One Piece: veja personagens e elenco da série da Netflix

A série live-action One Piece finalmente chegou à Netflix , depois de anos de espera. Assim como no mangá e anime criado por Eiichiro Oda, a saga acompanha a jornada do herói Luffy e sua tripulação em busca do misterioso tesouro chamado One Piece nas águas da temida Grand Line. Os atores Iñaki Godoy (Quem Matou Sara?), Emily Rudd (Rua do Medo: 1994 - Parte 1) e Mackenyu Arata (Beijo da Morte) integram o elenco principal da série. Para conhecer mais sobre os personagens e seus intérpretes, confira a seguir a lista com os principais nomes presentes em One Piece.

O live-action de One Piece estreou na manã do dia 31 de agosto, após meses de espera dos fãs — Foto: Divulgação/Netflix

Iñaki Godoy é Monkey D. Luffy

O protagonista de One Piece é Monkey D. Luffy. Desde garoto, o personagem tem o sonho de se tornar um pirata importante. Tal ambição surge quando ele conhece Shanks, antigo rei dos piratas, durante a infância. À bordo do navio Going Merry, Luffy lidera a tripulação composta pelo espadachim Zoro, o cozinheiro Sanji, a ladra Nami e o inventor Usopp. O grupo se autointitula "Os Piratas de Chapéus de Palha", devido à indumentária de Luffy.

Sua principal habilidade é esticar o corpo, o que lhe permite dar golpes poderosos contra seus inimigos. O herói conseguiu essa façanha após comer a Gum-Gum Fruit, uma Fruta do Diabo (também conhecida como "Akuma no Mi") que dá poderes extraordinários para quem comer.

Luffy é o protagonista da saga; o herói cultiva o sonho de ser o rei dos piratas — Foto: Divulgação/Netflix

Emily Rudd é Nami

Habilidosa e independente, Nami é uma ladra que está à bordo do Going Merry como uma Chapéu de Palha. A jovem é uma navegadora experiente e proficiente em cartografia. Sua arma preferida nas batalhas é o bō, um cajado feito de madeira.

Nami é a ladra do grupo, bastante habilidosa em navegação e na leitura de mapas — Foto: Divulgação/Netflix

Mackenyu é Roronoa Zoro

O espadachim também é conhecido como "Caçador de Piratas", alcunha relacionada ao seu antigo trabalho como caçador de recompensas. É o primeiro a se juntar ao bando de Luffy. Carrega consigo três espadas que ele usa em batalha. Apesar do comportamento retraído, consegue ter uma ótima relação de lealdade com os demais membros do navio Going Merry.

Roronoa Zoro é o primeiro membro a entrar na tripulação de Luffy. O espadachim usa três espadas em suas batalhas — Foto: Divulgação/Netflix

Jacob Romero é Usopp

Entre os piratas do Chapéu de Palha, Usopp é o mais "conversador" do grupo, sempre com muita história para contar. O mais irônico sobre suas histórias é que ele não participou de nenhuma delas. Sua maior inspiração é seu pai e, assim como ele, é extremamente habilidoso quando o assunto é ter a mira certeira. Sempre usa um estilingue para atirar e sonha em ser um guerreiro corajoso. Jacob Romero esteve no elenco da série Maldito Rap, disponível no HBO Max.

Usopp é o contador de histórias do grupo, além de ser habilidoso quando o assunto é mirar bem — Foto: Divulgação/Netflix

Taz Skylar é Sanji

Sanji é um cozinheiro que, à primeira vista, parece ser bem diferente do perfil de um pirata. Sempre elegante e sedutor, o personagem é dotado de grandes habilidades não só na cozinha, como também nas lutas. Seu maior diferencial é o uso das pernas durante as brigas, pois se recusa a machucar as mãos que usa para cozinhar.

Assim como os demais membros do Chapéu de Palha, cultiva um sonho. No seu caso, o desejo de Sanji é encontrar o All Blue, porção do mar onde se encontram peixes e frutos marinhos de todos os quatro oceanos do mundo de One Piece. Antes de estrelar a série, Taz Skylar esteve no filme O Chef, disponível para aluguel no Amazon Prime Video.

Sanji é um cozinheiro sedutor que não usa as mãos para brigar, apenas as pernas — Foto: Divulgação/Netflix

Morgan Davies é Koby

Koby é um rapaz tímido e inseguro que tem como seu primeiro amigo Luffy. Os dois se conheceram quando Koby era um dos tripulantes do navio Miss Love Duck, de propriedade da capitã pirata Alvida. Posteriormente, o jovem resolve entrar para a Marinha, ficando sob supervisão do Vice Almirante Garp (pai de Luffy), junto com o também aspirante a marinheiro Helmeppo.

O fato estremece as relações entre Koby e Luffy, uma vez que a Marinha pretende acabar com a pirataria nos mares. Mesmo assim, Luffy ainda incentiva o amigo a manter seus sonhos. Morgan Davies recentemente esteve no elenco de A Morte do Demônio - A Ascensão, disponível no HBO Max.

Koby se torna amigo de Luffy, mesmo estando em lados opostos na disputa contra os piratas — Foto: Divulgação/Netflix

Aidan Scott é Helmeppo

O colega de Koby no treinamento da Marinha é filho do Capitão “Axe Hand” Morgan. Por conta da alta hierarquia e influência do pai, Helmeppo se comporta de maneira mimada, além de ser bastante vaidoso. Aidan Scott é lembrado por seu papel em A Barraca do Beijo, também disponível na Netflix.

One Piece: Helmeppo é um personagem mimado e vaidoso que trabalha na Marinha — Foto: Divulgação/Netflix

Vincent Regan é Vice Almirante Garp

Considerado uma figura importante na Marinha, o Vice Almirante Garp conseguiu capturar um antigo rei pirata chamado Gold Roger. Atualmente, Garp se dedica a treinar os cadetes Koby e Helmeppo nas funções da Marinha. Mas no ambiente familiar, o marinheiro tenta persuadir seu filho Luffy de desistir da carreira de pirata para seguir os mesmos passos do pai. Vincent Regan recentemente esteve no elenco do filme Luther - O Cair da Noite, da Netflix.

Vice Almirante Garp é o instrutor de Koby e Helmeppo e pai de Luffy — Foto: Divulgação/Netflix

Langley Kirkwood é o Capitão “Axe Hand” Morgan

O pai de Helmeppo é um homem que gosta de impor medo nos demais - incluindo o próprio filho. A começar pela sua mandíbula de aço e o machado implantado em um de seus braços. Ele é responsável pela base na Marinha e um dos principais inimigos de Luffy. Langley Kirkwood esteve no filme Colisão, da Netflix.

O Capitão "Axe Hand" Morgan possui uma mandíbula de metal no rosto e um machado no lugar de uma das mãos — Foto: Divulgação/Netflix

Craig Fairbrass é Zeff

No passado, Zeff foi um temido pirata. Conhecido pelos demais como "Perna Vermelha", devido às manchas de sangue nas suas pernas após as lutas, o personagem hoje é o chef de cozinha do navio-restaurante Baratie. Quando não está cozinhando, Zeff age como um pai para Sanji. Conhecido pelos filmes de ação, o ator inglês Craig Fairbrass estrelou recentemente o longa Segurança Máxima, disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Claro TV+ e Google Play Filmes.

Antes de se tornar chef de cozinha, Zeff foi um pirata temido e durão. Seu apelido entre os demais é "Perna Vermelha", devido à sua habilidade de lutar com as pernas — Foto: Divulgação/Netflix

Peter Gadiot é Shanks

Também conhecido como "O Ruivo", Shanks se tornou uma figura de inspiração para Luffy durante a infância. O líder dos Piratas do Ruivo ensinou ao jovem que a pirataria vai muito além de roubar e tomar tesouros. Diferente de outros piratas, ele não gosta de tomar medidas violentas para resolver conflitos. Peter Gadiot está no elenco de A Rainha do Sul, série criminal da Netflix estrelada pela brasileira Alice Braga.

Shanks se torna uma inspiração para Luffy quando se trata de pirataria — Foto: Divulgação/Netflix

Ilia Isorelýs Paulino é Alvida

A líder pirata é uma mulher que não se diminui perante os demais e faz valer seu poder de comando. Alvida se torna uma das primeiras antagonistas de Luffy e, quando não está impondo suas ordens aos demais, está cuidando de sua aparência. Ilia Isorelýs Paulino esteve no elenco da comédia De Férias da Família, da Netflix.

One Piece: live-action traz a atriz Ilia Isorelýs Paulino como a comandante pirata Alvida — Foto: Divulgação/Netflix

Jeff Ward é Buggy, o Palhaço Estrela

O pirata palhaço também é outro personagem que comeu uma Fruta do Diabo nomeada Chop-Chop Fruit e conseguiu habilidades especiais. No seu caso, Buggy consegue desmontar seu corpo em pedaços - sendo inativo apenas quando está no mar. Sua aparência é assustadora, muito por conta do enorme nariz que possui - e do qual ele não gosta de comentar. Jeff Ward foi um dos nomes presentes na série Agentes da S.H.I.E.L.D., disponível no Disney+.

Buggy, o Palhaço Estrela, é um outro pirata que possui habilidades especiais depois de ter comido uma fruta do diabo — Foto: Divulgação/Netflix

McKinley Belcher III é Aarlong

O pirata mais temido de East Blue possui uma forma metade humana, metade tubarão-serra. Outra característica aterrorizante de Aarlong é sua fome por carne humana, o que dá medo nos demais piratas. Para conseguir a One Piece, o vilão passará por cima de todos que cruzarem seu caminho. McKinley Belcher III está no elenco da série policial Ozark, da Netflix.

One Piece: Aarlong é um dos piratas mais temidos da saga — Foto: Divulgação/Netflix

Steven Ward é Dracule Mihawk

Também conhecido como "Olhos de Falcão", o pirata é um habilidoso espadachim e ex-integrante dos Sete Senhores da Guerra do Mar. Seu estilo de luta com espadas é altamente letal e não há ninguém que se compare em habilidade. Antes de One Piece, Steven Ward esteve no elenco da série sul-africana da Netflix Queen Sono.

Dracule Mihawk é um espadachim habilidoso e letal — Foto: Divulgação/Netflix

