagem. Além disso, o modelo conta com Alexa integrada e sistema operacional Windows 11 Home.

O notebook também conta com dois microfones embutidos com tecnologia Noise Cancellation e Webcam HD. Segundo o fabricante, a bateria dura até 10 horas e o teclado é resistente à água. O modelo soma 4,6 de 5 estrelas na Amazon. Entre os elogios mais recorrentes, destacam-se as menções sobre a tela antirreflexo e a bateria de longa duração. O Vaio FE15 está disponível por valores em torno de R$ 2.959.

Prós: bateria de longa duração (10 horas) e tela antirreflexo

bateria de longa duração (10 horas) e tela antirreflexo Contras: preço elevado

O Ultra UB521 Multilaser leva as opções de entretenimento para outro nível em comparação com os modelos anteriores por conta do seu processador Intel Core i5 5257U de 3,1 GHz, 8 GB de memória RAM e HD 1 TB. O periférico acompanha uma tela 15,6 polegadas Full HD com resolução de 1920 x 1080 pixels e revestimento antirreflexo. O item vem com Windows 10 Home instalado e seu teclado é padrão ABNT2. O produto é visto por cifras a partir de R$ 3.287.

O Ultra UB521 possui 20 avaliações de compradores no site da Amazon e classificação de 3,5 estrelas. De acordo com os comentários, este modelo da Multilaser se destaca pelo seu desempenho no cotidiano e pelo custo-benefício ao considerar as configurações oferecidas. A qualidade e a durabilidade dos seus componentes, no entanto, é um ponto no qual o modelo fica devendo, segundo alguns clientes da Amazon.

Prós: desempenho e tela com revestimento antirreflexo

desempenho e tela com revestimento antirreflexo Contras: qualidade e a durabilidade dos seus componentes

4. Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H – a partir de R$ 3.869

O Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-11300H é uma opção de notebook gamer abaixo dos R$ 4 mil. Ele é equipado com processador Intel Core i5-11300H, de 11ª Geração e até 4,4 GHz, memória RAM de 8 GB, placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com 4 GB e armazenamento em SSD de 512 GB. O periférico possui tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e teclado retroiluminado na cor branca, o que pode ser ótimo para enxergar no escuro. O sistema operacional é o Windows.

O Gaming 3i possui três portas USB, uma entrada HDMI 2.0 e uma entrada para fone e microfone. Além disso, o modelo acompanha dois coolers e quatro saídas de ar para suportar o alto desempenho. No site da Amazon, o modelo é classificado com 4,7 estrelas a partir da avaliação de quase 300 compradores. De acordo com os comentários, o modelo se destaca pelo custo-benefício e desempenho tanto para jogos atuais quanto para programas pesados. Um ponto que deixa a desejar, no entanto, é a duração da bateria durante os jogos. O modelo é visto por R$ 3.869.

Prós: custo-benefício para um modelo gamer

custo-benefício para um modelo gamer Contras: a bateria pode descarregar rápido durante a alta performance

5. Acer Nitro 5 AN515-58-54UH – a partir de R$ 4.799

O Acer Nitro 5 AN515-58-54UH também é um modelo alta performance. O notebook possui processador Intel Core i5-11400 de 11ª geração que pode atingir uma velocidade máxima de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM que pode ser expandida até 64 GB e SSD de 512 GB. Ele também conta com placa de vídeo Nvidia GeForce RTX 3050 com 4 GB de memória dedicada, tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels e um teclado ABNT2 retroiluminado vermelho. Seu sistema operacional é o Windows 11 Home.

Um dos principais destaques vai para a tecnologia DTS X: Ultra Áudio, tecnologia que permite que designers de som especifiquem diferentes qualidades de cada som, incluindo localização, movimento, tamanho, foco e muito mais. O AN515-58-54UH conta com 5 avaliações no site da Amazon e classificação de 3,8 de 5 estrelas. Os usuários elogiam o seu desempenho para jogos e softwares pesados. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 4.799.

Prós: bom desempenho

bom desempenho Contras: não há

O Dell G15-i1200-A20P é outra opção para gamers. O modelo acompanha um processador i5 12500H de 4,5 GHz, 8 GB de memória RAM (expansível até 32 GB), placa Nvidia RTX 3050 de 4 GB e SSD de 512 GB. Já a tela de 15,6 polegadas é Full HD com resolução de 1980 x 1080 pixels e atualização de 120 Hz. Um dos destaques do dispositivo é o Alienware Command Center, um software exclusivo que reúne a biblioteca do jogador e possibilita a configuração de hardware para diferentes tipos de jogos. Ao pressionar FN + F9 é ativada a função Game Shift, que aciona um modo de desempenho dinâmico no aplicativo para manter o máximo de resfriamento.

O modelo ainda acompanha teclado retroiluminado em iluminação laranja. A velocidade e capacidade de rodar a maioria dos jogos em FPS alto foram os pontos mais destacados do modelo. Um ponto negativo citado foi o de o notebook esquentar muito durante o uso. O modelo possui uma porta USB-C, três portas USB 3.2 Tipo A, uma porta HDMI 2.1 e uma porta de rede localizadas nas laterais e traseira do notebook. O produto aparece por cifras a partir de R$ 5.599. O G15-i1200-A20P foi avaliado por 36 compradores e possui classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon, com destaques para a alta performance.

Prós: velocidade e potência para rodar a maioria dos jogos em FPS alto

velocidade e potência para rodar a maioria dos jogos em FPS alto Contras: preço elevado

