Onde assistir a Harry Potter? Conheça ordem correta para ver os filmes

Harry Potter é uma franquia cinematográfica baseada nos livros de J. K. Rowling. Ambientada em um universo com pessoas e criaturas mágicas, ela gira em torno do jovem bruxo. Composta por oito longa-metragens, que formam sua saga principal, e três prequelas, do spin-off Animais Fantásticos (onde o magizoologista Newt Scamander é o protagonista), a série de filmes da Warner Bros. Pictures é uma das mais rentáveis da história do cinema.

Para quem está entrando no universo de Harry Potter, o TechTudo preparou uma lista que mostra a ordem de lançamento dos onze filmes da franquia, todos disponíveis no HBO Max. Abaixo, é possível conferir detalhes da trama, elenco e a repercussão que os títulos tiveram entre a crítica e o público.

Todos os longa-metragens da franquia Harry Potter são da Warner Bros. Pictures e estão disponíveis no HBO Max — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

1. Harry Potter e a Pedra Filosofal

O primeiro filme da saga, lançado nos cinemas em 2001, segue os passos de Harry Potter (Daniel Radcliffe), um jovem órfão criado por tios desprezíveis, que descobre ser um bruxo famoso e ter uma vaga garantida na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. No local, ele entra para a casa da Grifinória e faz amizade com os bruxos Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson), além de enfrentar um grande perigo ao descobrir um artefato mítico no castelo.

Indicado a três categorias do Oscar (Melhor Design de Produção, Figurino e Trilha Sonora), Harry Potter e a Pedra Filosofal foi o filme de maior bilheteria de 2001, tendo faturado quase US$ 1 bilhão. Dirigido por Chris Columbus (Esqueceram de Mim), ele tem nota 7,6 do público no IMDb. Já no Rotten Tomatoes, ele tem 81% (selo “fresco”) de aprovação da crítica, que ná época foi avaliado por Peter Bradshaw, do The Guardian, como “as duas horas e meia de entretenimento mais rápidas e emocionantes que você já viu”.

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal (HBO Max), Harry é escolhido pelo Chapéu Seletor para integrar a casa da Grifinória — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

2. Harry Potter e a Câmara Secreta

Lançado no ano seguinte, Harry Potter e a Câmara Secreta tem início nas férias de verão de Harry, quando o garoto descobre estar incomunicável com seus amigos porque Dobby (voz de Toby Jones), um elfo doméstico, tenta impedi-lo de voltar a Hogwarts. Mesmo ciente de que corre perigo, Harry dá início ao seu segundo ano no colégio, que conta agora com um novo professor, Gilderoy Lockhart (Kenneth Branagh), e vive dias de tensão quando alguns de seus alunos aparecem petrificados.

Também dirigido por Chris Columbus, o filme arrecadou mais de US$ 880 milhões e deu destaque a personagens importantes da saga, como a família Weasley e o guarda-caça Rúbeo Hagrid (Robbie Coltrane). Tão bem recebido quanto seu antecessor, ele alcançou 82% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e, no IMDb, recebeu nota 7,4, sendo apontado como “uma viagem maravilhosa a um mundo onde a magia é, de fato, real”.

Em Harry Potter e a Câmara Secreta (HBO Max), alunos e animais aparecem petrificados pelos corredores do castelo — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

3. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Primeiro título da franquia a utilizar a tecnologia IMAX, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban chegou aos cinemas em 2004. Sua história acompanha Harry em seu terceiro ano em Hogwarts, quando o jovem se aproxima de seu novo professor, Remo Lupin (David Thewlis), intensifica sua rivalidade com Draco Malfoy (Tom Felton) e descobre que Sirius Black (Gary Oldman), um perigoso comensal da morte, fugiu de Azkaban e está à sua procura.

Indicado a dois Oscars (Melhor Trilha Sonora e Efeitos Visuais), o filme trouxe o ator Michael Gambon no papel de Alvo Dumbledore, após a morte de Richard Harris em 2002. Além de bem-avaliado pelo público no IMDb, que lhe deu nota 7,9, o título tem 90% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, onde a direção de Alfonso Cuarón (Gravidade) foi elogiada por Christopher Orr, do The Atlantic.

Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (HBO Max), Harry descobre detalhes a respeito do assassinato de seus pais — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

4. Harry Potter e o Cálice de Fogo

Lançado em 2005, Harry Potter e o Cálice de Fogo é um longa-metragem dirigido por Mike Newell (Donnie Brasco). Quarto filme da franquia, ele tem como pano de fundo o Torneio Tribruxo, uma competição entre escolas mágicas sediada por Hogwarts. Na trama, mesmo não tendo se inscrito, Harry é escolhido pelo Cálice de Fogo para participar da competição e, ao lado de Cedrico Diggory (Robert Pattinson), representa o colégio em disputas que testam sua força, inteligência e bravura.

Longa-metragem de maior bilheteria de 2005, com um faturamento global de US$ 896 milhões, Harry Potter e o Cálice de Fogo foi indicado ao Oscar de Melhor Design de Produção. Responsável por dar um tom mais sombrio à narrativa, graças ao retorno de Lord Voldemort (Ralph Fiennes), o título tem 88% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 dos fãs no IMDb.

Em Harry Potter e o Cálice de Fogo (HBO Max), Hogwarts sedia o Torneio Tribruxo — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

5. Harry Potter e a Ordem da Fênix

Dirigido por David Yates (A Lenda de Tarzan), que desde então assumiu a direção definitiva da franquia, Harry Potter e a Ordem da Fênix chegou aos cinemas em 2007. Após conhecer a Ordem da Fênix (organização secreta de oposição a Voldemort), Harry enfrenta um ano complicado em Hogwarts, tendo que lidar com a cruel professora Dolores Umbridge (Imelda Staunton) e liderar um grupo de alunos que deseja lutar contra o mal que se aproxima.

Quinto filme da saga, o título marca a primeira aparição de Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter) e Luna Lovegood (Evanna Lynch), personagens icônicas da franquia. Com uma bilheteria global de US$ 942,2 milhões, o longa tem 78% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,5 do público no IMDb. No site, inclusive, um usuário pontuou que é nesse filme que "Harry Potter cruza a linha do filme infantil para o filme adulto”.

Em Harry Potter e a Ordem da Fênix (HBO Max), Harry cria a Armada de Dumbledore, um grupo secreto de alunos que buscam aprender mais sobre Defesa Contra as Artes das Trevas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

6. Harry Potter e o Enigma do Príncipe

Lançado em 2009, Harry Potter e o Enigma do Príncipe se passa ao longo do sexto ano de Harry em Hogwarts. Nele, o jovem passa a desconfiar de que Draco se tornou um Comensal da Morte e tenta descobrir o segredo do novo professor de Poções, Horácio Slughorn (Jim Broadbent). Paralelo a isso, o jovem encontra um curioso livro de feitiços “de propriedade do Príncipe Mestiço" e percebe estar apaixonado por Gina Weasley (Bonnie Wright), a irmã caçula de seu melhor amigo.

Indicado ao Oscar de Melhor Fotografia, Harry Potter e o Enigma do Príncipe mostra mais detalhes sobre a família Malfoy e outros comensais da morte, além de dar destaque ao professor Severo Snape (Alan Rickman), que ganha enorme relevância em sua reta final. Avaliado com 84% (selo “fresco) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, o filme tem nota 7,6 do público no IMDb.

Em Harry Potter e o Enigma do Príncipe (HBO Max), Harry descobre as origens de Voldemort — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

7. Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1

Dividido em duas partes, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte I é o primeiro filme da saga a se passar todo fora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Lançado em 2010, ele segue os passos de Harry, Rony e Hermione, após o Ministério da Magia cair e os jovens serem caçados por Comensais da Morte. Escondidos e correndo sério perigo, eles decidem partir em uma difícil jornada para encontrar e destruir as horcruxes de Voldemort.

Responsável por um faturamento mundial de US$ 977 milhões, o longa apresenta o conceito das Relíquias da Morte, além de dar mais dimensão a personagens secundários como Xenophilius Lovegood (Rhys Ifans). Indicado a dois Oscars (Melhor Design de Produção e Efeitos Visuais), o filme recebeu nota 7,7 do público no IMDb e 77% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 1 (HBO Max), o trio de protagonista decide não voltar para Hogwarts e partir em busca das horcruxes — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

8. Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2

Último filme da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 chegou aos cinemas em 2011. No título, o trio de protagonistas continua em sua missão para encontrar as horcruxes, o que os leva de volta ao castelo de Hogwarts. Ajudados por Aberforth Dumbledore (Ciarán Hinds) e Neville Longbottom (Matthew Lewis), os personagens se juntam a seus aliados, prontos para dar início a batalha final contra Voldemort.

Único filme da série lançado em 3D, Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 se tornou o filme mais bem-sucedido da saga, faturando US$ 1,342 bilhão. Indicado a três Oscars (Melhor Design de Produção, Maquiagem e Efeitos Visuais), o título também é o filme mais bem avaliado da franquia: além da nota 8,1 no IMDb, ele tem 96% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, onde foi chamado de “um adeus perfeito e muito difícil de superar” por Ed Gibbs, do portal Sydney Morning Herald.

Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 (HBO Max), último filme da saga, traz a batalha final entre Harry e Voldemort — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Spin-off Animais Fantásticos

1. Animais Fantásticos e Onde Habitam

Ambientado 54 anos antes do nascimento de Harry Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam chegou aos cinemas em 2016. Dirigido por David Yates, o filme acompanha Newt Scamander (Eddie Redmayne), um bruxo que estuda criaturas mágicas. Viajante que acaba de chegar a New York, Newt vive um incidente com o não-mágico Jacob Kowalski (Dan Fogler) e se mete em uma grande enrascada ao deixar que várias de suas criaturas escapem.

Baseado em um guia do universo de Harry Potter escrito por J. K Rowling, Animais Fantásticos e Onde Habitam apresenta personagens bastante importantes da série, como a auror Porpentina Goldstein (Katherine Waterston), e sua irmã, a bruxa Queenie Goldstein (Alison Sudol). Bem recebido pelo público e pela crítica, ele tem 74% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,2 no IMDb.

Em Animais Fantásticos e Onde Habitam (HBO Max), Newt Scamander é um magizoologista, ou seja, um bruxo que estuda criaturas mágicas — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

2. Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald

Lançado em 2018, Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald acontece seis meses após seu antecessor e começa em Londres, onde a pedido de Dumbledore (Jude Law), Newt Scamander tenta caçar o bruxo das trevas e supremacista Gellert Grindelwald (Johnny Depp). No caminho, o magizoologista reencontra seus amigos americanos, segue pistas que o levam até Paris e descobre importantes informações sobre o obscurial Credence Barebone (Ezra Miller).

Com roteiro escrito por J. K. Rowling, o filme fez uma bilheteria mundial de US$ 654,9 milhões. Bastante criticado, ele recebeu nota 6,5 no IMDb e apenas 36% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes. Entre as reviews publicadas, Leah Pickett, do Chicago Reader, disse que ele “parece vazio e desconectado, como se pudesse ter sido feito por qualquer pessoa com um conhecimento rudimentar do mundo mágico de Rowling”.

Em Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (HBO Max), o personagem título é um bruxo com ideais supremacistas, que deseja incitar a comunidade mágica a dominar os não-mágicos — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

3. Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Ambientado alguns anos após Os Crimes de Grindelwald, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore chegou aos cinemas em 2022. Na trama, como Dumbledore está impedido de lutar contra Grindelwald (agora interpretado por Mads Mikkelsen), devido ao pacto de sangue que possuem, o bruxo convoca Newt para liderar um grupo de bruxos e trouxas dispostos a impedi-lo.

Filme de menor bilheteria do “Mundo Bruxo”, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore traz ainda destaque a personagens como o irmão de Newt, Teseu Scamander (Callum Turner), o bruxo Yusuf Kama (William Nadylam) e Bunty (Victoria Yeates), a assistente do protagonista. Com uma recepção bastante negativa da crítica, ele teve apenas 46% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 6,2 do público no IMDb.

Em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (HBO Max), Newt Scamander lidera um grupo de bruxos e trouxas que desejam impedir Grindelwald — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

