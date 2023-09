O que esperar da 4ª temporada de Sex Education? Relembre últimos episódios

Sex Education , série original de sucesso da Netflix , retorna para a sua quarta e última temporada nesta quinta-feira (21). Os novos episódios prometem trazer grandes desfechos para personagens que marcaram a produção. O elenco principal composto por Asa Butterfield (O Espaço Entre Nós), Emma Mackey ( Barbie ), Ncuti Gatwa ( Doctor Who ) e Gillian Anderson (The Crown) retornam aos papéis de Otis, Maeve, Eric e Jean pela última vez.

Criada por Laurie Nunn, a produção acompanha um grupo de adolescentes ainda no início da vida sexual, uma fase marcada por descobertas e inseguranças. Para se preparar para o final de Sex Education, o TechTudo te relembra tudo o que aconteceu na terceira temporada e o que podemos esperar dos novos episódios. Confira!

A última temporada de Sex Education chega à Netflix em 21 de setembro — Foto: Reprodução/Netflix

Maeve e Otis têm primeiro beijo

Desde a primeira temporada, Otis (Asa Butterfield) nutre uma paixão não correspondida por Maeve (Emma Mackey). Depois de alguns anos de desencontros amorosos, ele decide se declarar para a amiga. O que poderia se tornar um final feliz é interrompido por Isaac (George Robinson). O vizinho de Maeve também está apaixonado por ela e decide apagar a mensagem de voz de Otis, na qual o menino conta tudo o que sentia. É nesse ponto onde a segunda temporada termina.

Ao longo da terceira season, Maeve e Otis se desencontram novamente. Ao passo que a menina estranha a frieza do jovem, ele não consegue entender porque ela decidiu ignorar completamente a sua declaração. No avançar das coisas, Maeve e Isaac até chegam a se relacionar, mas a culpa consome o rapaz, que decide confessar o que fez.

Tudo piora quando, durante uma excursão para a França, Maeve e Otis são esquecidos pelos professores, ficando presos em um estabelecimento de beira de estrada. Ela decide questionar o rapaz sobre o que a mensagem de voz dizia e, então, os dois têm o primeiro beijo.

Maeve e Otis têm primeiro beijo na 3ª temporada de Sex Education — Foto: Reprodução/Netflix

Eric trai Adam e descobre mais sobre si mesmo

Um dos momentos mais importantes para o enredo de Eric (Ncuti Gatwa) na terceira temporada é quando o personagem vai à Nigéria para o casamento do seu primo. Lá, ele entra em contato com as suas raízes, ao mesmo tempo em que é confrontado pela homofobia dos parentes mais velhos. Neste contexto, ele conhece Oba (Jerry Iwu), o fotógrafo do casamento. O rapaz não tem medo de ser quem é e inspira o estudante. Os dois acabam se beijando, apesar do namorado de Eric, Adam (Connor Swindells), estar aguardando o rapaz na Inglaterra.

Ao retornar, o namorado abre o jogo sobre a traição e, aos poucos, é perdoado. Porém, toda a experiência faz Eric perceber que ele está pronto para viver a sua vida ao máximo — no entanto, Adam não pode acompanhá-lo, já que ainda não conseguiu se assumir para os pais. Por isso, a quarta temporada pode trazer muitos avanços para os dois, principalmente para Eric, que já se destaca como um dos personagens mais extrovertidos de toda a série.

Sex Education: Eric trai Adam em viagem à Nigéria e termina com o namorado — Foto: Reprodução/Netflix

A Escola Moordale fecha

Uma das grandes tramas da terceira temporada foi a chegada da diretora Hope (Jemima Kirke), uma mulher conservadora e preconceituosa, que não gosta de enxergar a individualidade dos alunos. Em um grande ato de protesto, os alunos transformam o evento tradicional do colégio em uma verdadeira festa, com vídeos sobre sexo e até mesmo cupcakes decorados com genitálias femininas. Mas a ação acaba tendo consequências graves.

Chocados com o ocorrido, investidores da escola, assim como muitos pais de alunos, decidem retirar o dinheiro da instituição, fechando os portões da Moordale de vez. Já no final da temporada, descobrimos que os estudantes devem encontrar novas escolas para o próximo ano letivo, o que pode separar alguns grupos de amigos queridos. É possível também que os personagens ainda lutem para salvar Moordale, mostrando a importância de ter um debate honesto e transparente sobre sexo com os adolescentes.

A escola Moordale fecha na 3ª temporada de Sex Education — Foto: Reprodução/Netflix

Maeve vai para os Estados Unidos

Maeve é uma personagem com diversas questões na terceira temporada. Além do breve envolvimento com Isaac e o começo de uma relação com Otis, a sua mãe perdeu a guarda da irmã mais nova por usar drogas, e a criança começa a viver em um lar provisório. Vale lembrar que foi a própria Maeve que denunciou a genitora, ainda na segunda temporada. Como se não bastasse, uma grande oportunidade surge para a personagem: a chance de estudar na Universidade Wallace, nos Estados Unidos.

Com notas altas e habilidades notáveis, principalmente em literatura, ela decide se inscrever no programa para estudantes estrangeiros e é aceita. Além de se mudar para outro país, ela poderá trabalhar ao lado do renomado autor Thomas Molloy (Dan Levy). A princípio, Maeve desiste da oportunidade, pois as coisas finalmente começaram a dar certo entre ela e Otis.

Porém, Aimee (Aimee Lou Wood) faz a estudante perceber a importância de ir para os Estados Unidos e Maeve se despede, garantindo que não é o fim de sua história com o então namorado. Os episódios inéditos prometem abordar os desafios do novo casal, que, já no começo, deve embarcar em um relacionamento à distância.

Sex Education: Maeve vai estudar nos EUA e mantém relação com Otis — Foto: Reprodução/Netflix

Casais terminam na 3ª temporada de Sex Education

As coisas não ficaram complicadas apenas para Adam e Eric. Nos oito episódios da terceira temporada, muitos casais chegaram ao fim em Sex Education — alguns ainda buscam reconciliação, enquanto outros já viraram a página.

Aimee e Steve (Chris Jenks) são um deles. A jovem está em processo de se recuperar do assédio sexual que viveu na segunda parte da série, evitando contato físico com o atual namorado. Apesar de Steve compreender a necessidade de espaço da menina, Aimee percebe que precisa mesmo de um tempo sozinha, terminando o seu namoro.

Já Jackson (Kedar Williams-Stirling) e Cal (Dua Saleh) começam e terminam a relação na mesma temporada. O nadador se aproxima de Cal, que é uma pessoa não-binária. Aos poucos, eles se apaixonam, mas ele fica desconfortável ao ser confrontado com a realidade de que está em um relacionamento queer. Como Cal já sabe exatamente quem é e o que quer da vida, o namoro com Jackson não vai para frente, mas os dois continuam amigos.

Ola e Lily se desentendem ao longo da terceira temporada e o namoro entre as duas termina — Foto: Divulgação/Netflix

Ola (Patricia Allison), que chega a ter um breve relacionamento com Otis, se apaixona pela excêntrica Lily (Tanya Reynolds). Apesar das duas superarem desafios importantes, a obsessão de Lily com o espaço, se recusando a viver no mundo real, atrapalha o relacionamento. As duas terminam, mas tudo indica que haverá uma reconciliação nos novos episódios, já que Ola se anima e comemora a descoberta da ex sobre extraterrestres.

Por fim, vale lembrar a situação dos pais dos personagens. Jean e o então namorado Jakob (Mikael Persbrandt) vão e voltam, decidindo dar mais uma chance ao amor após a gravidez da mãe de Otis. Já Michael (Alistair Petrie) e Maureen (Samantha Spiro), pais de Adam, se divorciaram. A mãe parece estar realizada com a decisão, mas Michael, ex-diretor de Moordale, faz de tudo para voltar com a ex-esposa.

Sex Education: relembre os términos e reconciliações da 3ª temporada — Foto: Reprodução/Netflix

Adam se assume para a mãe

Apesar da dificuldade de Adam aceitar que a sua orientação sexual foi um empecilho para a relação com Eric, o rapaz finalmente se assume para a mãe, após o término. Ele revela que o jovem não era apenas seu amigo, mas que, atualmente, eles não estão mais juntos. A mãe de Adam recebe a notícia com felicidade, já que é uma das primeiras vezes que vê o seu filho vulnerável.

Esse é um dos motivos pelos quais Adam pode ter grandes avanços na quarta temporada. Nos últimos episódios, o jovem também descobriu o seu amor por competições de adestramento de cães e, apesar de não ter levado a melhor com a sua cachorra, teve um bom resultado para iniciantes. Além disso, Adam parece cada vez mais próximo de Rahim (Sami Outalbali), o que pode desencadear novos sentimentos para o jovem.

Adam pode ter uma evolução ainda maior na 4ª temporada de Sex Education — Foto: Reprodução/Netflix

Jean descobre quem é o pai do seu bebê

Ao final da segunda temporada, Jean, mãe de Otis, é surpreendida com um teste positivo para gravidez. Ao longo da terceira parte, ela lida com a gestação, enquanto tenta se relacionar com Jakob, que acredita ser o pai do bebê. Por isso, o homem e a sua filha, Ola, se mudam para casa dela, exigindo uma adaptação radical de toda a família.

Mas, como Jean teve um breve encontro com o ex-marido Remi (James Purefoy), Jakob exige um teste de paternidade. O resultado chega para a nova mãe nos últimos minutos da terceira temporada, após o parto complexo e de risco. Só que, diferente do que poderia se esperar, a personagem parece extremamente surpresa com a resposta no teste. Assim, além de mais detalhes sobre o pai do filho de Jean, a quarta temporada dirá se a terapeuta e Jakob vão conseguir superar mais este contratempo.

Quem é o pai do filho de Jean? Nova temporada de Sex Education responde mistério — Foto: Reprodução/Netflix

Assista ao trailer da 4ª temporada de Sex Education:

