Oito celulares com baterias que duram o dia todo

Quem costuma passar muito tempo fora de casa sabe da importância de ter um celular com uma bateria que segure o uso durante o dia todo. Fabricantes como Samsung , Realme , Xiaomi e Motorola são algumas das empresas que possuem em seus catálogos smartphones com baterias robustas, de 5.000 mAh ou mais, para atender o consumidor com um uso mais intenso do aparelho em sua rotina. Celulares com essa capacidade costumam passar até dois dias longe com uma única recarga, a depender do uso, e podem ser encontrados tanto nas categorias premium quanto de intermediários.

Nas linhas a seguir, o TechTudo reúne alguns modelos de celular com diferentes valores de mercado, para atender a públicos com condições de compras diferentes. As opções vão desde o básico Motorola Moto G32, cujos preços partem de R$ 1.140, até o intermediário premium Realme 11 Pro+, que pode ser encontrado por a partir de R$ 2.760. Vale ressaltar que as informações contidas nesta matéria levam em consideração as descrições divulgadas pelas próprias fabricantes.

Veja oito celulares com bateria potente — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

Um intermediário que pode encher os olhos de quem procura um aparelho com boa bateria é o Moto G32, da Motorola. A empresa focou em entregar o melhor custo-benefício ao consumidor, apresentando um celular com especificações atrativas e valor inicial sugerido de R$ 1.439,10. Atualmente, ele pode ser adquirido na Amazon por cerca de R$ 1.140. Nos destaques da ficha técnica, a bateria de 5.000 mAh, compatível com carregamento rápido, pode atrair quem precisa de um aparelho que fique longe do carregador durante o dia e que ainda possa oferecer uma carga rápida para momentos de pressa.

A Motorola não deixa claro quanto tempo de uso em cada atividade o celular aguenta, mas levando em consideração a sua capacidade de bateria, é provável que o aparelho consiga aguentar até um dia e meio sem precisar ser ligado na tomada. Em suas outras características, o modelo também traz tela de 6,5 polegadas, com resolução Full HD+, e conjunto de câmera robusto, com sensor principal de 50 MP. Ele também é equipado com processador Snapdragon 680, até 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Motorola Moto G32 — Foto: Reprodução/Motorola

Realme C55 - a partir de R$ 999

Para quem procura, além de um celular com uma bateria que dure o dia todo, recursos diferentes para as tarefas diárias, a resposta pode estar no Realme C55. Lançado este ano, o smartphone vem com uma espécie de Ilha Dinâmica bem parecida – ao menos em um primeiro olhar – com a oferecida pela Apple nos modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. No celular chinês, o recurso dinamiza o uso de alguns aplicativos, mas não entrega as mesmas funcionalidades da concorrente estadunidense.

Mesmo com esse toque diferente no design, é na bateria que o Realme C55 pode conquistar o consumidor, uma vez que o aparelho vem equipado com um 5.000 mAh de capacidade, além de trazer carregador de 33 W na caixa. A fabricante promete 50% de recarga em 29 minutos e bateria máxima em 63 minutos. O TechTudo testou o aparelho e pôde comprovar a capacidade do modelo em usos tanto do dia a dia quanto em situações que exigiriam mais do produto.

realme c55 display ligado horizontal marca d'água — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Completam a ficha técnica do celular a tela LCD de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, o conjunto duplo de câmeras com a principal de 64 MP, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. O Realme C55 chegou ao mercado nacional custando R$ 2.299, mas pode ser encontrado por R$ 999 no site da Amazon.

Uma opção que pode ser interessante para o consumidor que quer uma boa bateria, mas sem desembolsar tanto, é o Galaxy M14, da Samsung. O celular, considerado de entrada, traz uma das baterias mais potentes da lista, com 6.000 mAh, ideal para usuários que precisam utilizar o smartphone também como ferramenta de trabalho diária. Em um uso moderado, o aparelho pode passar pouco mais de dois dias longe do carregador.

De acordo com a fabricante sul-coreana, a bateria aguenta até 27 horas de uso de Internet 4G e 26 horas de Wi-Fi. Ele pode reproduzir vídeos por até 25 horas e aguenta até 155 horas de áudio. O Galaxy M14 vem com um carregador de 25 W na caixa. Entre os destaques do aparelho estão também a tela LCD de 6,6 polegadas, a câmera traseira com sensor principal de 50 MP, armazenamento de até 128 GB e até 6 GB de memória RAM. Ele chegou ao mercado com o preço sugerido de R$ 1.899, porém atualmente é possível comprá-lo por R$ 1.199 na Amazon.

Galaxy M14: lançamento de 2023 chega primeiro à Ucrânia — Foto: Divulgação/Samsung

Lançado no começo do ano pela Motorola, o Moto G73 é um celular intermediário de 6,5 polegadas, equipado com bateria de 5.000 mAh. Essa capacidade de bateria, quando usada com outros pequenos truques, como a diminuição do brilho na tela, do áudio e até sem o uso do modo de economia de bateria, pode ganhar até dois dias de autonomia.

Na hora de recarregar, a fabricante disponibiliza um carregador TurboPower de 30 W na caixa. O Moto G73 também tem outras características que podem atrair o consumidor, como uma câmera principal de 50 MP, 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Em seu lançamento, o celular teve o preço inicial de R$ 1.999; agora ele custa R$ 1.654, no site da Amazon.

Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Na linha de intermediários premium, a Xiaomi trouxe ao mercado o Redmi Note 12 Pro. O celular vem equipado com bateria de 5.000 mAh e, assim como os demais da lista, consegue passar horas longe de uma tomada. Na caixa, o smartphone chega acompanhado de um cabo USB-C e um carregador rápido de 67 W. A fabricante afirma que, com isso, o usuário conseguirá carregar 50% da bateria do aparelho em 15 minutos, ou uma recarga completa em 46 minutos — mas apenas nos moldes de carregamento tradicionais.

O Redmi Note 12 Pro tem tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels) e um conjunto quádruplo de câmeras, com a principal de 50 MP e a frontal de 16 MP. O celular vem equipado com processador Dimensity 1080, até 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Ele chegou ao mercado brasileiro custando R$ 3.399 e hoje pode ser encontrado no site da Amazon por R$ 1.711 — a versão compatível com a rede de Internet 5G.

Redmi Note 12 Pro Plus tem carregador de 120 W e bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ainda no portfólio da Xiaomi, outro celular que se destaca pela bateria é o Poco X5 Pro. Assim como a maioria dos smartphones desta lista, ele é equipado com uma bateria de 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de até 67 W na modalidade com fio. Isso faz com que o celular leve apenas 45 minutos para ir de 0 até 100% em uma única recarga. Segundo a Xiaomi, ele também pode fazer um carregamento reverso, ou seja, repor energia de outros aparelhos compatíveis a uma potência de 5 W.

No site da fabricante é possível conferir a durabilidade da recarga, de acordo com a chinesa. O Poco X5 Pro consegue aguentar até 28 horas de chamadas telefônicas, 20 horas de reprodução de vídeo e até 14 dias se colocado no modo de espera – recurso da Xiaomi para garantir a duração da bateria do celular em casos de emergência.

Câmera ultra wide do Poco X5 Pro faz registros de 8 megapixels — Foto: Fernando Braga/TechTudo

Completam a ficha técnica do Poco X5 Pro a tela AMOLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD+, o conjunto triplo de câmeras com a principal de 108 MP, processador Snapdragon 778G 5G, até 8 GB de memória RAM e até 256 GB de armazenamento. Ele chegou ao mercado em março de 2023, com o preço sugerido entre R$ 3.499 e R$ 3.999 na loja oficial, mas já pode ser encontrado por R$ 1.770, no site da Amazon.

O Galaxy M54 é um dos intermediários da Samsung vendidos exclusivamente no varejo virtual. Anunciado em março deste ano, o celular chegou ao mercado com preço sugerido de R$ 2.999, mas pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.199. Com uma das maiores baterias da lista, o smartphone traz em sua ficha técnica 6.000 mAh, o que garante – segundo a fabricante – um dia inteiro de uso com uma única carga. Isso se traduz em até 23 horas de reprodução de vídeos, 55 horas em ligações e 20 horas de uso de Internet 4G.

Entre suas outras características estão a tela com 6,7 polegadas, que exibe conteúdos em Full HD+ (2.400 x 1.080 pixels), um conjunto de câmera triplo, com a principal de 108 MP e a frontal de 32 MP. Além disso, o celular vem com processador Exynos 1380, de fabricação própria da Samsung, 8 GB de RAM e até 256 GB de armazenamento. Vale ressaltar que o Galaxy M54 também tem compatibilidade com a Internet 5G e com carregamento rápido, deixando seu uso ainda mais atraente para o consumidor.

Do lado das fabricantes chinesas, outra opção que tem a bateria como trunfo nas especificações é o Realme 11 Pro+. Lançamento recente da Realme, ele vem equipado com uma bateria de 5.000 mAh. Com isso, o smartphone performa de forma satisfatória durante o dia, sem exigir novas recargas. Segundo a fabricante, o 11 Pro+ pode ter uma autonomia de até 17 horas de uso ao reproduzir vídeos do YouTube. Vale ressaltar que a experiência varia conforme outras ativações do celular, como brilho da tela, volume e uso de dados móveis.

O aparelho também traz, incluso na caixa, o cabo USB-C, para recarga e transmissão de dados, além de um carregador rápido de 100 W — uma rara adição à compra. Em geral, os adaptadores que acompanham celulares são de até 32 W, o que dá ao Realme 11 Pro+ uma vantagem em relação aos concorrentes. De acordo com a fabricante, a bateria pode ser totalmente recarregada em apenas 26 minutos. O celular entrou no mercado nacional com preço sugerido de R$ 4.499, mas sua versão global pode ser encontrada no site da Amazon por R$ 2.760.

As três cores disponíveis do Realme 11 Pro+ 5G: verde, bege e preto — Foto: Divulgação/Realme

Com informações de Xiaomi

