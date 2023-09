Onda de calor: 5 apps para lidar com a temperatura sem derreter

As ondas de calor extremo estão tomando o Brasil inteiro nesta semana. Nos próximos dias, os termômetros devem ultrapassar os 40º C em diversas cidades. Além disso, há um aumento dos índices de UV do ar seco. Entretanto, com alguns apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), é possível diminuir o desconforto causado por essa situação. O Water Reminder, por exemplo, é uma opção interessante para relembrar os usuários da necessidade de beber água e se manter hidratado. Já apps como o LGThinQ e o SmartThings servem como um controle inteligente permitem ligar ou desligar o ar condicionado à distância. Veja, a seguir, uma lista com apps que podem ajudar a lidar com o calor sem derreter.

Veja aplicativos que podem ajudar a lidar com a onda de calor — Foto: Reprodução/Unsplash

1. Índice UV

Os usuários do sistema iOS podem aproveitar a função de consulta do Índice UV no aplicativo Tempo, para se protegerem das altas temperaturas. Este é um app nativo, ou seja, já vem instalado no aparelho, e o usuário precisa apenas rolar a tela para encontrar a função Índice UV e consultar a taxa de radiação do dia.

A radiação ultravioleta, proveniente do Sol, tem grande capacidade de penetrar na pele humana, causando muitos danos, como problemas químicos e histológicos na epiderme, imunossupressão e envelhecimento precoce. Por isso, consultar a função Índice UV é uma estratégia inteligente que irá te ajudar a proteger a pele. Aliás, vale ressaltar a importância de usar protetor solar quando os índices estão altos.

App Índice UV é uma opção nativa do Iphone para acompanhar a previsão do tempo — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

2. Water Reminder

Disponível para Android e iPhone (iOS), o app Water Reminder ajuda o usuário a se lembrar de beber água por meio de lembretes regulares enviados ao longo do dia. Além disso, o aplicativo realiza um cálculo personalizado com base no gênero e peso para recomendar a quantidade de água que deve ser consumida diariamente.

O app também fornece gráficos visuais que ajudam a acompanhar o consumo de água, oferece uma lista de quase 20 tipos diferentes de bebidas para escolher ao registrar seu consumo de líquidos, oferece metas e conquistas para incentivar você a atingir suas metas diárias, entre outras funcionalidades.

3. Apps para ligar o ar-condicionado pelo celular

Os apps LGThinQ, da LG, e SmartThings, da Samsung, são exemplos de controles inteligentes para acionar o ar-condicionados. Os apps têm opção de download para Android e iPhone (iOS), mas é importante ressaltar que, para que funcionem, é preciso que o ar da casa também seja compatível com eles.

Ao baixar o LGThinQ, o usuário pode controlar o seu ar-condicionado de forma remota, ajustando a temperatura da casa para níveis confortáveis. O controle inteligente também se conecta a todos os dispositivos smart do seu lar, como a máquina de lavar roupas e a TV, por exemplo. Além disso, permite que o usuário verifique os seus eletrodomésticos com a função "Smart Diagnosis," que detalhadamente diagnostica os problemas nos dispositivos.

Já o SmartThings garante o controle de dispositivos inteligentes de várias marcas, principalmente dos aparelhos de ar. Com ele, o usuário pode criar rotinas com base em horários, condições climáticas e status dos dispositivos, o que ajuda a baixar as temperaturas e criar um clima agradável durante o dia. Além disso, o SmartThings possui integração com Assistentes de Voz, como Bixby, Alexa e Google Assistente.

SmartThings é um exemplo de app que ajuda a controlar o ar-condicionado e outros dispositivos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. Vai Dar Praia

Com o app Vai dar Praia, é possível monitorar a qualidade da orla e a temperatura, com informações a respeito da previsão do tempo, velocidade e direção dos ventos, índice ultravioleta e umidade do ar. Dessa maneira, fica mais fácil proteger a pele e identificar as melhores praias para escapar da onda de calor. Tendo como base informações do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), o Vai dar Praia é específico para informar sobre a qualidade do ar e das praias presentes na costa da Bahia e está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS).

O app Vai dar Praia ajuda a monitorar vários aspectos do clima nas praias da Bahia — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Uma medida eficiente para fugir das ondas de calor, o iFood é perfeito para pedir sorvetes, comidas e bebidas geladas sem precisar sair de casa. Com ofertas atraentes para usuários Android e iPhone (iOS), O iFood apresenta cupons e descontos para os usuários, permitindo que economizem em suas compras, além dos melhores mercados e restaurantes da cidade.

Disponível em várias cidades brasileiras, o iFood permite que os usuários acompanhem o status de preparação e entrega de seus pedidos pelo aplicativo, oferecendo uma interface amigável que permite a realização de pedidos de forma rápida e simples.

Nada melhor do que pedir sorvetes e bebidas geladas no calor. O Ifood possui excelentes opções de restaurantes — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

