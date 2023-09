O que é hater na internet? Veja significado e tradução para o português

Os haters ("odiadores", em tradução livre para português) são pessoas que fazem críticas mal-intencionadas na Internet, cujo objetivo é magoar, fazer piada ou até mesmo sentir-se superior. O termo se popularizou na web por causa das redes sociais - plataformas em que facilmente se encontram haters - e também pelo fácil compartilhamento de opiniões online, que permite ainda fazer publicações maldosas sem identificação. A prática do hate, no entanto, não é a mesma coisa que outros tipos de ódio gratuito online - como cyberbullying ou discurso de ódio -, já que trata-se de um comportamento mais leve. A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre os haters - e, principalmente, como você pode evitar ser um.

O hater compartilha mensagens negativas para expressar desgosto e/ou ser maldoso — Foto: Reprodução/Pexels/Sora Shimazaki

O que é hater na Internet?

O hater é a pessoa que pratica o “ódio gratuito” online. O hate, sim, pode ser associado com cyberbullying e discurso de ódio, mas não é a mesma coisa. Isso porque esses tipos de agressão se diferenciam pelo objetivo, intenção ou reação que se desejam causar.

O hater, no caso, não tem um propósito definido com a sua mensagem de ódio - exceto, é claro, o de expressar sentimentos de negatividade em relação a uma pessoa ou situação. Geralmente, ele sequer justifica o desconforto que transmite, já que o único objetivo é expressar que ele não está de acordo com o outro. Por isso, em geral essas interações costumam ser mais leves, e com consequências menos relevantes do que cyberbullying ou discurso de ódio.

É comum encontrar haters nas redes sociais, fóruns ou em qualquer tipo de comunidade online. São as pessoas que realizam comentários negativos sem oferecer qualquer tipo de feedback construtivo.

O que diferencia o hater de quem pratica o bullying é o alvo — Foto: Reprodução/Pexels/Michael Burrows

Exemplos de haters na Internet

Diminuem as conquistas compartilhadas na internet;

Comentam coisas negativas sobre a aparência de pessoas e animais;

Fazem piadas ou comentam coisas sarcásticas sobre o talento, trabalho ou projeto que alguém expôs;

Oferece críticas vazias com a intenção de soar superior;

Discutem e brigam devido às suas crenças relacionadas a gostos pessoais, como artistas e filmes favoritos;

Compartilham opiniões sobre outras pessoas que não foram solicitadas.

Como evitar haters na Internet?

As plataformas de redes sociais são espaços de compartilhamento de pontos de vista, e isso abre muitas brechas - inclusive para que haters façam comentários de ódio disfarçados de opinião. Embora não seja possível evitar completamente os haters, há formas de lidar com eles.

Quando deparado com um comentário negativo, há alguns caminhos possíveis de seguir: ignorar, bloquear ou responder. Envolver-se em discussões com haters nunca é a melhor forma de lidar, especialmente porque o engajamento estimula essas pessoas a continuarem com a prática. Por isso, é preferível se afastar de qualquer interação de ódio.

Outra forma é reconhecer os padrões dos haters. A maneira como dialogam com outros usuários diz muito sobre as intenções. Geralmente, haters não têm a intenção de participar de um debate de opiniões, mas sim apenas de expor o próprio ponto de vista. Ao reconhecer previamente o objetivo do comentador, é possível evitar iniciar uma conversa onde apenas um será ouvido.

Não se envolver em discussões maldosas é uma das formas de evitar haters — Foto: Reprodução/Pixabay

Como não ser hater na Internet?

Estar em um ambiente de compartilhamento de opiniões não isenta de que um usuário bem intencionado aja como hater - afinal, é comum possuir um desgosto sem motivo sobre algo ou alguém. Por isso, é importante se policiar sobre o tipo de comentário que será publicado online. Compreender o que significa ser um hater é o primeiro passo para entender se suas atitudes são positivas ou com objetivos maliciosos.

Além disso, pergunte-se sobre as consequências que o seu ponto de vista irá gerar após ser publicado e se o que você pretende dizer será construtivo ou simplesmente terá ódio gratuito. Caso seja o segundo caso, você potencialmente pode ser um hater.

Esteja atento ao que compartilha na internet para evitar agir como hater — Foto: Reprodução/Pexels/Porapak Apichodilok

Com informações de Frontiers, Forbes e Equitas

