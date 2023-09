One Piece: 9 curiosidades sobre o live-action que você precisa saber

A série live-action One Piece estreou na Netflix com audiência alta e ótimas avaliações da crítica. O show inspirado no mangá/anime de Eiichiro Oda é a primeira investida do gênero bem-sucedida pela plataforma, saindo-se melhor que produções semelhantes como Death Note e Cowboy Bebop. Na trama estrelada por Iñaki Godoy (Imperfeitos), um jovem pirata desbrava os mares junto com sua tripulação em busca de um tesouro escondido, o One Piece.

Com pouco menos de uma semana no ar, One Piece rapidamente captou a atenção do público, que está curioso com as novidades e fatos pouco conhecidos da produção. Na lista a seguir você confere as curiosidades dos bastidores, como local de filmagem, ações de marketing e até mesmo rumores sobre os valores milionários de cada episódio do novo sucesso da Netflix.

One Piece: série live-action chegou na Netflix no final de agosto com alta expectativa dos fãs — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Qual o melhor site para assistir animes? Descubra no Fórum do TechTudo

O anúncio do live-action foi feito em 2017

No mês de julho de 2017, foi anunciado que o produtor americano Marty Adelstein, por meio da companhia Tomorrow Studios (responsável por Prison Break), fechou um acordo com o autor Eiichiro Oda e a editora japonesa Shueisha para a criação de um live-action de One Piece. A notícia veio no mesmo mês em que o mangá completava 20 anos de publicação na revista japonesa Weekly Shonen Jump, de propriedade da Shueisha.

Na época, Hiroyuki Nakano, editor-chefe da Weekly Shonen Jump, parabenizou o acordo afirmando que Adelstein "entende a obra original e possui a mesma visão que nós temos para o live-action". Vale lembrar que, ainda em 2017, foi anunciado também o live-action de Cowboy Bebop pela Netflix, produzido também pela Tomorrow Studios e lançado em 2021. Diferente da série One Piece, a produção foi um fracasso de público e crítica.

O mangá de One Piece é publicado no Japão desde 1997. No mês de aniversário de 20 anos da obra, foi anunciado o live-action — Foto: Divulgação/Toei Animation

Eiichiro Oda é produtor executivo da série

O criador de One Piece foi anunciado como um dos produtores executivos no mesmo mês do anúncio em 2017. O mangaká foi um dos primeiros nomes anunciados junto com Becky Clements (Expresso do Amanhã) e Marty Adelstein. Em maio deste ano, Oda divulgou no perfil oficial do mangá One Piece um comunicado informando que chegou a acreditar que não seria possível a realizar a série, devido às diferenças com outros membros da produção.

"Embora eles (Tomorrow Studios e Netflix) entendam muito bem os meus personagens, viemos de culturas muito diferentes. Essas diferenças se refletem nos nossos padrões, habilidades e metas em relação ao entretenimento. Uma vez, cheguei até a pensar que não seria possível uma realização internacional", escreveu Oda.

One Piece: em um comunicado divulgado pela Netflix, Eiichiro Oda elogiou o alto nível de investimento dado na realização do live-action — Foto: Divulgação/Netflix

Porém, ele destaca que as partes envolvidas na produção da série trabalharam em sintonia durante as gravações dos oito episódios, além de ressaltar que, no acordo com a Netflix, a série só seria lançada com seu aval. "Desde então, a Netflix dedicou uma enorme quantidade de recursos à produção. A estreia foi anunciada para agosto de 2023, mas eles prometeram que a série só seria lançada quando eu estiver satisfeito", concluiu o mangaká.

One Piece foi filmado na África do Sul

As filmagens de One Piece começaram em fevereiro de 2022, na Cape Town Film Studios, um set cinematográfico localizado na Cidade do Cabo, ilha portuária da África do Sul. A equipe levou para a região os barcos e demais itens cenográficos da série, justamente pela região ter acesso ao mar.

Em seu primeiro dia de filmagens, o ator Iñaki Godoy (que interpreta o protagonista Luffy) elogiou a qualidade do set e dos profissionais envolvidos. "Há um monte de pessoas muito talentosas (que trabalharam em One Piece), mas eles já fizeram algumas séries de piratas antes, então eles tinham navios e um pessoal que sabia trabalhar em projetos com temática de pirata", afirmou o ator mexicano.

As filmagens de One Piece aconteceram na Cidade do Cabo, região portuária da África do Sul — Foto: Divulgação/Netflix

Oda não imaginava outra pessoa além de Iñaki Godoy como Luffy

Alguns dias antes do lançamento da série, em 25 de agosto, a Netflix divulgou no YouTube uma entrevista de Iñaki Godoy com Eiichiro Oda. O autor preferiu não mostrar o rosto perante às câmeras por questões de privacidade. Ao conversar de frente com o Godoy, afirmou ter reconhecido a personalidade de Luffy no ator durante os testes de elenco.

"Minha maior preocupação com o filme (sic) era se conseguiríamos encontrar alguém como Luffy. Então assisti a vários vídeos de testes e, quando eu vi o Iñaki, eu ri um pouco. Você é igual a pessoa que eu desenho no mangá", explicou Oda. Emocionado, o ator mexicano disse que pretende ser Luffy por um bom tempo. "Espero que sim. Não imagino outra pessoa além de você", agradeceu o mangaká.

O ator Iñaki Godoy se encontrou com o autor Eiichiro Oda, que definiu o ator mexicano como a melhor escolha para Luffy — Foto: Divulgação/Netflix

Cada episódio pode ter custado US$ 18 milhões, segundo rumores

Quando Eiichiro Oda falou que a Netflix dedicou enormes recursos à produção, ele não estava de brincadeira. De acordo com rumores divulgados em portais de cultura pop, como o Collider, cada episódio de One Piece teria custado o valor de US$ 18 milhões (mais de R$ 88 milhões, em conversão atual).

Logo, o somatório da primeira temporada seria de US$ 144 milhões (R$ 708 milhões). Tal valor é superior ao de séries como The Mandalorian e a última temporada de Game of Thrones, que custaram em média US$ 15 milhões por episódio (R$ 73 mihões).

A produção de One Piece, que inclui os cenários fieis ao anime, pode ter custado aos bolsos da Netflix US$ 18 milhões por episódio, segundo rumores da imprensa — Foto: Divulgação/Netflix

Emily Rudd, a Nami, já era fã de One Piece e queria o papel

Além de Iñaki Godoy, outra aficionada por One Piece no elenco é a americana Emily Rudd. A atriz conhecida pela trilogia de terror A Rua do Medo relembrou sua infância em entrevista ao quadro "Growing up Geeked", do canal Still Watching Netflix. Rudd cresceu assistindo animes como Dragon Ball Z, Pokemon, Sailor Moon e A Viagem de Chihiro.

Emily Rudd afirmou que "fez de tudo" para conseguir o papel de Nami — Foto: Divulgação/Netflix

Em entrevista exclusiva ao site POPline, a atriz destacou que "fez de tudo" para conseguir o papel, como cortar e pintar o cabelo para deixá-lo igual ao de Nami, além de treinar bastante com o Bo, cajado de artes marciais usado pela personagem. Outro fator inesperado, segundo Emily Rudd, favoreceu a conquista:

“Mais ou menos um mês antes do teste para One Piece, fiz testes para um papel fixo em outra série. No final, ficamos eu e mais uma pessoa. E ela foi escolhida. Fiquei arrasada. Então, um mês depois, fui chamada para o teste de Nami. Foi aí que eu percebi que, se tivesse sido escolhida para a outra série, teria que abrir mão de One Piece. Foi como se eu tivesse recebido uma mensagem do universo”, contou Emily ao POPline.

Jamie Lee Curtis, outra fã de One Piece, fez campanha para interpretar personagem

A atriz Jamie Lee Curtis, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, encabeçou em março desse ano uma campanha no Twitter para integrar o elenco da série One Piece. A veterana está interessada em interpretar a personagem Kureha, uma médica debochada de 140 anos que é mentora de Tony Tony Chopper, membro dos Chapéus de Palha.

"Ei @netflix e @OnePieceAnime, a Internet deu voz e a mamãe precisa de um trabalho. #curtisparakureha"

Durante a última cerimônia do Oscar, Curtis confessou o seu interesse na personagem, afirmando que "ela (Kureha) usa uma calça boca de sino bem caída, soa bem maldosa, mas tem um cabelo grisalho bem viscoso e longo. Minha Ruby (Guest, filha de Curtis) disse que essa deveria ser a (personagem) que eu tenho de interpretar".

Até o momento, sem a confirmação de uma segunda temporada, não se sabe se Curtis participará do projeto. Por outro lado, sua autoescalação chegou aos ouvidos da atriz Emily Rudd. Ao responder no Instagram a pergunta de um fã sobre qual ator/atriz ela gostaria de ver na série, Rudd colocou Jamie Lee Curtis. "Eu estou IMPLORANDO!", brincou a intérprete de Nami.

Em One Piece, Dr. Kureha é uma médica debochada de 140 anos. A atriz Jamie Lee Curtis expressou desejo de interpretar a personagem — Foto: Reprodução/Netflix

Cada um dos atores principais tem uma nacionalidade diferente

No mangá e anime, cada um dos Chapéus de Palha (nome dado à equipe de piratas de Luffy) vem de regiões diferentes do mundo de One Piece. Na série, o elenco principal apresenta a mesma diversidade. Iñaki Godoy é mexicano, Emily Rudd é americana, Jacob Romero (que interpreta Usopp) é jamaicano, Taz Skylar (Sanji) é espanhol-inglês e Mackenyu Arata (Zoro) é japonês-americano.

No elenco recorrente, há outros atores de nacionalidades distintas. Peter Gadiot (Shanks) e Craig Fairbrass (Chef Zeff) são ingleses. Morgan Davis (Koby) é australiano e Vincent Regan (Vice Almirante Garp) é galês.

One Piece: cada um dos atores do elenco principal possui uma nacionalidade distinta — Foto: Divulgação/Netflix

Netflix colocou navios Going Merry em vários países

No mesmo dia da estreia de One Piece na Netflix, a cidade do Rio de Janeiro recebeu o navio Going Merry na Praia de Copacabana. A chegada da embarcação dos Chapéus de Palha faz parte de uma ação de marketing da gigante do streaming pelo mundo. A entrada é gratuita e feita por ordem de chegada. No Brasil, a visitação retorna em Copacabana entre os dias 7 e 10 deste mês.

Além do Rio, o Going Merry atracou em Los Angeles (EUA), Paris (França), Jakarta (Indonésia), Tóquio (Japão), Milão (Itália), Grande Manila (Filipinas), Cidade do México (México) e Bangkok (Tailândia). Na Alemanha, o encontro aconteceu de forma virtual.

Os fãs de One Piece poderão visitar o navio gratuitamente e sem a necessidade de ingresso. Ação promocional acontecerá em dois períodos entre os meses de agosto e setembro — Foto: Reprodução/Netflix

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora