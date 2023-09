O que fazer quando o código do WhatsApp não chega? Veja 8 dicas para resolver

O WhatsApp , mensageiro popular do Android e iPhone ( iOS ), exige que os usuários insiram um código de verificação toda vez que logam na conta usando um novo celular. A medida serve para garantir a autenticidade do usuário a partir do número de contato, além de transferir mensagens antigas para o novo aparelho.

Existem duas maneiras dessa confirmação ser realizada: por meio de mensagem SMS ou ligação telefônica. Entretanto, nem sempre o código de verificação chega, de fato, aos telefones. Felizmente, existem algumas maneiras de tentar solucionar esse problema. Veja, a seguir, a lista completa com algumas sugestões.

1. Não fique tentando adivinhar o código

Em alguns casos, o código pode levar algum tempo para aparecer, o que gera certa ansiedade. Mas não é indicado tentar adivinhar os números, já que eles são gerados de forma aleatória e, por isso, podem assumir infinitas configurações. Além disso, o WhatsApp realiza o bloqueio temporário do acesso ao aplicativo quanto são realizadas muitas tentativas.

2. Confira se o número informado está correto

Na primeira caixa, insira o código do país. Lembre-se de que o código do Brasil é +55. Nesse momento, deixe o “0” de fora. Já na segunda caixa, digite o código da cidade, novamente omitindo o zero inicial. Em seguida, insira o número do telefone celular. Antes de confirmar, verifique cuidadosamente se todos os detalhes estão inseridos corretamente.

3. Verifique se há sinal

A conexão garante o envio do código de confirmação para o celular. Sem ela, é impossível acessar a sequência de números. Por isso, é importante conferir se o local em que você está possui uma rede ativa e com boa qualidade de conexão. Caso o usuário note que o sinal está baixo ou que ele some e reaparece, pode ser uma boa ideia deixar para solicitar o código em outro local. Em algumas situações, é recomendado pedir a uma pessoa próxima para enviar uma mensagem SMS. Isso irá garantir que a rede está realmente funcionando e que o sinal que aparece em seu aparelho é forte o suficiente para receber mensagens.

4. Veja se o SMS não foi para a caixa de spam

A caixa de spam recebe mensagens indesejadas, não solicitadas ou potencialmente perigosas e que, por isso, são separadas das legítimas que você recebe na caixa de entrada principal. No entanto, mensagens podem ser erroneamente classificadas como spam, e é por isso que você deve verificar se a sua mensagem de verificação do WhatsApp foi direcionada ao local errado.

Você pode fazer isso no Android abrindo o aplicativo “mensagens” e clicando nas três barrinhas presentes no canto superior esquerdo da tela. Após isso, encontre a opção “spam e bloqueadas” e clique sobre ela. Prontinho, você terá acesso ao código de verificação do WhatsApp, caso ele tenha sido retido neste local.

No iPhone (iOS), é só abrir o aplicativo “mensagens” e clicar em Filtros, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, procure pela opção “Lixo” ou “Lixeira”. Caso a mensagem de verificação do WhatsApp esteja lá, clique sobre ela.

5. Confira se o seu celular pode receber mensagens internacionais

Para aqueles que estão em solo internacional, será necessário consultar a operadora para identificar se o plano de telefonia possui roaming de dados, serviço pago que permite receber mensagens e ligações fora do país. Caso ele não tenha sido ativado, é importante solicitar a ativação para ter acesso ao código de confirmação do WhatsApp, seja por ligação ou SMS.

6. Use a opção “Me Ligue”

Caso a mensagem não chegue, você pode optar pela modalidade “Me Ligue” ao invés de receber o código via texto. Quando ela aparecer na tela, basta clicar e aguardar a ligação, onde será informado o código de 6 dígitos por uma voz automática. Copie em algum local, para não esquecer, preenchendo o campo de solicitação posteriormente. Você também pode ouvir pelo Viva Voz e inserir simultaneamente.

7. Atualize o app – ou desinstale, se necessário

Certos problemas podem ocorrer caso o aplicativo esteja desatualizado ou com um arquivo de cache corrompido. Por isso, você deve ir até a loja de aplicativos do seu aparelho e pesquisar pelo WhatsApp, clicando sobre ele e conferindo se existe a opção “Atualizar” logo abaixo do seu ícone. Caso encontre a palavra “Abrir” ou “Iniciar”, significa que o app está devidamente atualizado.

Nesse caso, pode ser uma boa ideia desinstalar, opção que aparece na mesma página que você abriu em sua loja de apps. Outro modo de desinstalar o app, sem abrir a loja, é indo até o menu do celular, clicando sobre ele e arrastando para cima, em direção a desinstalar (no Android) ou clicando e segurando, depois selecionando a opção “Remover app” no iPhone (iOS). A partir daí, é só instalar o aplicativo novamente e tentar solicitar o código de verificação normalmente. Caso o problema tenha sido solucionado, será possível acessar as mensagens sem demais preocupações.

8. Entre em contato com o suporte

Tentou de tudo e nada deu certo? Bom, esta é a hora de contactar o suporte ao cliente do WhatsApp, que pode oferecer uma solução técnica para o envio do código. Seja no navegador de Internet do celular ou do computador, insira o link de contato (https://www.whatsapp.com/contact/?subject=messenger) e insira seu número de telefone, endereço de e-mail, sistema pelo qual usa o WhatsApp e escreva uma mensagem detalhada, explicando que não recebeu o código de conformação e solicitando ajuda. Daí em diante basta aguardar, pois a equipe do app irá entrar em contato para ajudar a solucionar o problema.

O que fazer se eu receber um código que não solicitei?

Receber um código de verificação que você não solicitou pode ser um sinal de que alguém mal intencionado está tentando invadir a sua conta. Por isso, é importante tomar cuidado. Primeiramente, não use esse código, em seguida, verifique se chegaram outras mensagens que solicitam o login de redes sociais ou bancos em que você tem uma conta aberta.

Caso tenham ocorrido essas tentativas, mude imediatamente as suas senhas. Se ainda não fez, ative a autenticação por dois fatores, tanto na sua conta do WhatsApp quanto de outros apps. Por fim, entre em contato com o suporte do aplicativo e relate essa tentativa feita por terceiros. Eles poderão te ajudar a tomar precauções e dar maiores orientações a respeito da segurança no dia a dia.

