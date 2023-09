Oráculo sim ou não online: conheça 6 sites de tarô para tirar dúvidas

É possível utilizar o Oráculo Sim ou Não online para buscar, no misticismo, respostas rápidas para dúvidas variadas. Também conhecido como "Tarô sim ou não", o jogo está presente de forma gratuita em diferentes sites da Internet. Plataformas como Horóscopo Virtual e Tarot Ativo disponibilizam a leitura de cartas de forma prática e fácil, respondendo com "Sim ou Não" às perguntas dos usuários. É comum que sejam feitas perguntas sobre amor, dinheiro, família, profissão, entre outras. A seguir, conheça o Oráculo Sim ou Não e saiba como jogar online.

Para jogar o Tarot Sim ou Não, basta ter uma pergunta em mente — Foto: Reprodução/Unsplash/Viva Luna Studios

📝 Como saber quem te deu match no Tinder? Descubra no Fórum do TechTudo

1. Horóscopo Virtual

O Horóscopo Virtual (https://www.horoscopovirtual.com.br/tarot-sim-nao) é um site gratuito e de fácil uso que utiliza o baralho de 20 cartas no Tarô Sim ou Não. Segundo a plataforma, é necessário se concentrar em uma pergunta objetiva, respirar fundo e, só depois, clicar em “Embaralhar as cartas”. Em seguida, deve-se escolher uma carta para descobrir a resposta. Para fazer outra pergunta, basta clicar em “jogar novamente”. O jogo oferece apenas respostas simples de “sim” ou “não”, sem realizar análises aprofundadas sobre as cartas obtidas. Além do Oráculo Sim ou Não, também é possível realizar outras leituras por meio de jogos como Tarot Amor, Tarot Trabalho, Tarot Egípcio, Tarot Orixás e outros.

O Horóscopo Virtual também possui consultas ao oráculo através de Baralho Cigano, Numerologia entre outros — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. oTarot.net

O Oráculo Sim ou Não no site oTarot.net (https://www.otarot.net/tarot-sim-nao/) funciona de forma diferente. O usuário deve pensar em uma questão objetiva, clicar no botão “Baralhe” e, depois, selecionar 6 das 22 cartas do baralho. Logo depois, a ferramenta irá mostrar o nome de cada carta selecionada. Em seguida, escolha duas cartas pensando nos elementos favoráveis para uma resposta positiva e duas pensando nos elementos desfavoráveis.

Após a interpretação das cartas, oTarot.net trará uma explicação detalhada da resposta final ser “sim” ou “não”, identificando as motivações por trás da conclusão. Além deste jogo, também é possível perguntar para o Tarot Online, Baralho Cigano, Tarot do Amor e Tarot Egípcio no site.

Descubra o significado das cartas obtidas e como elas se relacionam com a pergunta realizada — Foto: Reprodução/Millena Borges

3. Tarot Ativo

No site Tarot Ativo (https://www.tarotativo.com/), é possível jogar o Tarot Sim ou Não de 3 cartas. A ferramenta orienta que o usuários se concentre antes de escolher a carta mais atraente entre as três possibilidades. Após a seleção, o site irá mostrar o significado da carta e a resposta que ela representa. Também é recomendado realizar três ou seis escolhas para a mesma pergunta e tirar a média. Sendo assim, a resposta mais frequente é a verdadeira conclusão para o questionamento feito. Além do Tarot Sim ou Não 3 Cartas, também é possível jogar Cartomante Online Grátis, Mensagem do Anjo da Guarda e Tarot Sim ou Não Amor.

Peça orientações para decisões importantes, dúvidas e até conselhos — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Adorei.net

No site Adorei.net (https://adorei.net/tarot-sim-ou-nao/), o Oráculo Sim ou Não também é jogado com um baralho de 22 cartas. Para fazer a leitura, selecione três cartas e aguarde a interpretação. A plataforma irá revelar um resultado de cada vez, informando o nome, um breve significado e se ele representa um “sim” ou “não”. Para ver o próximo, basta clicar em “leia a sua próxima carta”.

No Adorei.net, é possível conhecer o significado das cartas antes mesmo de realizar o jogo — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Tarot Online Grátis

No Tarot Online Grátis (https://www.tarotonlinegratis.blog.br/jogo-de-tarot-do-sim-ou-nao/), a leitura também é realizada em um baralho de 22 cartas. Após mentalizar a questão, selecione uma das opções e aguarde. O site oferece uma interpretação aprofundada da carta escolhida, identificando se ela representa um “sim” ou “não” para sua resposta, além de contextualizar o significado da decisão. Para fazer outra pergunta, clique em “jogar novamente”. Também é possível jogar Tarot de 3 cartas, Tarot do Amor, Tarot para Carreira e Emprego, entre outros.

Aprenda sobre a carta selecionada em detalhes no Tarot Online Grátis — Foto: Reprodução/Millena Borges

6. OBaralho

Na página OBaralho (https://www.obaralho.com/tarot-online-do-sim-ou-nao/), é possível jogar um Tarot Sim ou Não cigano. Neste site, as respostas variam entre “sim”, “não” ou “talvez” e elas são obtidas por meio da seleção de um par de cartas entre três pares disponíveis.

Caso prefira, clique em “Escolha aleatória” para que o site selecione um par de cartas. Esta leitura garante uma descrição detalhada do significado das cartas, previsão para o futuro e orientações de acordo com as especificidades de cada uma delas. OBaralho também oferece gratuitamente Baralho Cigano, Tarot do Amor, Tarot do Dia, Tarot das Bruxas entre outros.

Aprenda tudo sobre as cartas selecionadas e o que elas representam — Foto: Reprodução/Millena Borges

Veja também: Canal do WhatsApp: tudo sobre a nova função