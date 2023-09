Onde assistir aos filmes de Jogos Mortais? Relembre história e elenco

Jogos Mortais é uma das franquias mais conhecidas pelos amantes dos filmes de terror. O décimo título, Jogos Mortais X, chegou nesta quinta-feira (28) aos cinemas brasileiros. Ao longo de quase 20 anos, os longas acumularam uma bilheteria bilionária, contando a história de Jigsaw: o serial killer que tortura pessoas inocentes em dinâmicas sombrias. Todos os filmes da franquia, com bastante sangue e violência, podem ser encontrados nos catálogos do HBO Max , Amazon Prime Video e Lionsgate+.

Criada originalmente por James Wan e Leigh Whannell (O Homem Invisível), a saga já trouxe alguns nomes importantes para o elenco, como Tobin Bell (Arquivo X), Samuel L. Jackson (Pulp Fiction: Tempo de Violência) e o próprio Leigh Whannell, que protagoniza e assina o roteiro do primeiro longa. A seguir, relembre a história de cada um dos filmes de Jogos Mortais, assim como elenco e onde assistir online.

🎬 Invocação do Mal: saiba a ordem cronológica para assistir aos filmes

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Jogos Mortais X chegou aos cinemas brasileiros em 28 de setembro — Foto: Reprodução/Paris Filmes

📝 Globoplay não quer baixar na Smart TV Samsung. Como resolver? Saiba no Fórum do TechTudo

Jogos Mortais (2004)

O primeiro filme de Jogos Mortais começa de forma macabra: dois homens desconhecidos acordam em um banheiro abandonado, acorrentados pelo pé. Aos poucos, descobrem que estão em um jogo, liderado por um psicopata. Paralelamente, acompanhamos a investigação policial para pegar o assassino John Kramer, conhecido como Jigsaw. O longa é avaliado com nota 7,6 no IMDb, mas tem apenas 50% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Mesmo assim, o longa faturou mais de US$ 103 milhões em todo o mundo.

Disponível no HBO Max, Lionsgate+ e Amazon Prime Video, a estreia de Jogos Mortais traz Leigh Whannell e Cary Elwes (Twister) nos papéis das vítimas Adam e Dr. Lawrence, Danny Glover (Máquina Mortífera) atua como o detetive David, Tobin Bell interpreta o assassino Jigsaw e Shawnee Smith (Tratamento de Choque) dá vida à Amanda. A direção é de James Wan, enquanto o roteiro é assinado por Leigh Whannell.

Jogos Mortais: Leigh Whannell é roteirista, criador e estrela do primeiro filme da franquia — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais II (2005)

Após o sucesso do primeiro filme, Jogos Mortais ganhou uma sequência no ano seguinte. No filme, Jigsaw é preso pelo detetive Eric Matthews. O policial só não esperava que o assassino estaria monitorando uma sala de tortura, com várias novas vítimas, incluindo o seu próprio filho. Além dos atores já conhecidos, como Bell e Smith nos papéis de Jigsaw e Amanda, o elenco é composto por Donnie Wahlberg (Irmãos de Guerra) e Erik Knudsen (Pânico 4) como pai e filho, Eric e Daniel Matthews.

Darren Lynn Bousman assume a direção e Leigh Whannell segue como roteirista. Jogos Mortais II está disponível no HBO Max e Lionsgate+. A avaliação no IMDb cai em relação ao filme de estreia, alcançando 6,6 pontos. O mesmo é visto no Rotten Tomatoes, que acumula 37% de aprovação dos especialistas.

Jogos Mortais II coloca um novo grupo de vítimas em perigo — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais III (2006)

No terceiro título, Jigsaw sequestra a médica Lynn, forçando-a a operá-lo. Mas há um detalhe: se ele morrer, ela também morre. Enquanto isso, Jeff, outra vítima do serial killer, deve cumprir mais uma prova do psicopata. Bahar Soomekh (Crash) e Angus Macfadyen (O Rei da Escócia) assumem os personagens de Lynn e Jeff, enquanto Dina Meyer (Tropas Estelares) é a detetive Kerry. Donnie Wahlberg retorna ao papel de Eric.

Jogos Mortais III faz parte do catálogo do HBO Max e Lionsgate+. Assim como o seu antecessor, a direção é de Darren Lynn Bousman e o roteiro de Leigh Whannell. No IMDb, o terceiro filme marca 6,2 pontos e mantém a avaliação negativa dos críticos, com apenas 30% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Em Jogos Mortais III, a médica Lynn deve operar Jigsaw, enquanto é ameaçada de morte — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais IV (2007)

Após a morte de John Kramer, o famoso Jigsaw, policiais descobrem que o assassino deixou outro grande jogo planejado. Em uma investigação do suposto último crime do vilão, o detetive Hoffman, do ator Costas Mandylor (Players), é surpreendido quando o comandante da SWAT, Rigg, interpretado por Lyriq Bent (Felicidade Por um Fio), é sequestrado. Paralelamente, o agente policial tem apenas 90 minutos para se salvar das armadilhas do criminoso.

O quarto título, também disponível no HBO Max e Lionsgate+, é o primeiro sem o roteiro de Whannell. A dupla Patrick Melton e Marcus Dunstan assume esta função no filme, que continua com direção de Bousman. No IMDb, Jogos Mortais IV é avaliado em 5,9 pontos e, no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica fica ainda menor, com apenas 18%.

No quarto filme, os Jogos Mortais continuam mesmo após morte de Jigsaw — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais V (2008)

No quinto filme de Jogos Mortais, o detetive Mark Hoffman atua como principal cúmplice de Jigsaw, mas o agente Strahm, interpretado por Scott Patterson (Gilmore Girls), pode estar próximo de descobrir a verdade. Não demora muito até que o policial também se torne alvo dos pupílos do serial killer. Betsy Russell (Tomboy) e Julie Benz (Dexter) são outras integrantes do elenco, dando vida à Jill e Brit.

Patrick Melton e Marcus Dunstan retornam como roteiristas e David Hackl toma frente da direção pela primeira e única vez na franquia. É possível assistir a Jogos Mortais V no HBO Max e Lionsgate+. O filme alcançou 5,8 pontos no IMDb e apenas 13% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Jogos Mortais V: agente Strahm se torna vítima em plano de Jigsaw — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais VI (2009)

Após seis anos de franquia, as verdadeiras motivações de Jigsaw começam a fazer sentido. Depois da morte de Strahm, falsamente incriminado como pupilo do serial killer, a polícia se aproxima de Hoffman, que se vê forçado a colocar mais um grande jogo em ação. Algumas das novas vítimas são Simone e Eddie, dos atores Tanedra Howard (Scream Queens) e Marty Moreau (Chicago).

Jogos Mortais VI é dirigido por Kevin Greutert e segue com a mesma dupla de roteiristas do último filme. Disponível no HBO Max e Lionsgate+, o filme segue a média de 6,0 pontos no IMDb e com 39% de aprovação da imprensa especializada no Rotten Tomatoes.

As motivações do serial killer ganham novas explicações em Jogos Mortais VI — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais: O Final (2010)

No que parecia ser o último capítulo de Jogos Mortais, um homem finge ser sobrevivente de Jigsaw para ganhar fama. Porém, ele acaba se tornando a vítima de um jogo real. Ao mesmo tempo, a ex-esposa do assassino, Jill, revela segredos importantes à polícia. Greutert é mais uma vez diretor do filme, que retorna com Patrick Melton e Marcus Dunstan no roteiro. Chester Bennington, falecido vocalista do Linkin Park, participa do longa.

Jogos Mortais: O Final está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e YouTube. O título também tem uma das piores avaliações da franquia, somando 5,5 no IMDb e 9% de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes.

Jogos Mortais: O Final mostra um rapaz, em busca de fama, que se torna vítima das torturas — Foto: Reprodução/IMDb

Jogos Mortais: Jigsaw (2017)

Depois de seis anos com filmes anuais, a franquia teve uma pausa de sete anos até lançar o Jogos Mortais: Jigsaw. No enredo, um grupo de vítimas se encontra em um celeiro, forçadas a participar de dinâmicas de tortura. Ao mesmo tempo, a polícia investiga o criminoso que segue os mesmos padrões de Jigsaw, morto há anos. A direção ficou por conta de The Spierig Brothers, enquanto Josh Stolberg e Peter Goldfinger assumem o roteiro.

O filme é estrelado por Matt Passmore (Vingança Solitária), Callum Keith Rennie (A Firma) e Clé Bennett (Vida de Cão), nos papéis de Logan e dos detetives Halloran e Keith Hunt, e está disponível para aluguel no Amazon Prime Video, YouTube e Apple TV+. No IMDb, a pontuação fica em 5,7. No agregador Rotten Tomatoes, a crítica mantém a média baixa, com 32% de aprovação.

Jogos Mortais: Jigsaw foi lançado após sete anos do último filme — Foto: Reprodução/Lionsgate

ESPIRAL: O Legado de Jogos Mortais (2021)

Neste spin-off, Darren Lynn Bousman retorna como diretor. Já o roteiro permanece com Solberg e Goldfinger, do lançamento anterior. Os criadores originais, James Wan e Leigh Whannell, também são listados como produtores executivos da história, que segue um grupo de detetives que está atrás de um grande imitador do vilão Jigsaw.

O longa é estrelado por Chris Rock (Gente Grande), Max Minghella (The Handmaid's Tale), Marisol Nichols (Riverdale) e Samuel L. Jackson, como os policiais Zeke Banks, William Schenk, Angie Garza e Marcus Banks. É possível assistir ao filme no Amazon Prime Video, e alugar no YouTube e Apple TV+. A avaliação em sites agregadores segue a média do anterior: 5,2 no IMDb e 37% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Spin-off de Jogos Mortais, ESPIRAL, é estrelado por Chris Rock — Foto: Reprodução/Paris Filmes

Jogos Mortais X (2023)

O filme mais recente da saga de Jogos Mortais chegou aos cinemas brasileiros no dia 28 de setembro. Kevin Greutert comanda a direção novamente, enquanto o roteiro retorna para a dupla dos últimos lançamentos, Solberg e Goldfinger. Voltando no tempo, Jogos Mortais X é uma prequela, que se passa entre os acontecimentos do primeiro e segundo filme.

Semanas após encerrar o primeiro jogo, John Kramer viaja ao México em busca de tratamento para o seu câncer terminal, mas percebe que é vítima de um esquema cruel. Motivado pela raiva, o serial killer encontra novos propósitos para torturar suas vítimas. Até o momento da publicação desta matéria, Jogos Mortais X alcançou nota 7,5 dos fãs no IMDb e a melhor avaliação dos críticos no Rotten Tomatoes, levando 84% de aprovação.

Jogos Mortais X se passa entre o primeiro e o segundo filme da saga — Foto: Reprodução/Paris Filmes

Com informações de IMDb (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e Rotten Tomatoes (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9).

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 - até agora