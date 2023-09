One Piece: veja 11 diferenças entre a série da Netflix, o anime e o mangá

A franquia japonesa One Piece finalmente ganhou sua série live-action nesta quinta-feira (31) na Netflix . Para conseguir esse feito, os showrunners Steven Maeda (Arquivo X) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.) precisaram condensar pontos da obra original do mangaká Eiichiro Oda, que apresenta 106 fascículos no mangá e 1.073 episódios no anime. Logo, alguns detalhes da Saga East Blue, parte introdutória do mangá onde a primeira temporada do show se baseia, foram retirados ou modificados no live-action.

Exemplo disso são as alterações de design de protagonistas, retirada de personagens secundários e conflitos que não existiam antes. A seguir, confira uma lista com 12 principais mudanças propostas pelo live-action. Vale lembrar que o conteúdo a seguir contém spoiler tanto da série como do mangá e anime.

O público pôde conhecer a caracterização dos personagens do live action de One Piece — Foto: Divulgação/Netflix

Personagens que não apareceram no live-action

Para condensar os 100 capítulos que compõe a Saga East Blue, alguns personagens recorrentes precisaram ser eliminados da história. Afinal, a primeira temporada contém apenas oito episódios. Um dos nomes mais importantes a ser retirado da história foi o antagonista Don Krieg, conhecido no anime por ser o pirata mais temido da região de East Blue e principal vilão do arco Baratie.

Dos outros integrantes retirados da história estão: Ninjin, Tamanegi e Piiman, o trio de garotos conhecidos como "os piratas de Usopp"; Jango, ex-pirata e atual tentente-comandante da Marinha; Johnny e Yosaku, caçadores de recompensa que trabalharam com Zoro; o homem-peixe polvo Hatchan; a vaca-marinha gigante Momoo; entre outros.

O pirata Don Krieg, personagem de destaque nos arcos iniciais do anime, não apareceu na versão live-action — Foto: Divulgação/Netflix

A introdução de Nami na série é diferente do mangá

Enquanto no mangá a ladra Nami só aparece no capítulo oito, com a conclusão do arco de Shells Town, na série ela já aparece por alguns minutos no primeiro episódio, "O amanhecer de uma aventura". Mesma decisão foi incluída no anime, quando Nami participa de alguns momentos do primeiro episódio.

A ladra, interpretada por Emily Rudd (Hunters), também está na base da Marinha onde Luffy vai resgatar Zorro e duela contra o Capitão "Axe-Hand" Morgan. Ela inicialmente integra a equipe do pirata protagonista com o intuito de roubá-lo a mando de Arlong. Posteriormente, a partir do final do sétimo episódio, ela é definitivamente aceita pela tripulação do Going Merry como uma Chapéu de Palha.

Diferente do mangá, onde aparece após o oitavo capítulo, Nami está presente na série desde o primeiro episódio — Foto: Divulgação/Netflix

Beijo de Usopp e Kaya

No quarto episódio, "Os piratas estão vindo", conhecemos a relação entre o atirador Usopp e Kaya, uma jovem rica que vive em uma mansão. Ela adora ouvir as histórias de Usopp, por mais que elas sejam fantasiosas demais.

Na série essa relação também é aprimorada, mas com um detalhe a mais: receoso em se despedir de Kaya, Usopp recebe um beijo da jovem. No mangá/anime, os dois nunca se beijaram, embora existissem entre eles uma relação de amor que, aparentemente, vai além da amizade.

O beijo entre Kaya e Usopp confirma a relação amorosa entre os dois, diferente do que é mostrado no mangá — Foto: Divulgação/Netflix

O circo de Buggy

No live-action, o palhaço pirata Buggy possui um circo medonho onde as atrações são protagonizadas por aldeões acorrentados. É provável que isso seja uma referência ao terror implantado pelo vilão na cidade de Orange Town, uma aldeia onde acontecem os primeiros duelos de Luffy contra Buggy no mangá e anime. No entanto, não há pessoas aprisionadas e acorrentadas neste lado da franquia.

One Piece: os prisioneiros de Buggy são utilizados como atrações em seu circo — Foto: Divulgação/Netflix

A luta entre os piratas de Buggy vs. os Chapéus de Palha

O palhaço Buggy é um dos antagonistas da série. Quando seus piratas duelam contra os amigos de Luffy, toda batalha acontece no seu circo. Porém, no mangá e no anime a disputa ocorre nas ruas de Orange Town, que foi abandonada pelos moradores após a chegada de Buggy. Outra diferença é a captura de Luffy, Zoro e Nami ao mesmo tempo pelo vilão palhaço, algo igualmente diferente da obra original.

Buggy, o Palhaço Estrela, é um dos primeiros vilões enfrentados por Luffy e seus amigos — Foto: Divulgação/Netflix

Zoro matou o irmão de Cabaji

No confronto entre os Chapéus de Palha e os capangas de Buggy, descobrimos um segredo relacionado ao personagem Zoro. De acordo com Cabaji, espadachim rival de Zoro, o ex-caçador de recompensas matou seu irmão -- fato que nunca foi mencionado no mangá. Tal revelação poderia ter rendido um duelo bem desenvolvido, mas no live-action é mostrado apenas Cabaji sendo sufocado por Zoro em uma breve luta.

One Piece: Cabaji é um espadachim do bando de Buggy e um rival de Zoro — Foto: Divulgação/Netflix

A relação entre Luffy e Koby

No começo do mangá e anime, o então aspirante a pirata Luffy engata uma amizade com Koby, um rapaz tímido que é capturado pela capitã Alvida para trabalhar em seu navio. Mas depois de ter sido libertado por Luffy, o jovem então passa a ser cadete da Marinha, sendo supervisionado pelo pai do protagonista, o Vice Almirante Garp. Essa decisão estremece a amizade entre o pirata e o marinheiro.

Diferente do mangá, o personagem interpretado por Morgan Davies (A Morte do Demônio: A Ascensão) tem um papel maior na saga. Tanto que ele reencontra Luffy duas vezes após o protagonista sair da cidade de Shell Town. No mangá, esse reencontro só acontece 400 capítulos depois. A briga entre Luffy e Koby, algo que motiva a entrada do cadete na Marinha, não acontece no live-action.

A relação de amizade entre Luffy e Koby no live-action possui algumas diferenças em relação ao mangá/anime — Foto: Divulgação/Netflix

As aparições de Shanks no live-action

A inspiração de Luffy para se tornar um pirata aparece em alguns momentos da série que diferem do mangá. No flashback em que é mostrada a execução de Gol D. Roger, famoso rei dos piratas proprietário do One Piece, é mostrado que Shanks esteve entre os presentes. Isso acontece 22 anos antes dos eventos principais da obra. Porém, nesse momento o pirata está bem mais velho do que é retratado no mangá/anime, onde ele tem uma aparência mais juvenil.

Outra situação alterada dos mangás é quando Luffy encontra Shanks e este diz que está atrás do One Piece. Na obra original, isso não é dito por Shanks, que deixa seu destino de viagem em aberto.

Shanks é um antigo pirata que se torna a inspiração de Luffy para navegar pelos mares — Foto: Divulgação/Netflix

Arlong captura Buggy

No terceiro episódio da série, o vilão Arlong (McKinley Belcher III) captura a cabeça do palhaço Buggy, que depois de comer uma fruta do Diabo obteve o poder de desmontar seu corpo. O homem-tubarão leva essa parte do corpo para o navio restaurante Baratie, onde Buggy revela que deixou uma de suas orelhas dentro do chapéu de palha de Luffy.

Tal evento não acontece no mangá. Há apenas um duelo no qual Buggy perde partes de seu corpo após receber um soco na cara por Luffy. Após isso, o palhaço pirata sai em busca das outras partes de seu corpo até encontrar a pirata Alvida.

O palhaço Buggy é capturado pelo vilão Arlong no terceiro episódio da série. Tal momento não acontece no mangá — Foto: Divulgação/Netflix

Nojiko e Genzo não sabiam sobre o acordo de Nami com Arlong

No mangá e anime, Nami vivia na Vila Cocoyashi com sua família adotiva, composta pela mãe Bell-mère e a irmã Nojiko. A felicidade das duas acaba quando Arlong e sua tripulação tomam de conta da ilha. Nesse processo, o vilão mata Bell-mère na frente de Nojiko e Nami. A ladra é raptada por Arlong e resolve trabalhar em seu bando para conseguir dinheiro para comprar a liberdade da Vila Cocoyashi.

Já no live-action, a ambição de Nami é totalmente desconhecida para sua irmã Nojiko (Chioma Antoinette Umeala) e Genzo (Grant Ross), xerife e prefeito da Vila Cocoyashi. Eles pensam que Nami deliberadamente escolheu trabalhar para Arlong. A verdade é descoberta por Nojiko no sétimo episódio, pouco antes do dinheiro de Nami ser roubado.

A pirata Nami junto com sua família adotiva. Sua mãe Bell-mère foi morta por Arlong, que manteve a vila onde Nami nasceu sob o seu domínio — Foto: Divulgação/Netflix

Garp conduziu a execução de Gol D. Roger

Já no primeiro episódio da série One Piece vemos o momento da execução de Gol D. Roger (Michael Dorman). A pena capital é conduzida pelo Vice Almirante Garp (Vincent Regan), pai de Luffy. Esse momento no mangá é exibido apenas no 92º capítulo do mangá e no episódio 970 do anime -- sem a presença de Garp na execução.

