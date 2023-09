Notebook Samsung: 5 modelos por a partir de R$ 1.449

A Samsung disponibiliza diversos notebooks no mercado brasileiro. Eles variam para uso em home office, estudos, entretenimento e até versões para uso em edições, games e para aplicativos de alta performance. O modelo mais barato da lista é o Samsung Connect Chromebook, estando disponível por R$ 1.449 . Ele oferece sistema operacional Chrome OS , autonomia de bateria de até 11 horas e memória RAM de 4 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção é o Samsung ‎Galaxy Book 2 NP550XED-KF3BR, que conta com 8 GB de memória RAM, Intel i5 Iris XE e armazenamento interno é de 512 GB em SSD por R$ 3.799. Já o Samsung Galaxy Book S acompanha uma tela sensível ao toque com resolução Full HD, leitor de cartão Micro SD e está à venda por preços a partir de R$ 5.459. Confira a seguir cinco notebooks da Samsung para comprar no Brasil.

Lista reúne 5 modelos de notebooks da Samsung por a partir de R$ 1.449 — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

1. Samsung Connect Chromebook - a partir de R$ 1.449

O Samsung Connect Chromebook é o modelo mais em conta da lista. O diferencial do notebook é que ele acompanha o sistema operacional Chrome OS, simplificado que roda principalmente a partir de funcionalidades web, totalmente baseado em uma distribuição do Linux. Ele é um notebook mais fino e leve do que os modelos convencionais, tornando-o incrivelmente portátil. Além disso, ele promete uma autonomia de até 11 horas.

O periférico acompanha display LED antirreflexos de 11,6 com resolução HD de 1366 x 768 pixels, memória RAM de 4 GB, disco de 32 GB e placa de vídeo Intel HD Graphics 400. A marca sul-coreana destaca que o modelo possui uma estrutura robusta de chassi e é equipado com teclado resistente a líquidos, sendo resistente a quedas e arranhões também. O Chromebook pode ser encontrada na Amazon por preços que partem de R$ 1.449. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, o notebook se destaca pelo custo-benéfico. Porém, usuários relatam que ele é lento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: baixa performance

2. Samsung Book E20 - a partir de R$ 2.879

O Samsung Book E20 também é um dos modelos de abertura da marca sul-coreana. O modelo conta com processador Intel Celeron de 10ª geração, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 500 GB, o que deve ser suficiente apenas para uso no dia a dia e tarefas que não exercem muito da CPU. Além de uma placa de vídeo Intel UHD Graphics. O periférico acompanha uma tela LED antirreflexiva de 15,6 polegadas HD de ‎1366 x 768 pixels. Interessados precisam investir R$ 2.879 para adquiri-lo.

Outro ponto interessante do notebook é a presença de compartimentos de fácil acesso, permitindo trocar componentes como memória RAM e HD com maior facilidade. De acordo com a marca, o item acompanha acabamento premium, borda fina de 6,7mm e dimensões reduzidas. Avaliado em 4,2 de 5 estrelas, os compradores destacaram o teclado Lattice, que costuma apresentar teclas maiores que as convencionais, sendo bem confortável. No entanto, relatam que ele é indicado apenas para atividades básicas.

Prós: custo-benefício e teclado no formato lattice

custo-benefício e teclado no formato lattice Contras: baixa performance

3. Samsung Book 2 ‎NP550XDA-KH2BR - a partir de R$ 2.789

O Samsung Book NP550XDA-KH2BR é um modelo indicado para o dia a dia e com aplicações mais simples. O modelo acompanha um processador Intel Core i5 Iris XE e também é equipado com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. Mesmo sendo um modelo que não oferece uma GPU dedicada, o periférico deve ser capaz de executar bem para o uso pessoal em suas funções intermediárias. Além disso, ele acompanha a função Easy Upgrade.

O equipamento apresenta o sistema Windows 11 e tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD de ‎1920 x 1080 pixels. A combinação promete uma boa experiência em consumo de conteúdos para o dia a dia. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, o modelo se destaca pela bateria e câmera, mesmo sendo VGA e a facilidade em fazer as trocas de peças com o Easy Upgrade. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.719 para adquirir o produto na Amazon.

Prós: bateria, rapidez e webcam com resolução boa

bateria, rapidez e webcam com resolução boa Contras: não tem GPU dedicada

4. Samsung ‎Galaxy Book 2 NP550XED-KF3BR - a partir de R$ 3.799

O Samsung ‎Galaxy Book 2 NP550XED-KF3BR pertence à linha Galaxy. Ao contrário da versão anterior, o novo modelo oferece um aumento de desempenho sem o volume. Ele acompanha uma moldura ainda mais fina e com uma tela infinita. A nova atualização tem 8 GB de memória RAM, Intel i5 Iris XE e armazenamento interno é de 512 GB em SSD. Para a conexão, o item conta com Bluetooth, Wi-Fi e duas entradas USB. Já na parte de multimídia traz webcam HD, microfone duplo e alto-falantes Dolby Atmos.

A tela AMOLED de 13,3 polegadas tem resolução Full HD LED ‎de 1920 x 1080 pixels. O Galaxy Book 2 acompanha Windows 12. O modelo também acompanha portas extras para instalar um HDD de até 1 TB e RAM para até 32 GB. O item ser encontrado à venda na Amazon por preços a partir de R$ 3.799. Compradores avaliaram o item no site da Amazon com nota 5 de 5, com destaques para a alta performance.

Prós: tela AMOLED e Intel i5 Iris XE

tela AMOLED e Intel i5 Iris XE Contras: não há

5. Samsung Galaxy Book S - a partir de R$ 5.459

O Samsung Galaxy Book S é apresentado pela marca sul-coreana como o primeiro celular-PC da linha Galaxy. Isso porque ele é um computador com as mesmas características de um smartphone, sendo um dispositivo ultraleve, rápido e de fácil transportante. O modelo tem apenas 11,8 mm de espessura e pesa menos de 1 kg, como afirma as especificações. A ficha técnica ainda apresenta memória RAM de 8 GB, placa de vídeo Intel UHD Graphics, Intel Core i5 e sistema operacional Windows 10 Home, mas também compatível com Windows 11. O display Touch Screen é em Full HD, tem 13,3 polegadas de 1920 x 1080 pixels e traz o Modo Externo, uma função que aumenta o brilho para que o usuário consiga utilizar a tela até mesmo em ambientes com alta incidência de luz.

Em relação à parte multimídia, o item conta com alto-falante estéreo AKG, tecnologia Dolby Atmos, microfone digital interno e câmera. As portas de comunicação são as seguintes: duas USB-C (acompanha adaptador), leitor de cartão multimídia MicroSD e combo com saída para fone de ouvido e entrada para microfone. O teclado é do tipo ilha e retroiluminado, facilitando o uso e acesso a comandos, deixando as teclas visíveis mesmo em ambientes escuros. Além disso, ele promete uma autonomia de bateria média de até 17 horas. Está à venda na Amazon por cerca de R$ 5.459 e foi avaliado por compradores com nota 4,6 de 5. Os consumidores fizeram diversos destaques a qualidade do produto, rapidez de processamento, tela e peso. No entanto, relatam o preço elevado para adquiri-lo.

Prós: ultraleve, teclado retroiluminado e tela Touch Screen

ultraleve, teclado retroiluminado e tela Touch Screen Contras: preço elevado

Com informações da Samsung(1/2/3)

