Onde assistir a Os Mercenários? Veja elenco e trailers dos filmes

A franquia de ação Os Mercenários é uma verdadeira celebração do cinema "brucutu", que fez sucesso nas décadas de 1980 e 1990. A saga idealizada e protagonizada em 2010 por Sylvester Stallone já tem três filmes lançados e o quarto chegou nesta quinta-feira (21) aos cinemas. O elenco conta com astros do gênero de ação de todas as épocas. Além de Stallone, estão presentes Arnold Schwarzenegger ( FUBAR ), Chuck Norris (Texas Ranger), Jason Statham (Megatubarão), Bruce Willis (Duro de Matar), entre outros. Confira a seguir o elenco, enredo e repercussão de todos os filmes.

🎬 Conheça 10 filmes de ação na Netflix para ficar vidrado na tela

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Os Mercenários é uma franquia capitaneada por Sylvester Stallone conta com atores consagrados do gênero ação — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Os Mercenários (2010)

O primeiro filme da franquia foi lançado nos cinemas em agosto de 2010, repercutindo no Brasil por ter sido gravado no Rio de Janeiro. Além de ser o protagonista, Sylvester Stallone dirigiu o longa e o roteirizou junto com David Callaham (Mulher-Maravilha 1984). A obra de estreia pode ser vista na Netflix e Telecine (via Globoplay). Estão no elenco Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Jet Li (Cão de Briga), Dolph Lundgren (Soldado Universal), Terry Crews (Brooklyn 99), Bruce Willis, Randy Couture (Roubo Entre Ladrões) e a brasileira Gisele Itiê (Na Estrada).

Barney Ross (Sylvester Stallone) é o líder de um grupo de mercenários que realizam missões de alto risco pelo mundo. Após uma tarefa que quase custou a vida da equipe na Somália, Ross e seu grupo recebem um desafio ainda mais arriscado: derrubar um governo ditatorial estabelecido na ilha de Vilena, localizada no Golfo do México. Os Mercenários arrecadou mundialmente US$ 274 milhões (R$ 1,3 bilhão, em cotação atual) nos cinemas. O título possui nota 6,4 no IMDb e aprovações de 42% (crítica) e 64% (audiência) no Rotten Tomatoes.

Primeiro filme da franquia Mercenários teve locação no Brasil — Foto: Reprodução/JustWatch

Os Mercenários 2 (2012)

Com o sucesso do primeiro filme nas telonas, não demorou muito para que surgisse uma sequência. Desta vez, Simon West (Lara Croft: Tomb Raider) está na direção e Stallone entre os roteiristas. Os Mercenários 2 arrecadou mundialmente US$ 314 milhões (R$ 1,5 bilhão) nos cinemas. Hoje, o título pode ser visto na Netflix, Pluto.tv e Claro TV+. Estão no elenco Liam Hemsworth (franquia Jogos Vorazes), Yu Nan (Terra de Ninguém), Chuck Norris e Scott Adkins (John Wick 4 - Baba Yaga).

O misterioso Mr. Church (Willis) convoca a equipe de Barney Ross para uma missão aparentemente simples. Porém, a tarefa dá errado e um dos mercenários morre. O restante do grupo decide se vingar, embarcando num plano de destruição onde uma nova ameaça catastrófica está em jogo. O segundo capítulo obteve notas mais elogiosas na imprensa, conquistando aprovação de 67% entre a crítica e público no Rotten Tomatoes, além da nota 6,6 no IMDb.

Sequência de Mercenários contou com o ator Chuck Norris — Foto: Reprodução/JustWatch

Os Mercenários 3 (2014)

Stallone e sua trupe de brucutus não deu descanso e em agosto de 2014 mais um filme da saga foi lançado. A direção do terceiro longa é de Patrick Hughes (O Homem de Toronto) e tem no elenco astros de franquias de ação como Antonio Banderas (A Máscara do Zorro), Harrison Ford (Indiana Jones), Mel Gibson (Mad Max) e Wesley Snipes (Blade). O título está disponível nas plataformas Netflix, Telecine, Pluto.tv e Paramount+.

No passado, Barney Ross teve de matar o cofundador dos Mercenários, Conrad Stonebanks (Mel Gibson), quando descobriu que o amigo era traficante de armas. O que o soldado não esperava é que Conrad está vivo e planeja uma vingança contra seu antigo grupo. Agora, a equipe deve reunir novos membros para enfrentar a ameaça. Comparado ao filme anterior, Os Mercenários 3 teve menor bilheteria, US$ 214 bilhões, e péssima avaliação do público e crítica, com aprovações de 31% (imprensa) e 48% (audiência) no Rotten Tomatoes, além da nota razoável de 6,1 no IMDb.

O terceiro título da franquia é o que contém maior astros no elenco — Foto: Reprodução/JustWatch

Mercenários 4 (2023)

Depois de um hiato de nove anos sem filmes da franquia, Mercenários 4 chegou nesta quinta-feira (21) aos cinemas. Além de parte do elenco original, o novo título tem como novidades no cast Megan Fox (Transformers), o rapper 50 Cent (Fique Rico ou Morra Tentanto), Tony Jaa (Ong Bak), Iko Uwais (Operação Invasão) e Andy Garcia (O Poderoso Chefão 3). Aqui Sylvester Stallone terá uma participação menor, ao contrário dos filmes anteriores.

Os Mercenários 4 tem direção de Scott Waugh (Triplo X). No enredo, o especialista em facas Lee Christmas (Statham) está na segunda liderança da equipe de mercenários. O grupo aceita uma missão contra o terrorista Suarto (Uwais). Ao lado de antigos nomes da equipe, como o demolidor Toll Road (Couture) e o instável Gunner Jensen (Lundgren), estão novos membros, como a agente da CIA Gina (Fox) e Easy (50 Cent).

Mercenários 4 contará com uma nova geração de bandidos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Confira o trailer oficial de Mercenários 4:

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4), Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4).

Assista: conheça todos os planos do Globoplay