Os 6 piores lugares para colocar o roteador Wi-Fi

Colocar o roteador em um local inadequado pode resultar em problemas relacionados à qualidade do sinal Wi-Fi e à funcionalidade do aparelho. Por esta razão, o usuário deve escolher um lugar centralizado em relação a todos os cômodos da casa, livre de obstáculos e que esteja a uma altura média, como em uma mesa. Além do mau posicionamento do aparelho, o ideal é evitar locais com incidência de umidade, calor excessivo e poeira.

A escolha de colocar o equipamento em lugar próximo a paredes, móveis, objetos metálicos, ou outros obstáculos, pode causar interferência adicional no sinal Wi-Fi, tornando-o mais suscetível a distorções e quedas de conexão. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista contendo boas práticas para ter um ótimo sinal Wi-Fi e todos os lugares em que você não deve colocar o seu roteador.

A posição do roteador é determinante no que diz respeito a qualidadade de sinal — Foto: Divulgação/Tenda

Bons hábitos para ter um ótimo sinal Wi-Fi

1. Localização adequada

Posicione o roteador em uma central local de sua casa ou escritório. Isso ajuda a distribuir o sinal de maneira mais uniforme em todas as direções, maximizando a cobertura. Evite colocá-lo em cantos ou em uma extremidade do espaço, pois isso pode limitar a propagação do sinal. Se possível, atente também para que o equipamento esteja posicionado em uma altura média como em uma prateleira ou mesa. Isso ajuda a evitar interferências no sinal causado por obstáculos no chão.

Posicione o roteador em uma central local de sua casa ou escritório — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

2. Mantenha o firmware atualizado

Manter o firmware do seu roteador Wi-Fi atualizado é uma prática essencial para garantir que sua rede funcione de forma mais segura e eficaz. O firmware é o software incorporado ao hardware do roteador e controla seu funcionamento e recursos. As atualizações desse software frequentemente incluem correções para vulnerabilidades de segurança, dificultando a ação de hackers que tentam invadir a sua rede.

Manter o firmware do seu roteador Wi-Fi atualizado é uma prática essencial para garantir que sua rede funcione de forma mais segura — Foto: TechTudo

3. Senha segura

Ter uma senha segura para sua rede Wi-Fi é fundamental para proteger sua rede contra acessos não autorizados. Diante disso, ela deve ser longa o suficiente para dificultar o acesso indevido. Recomenda-se uma senha com pelo menos 12 caracteres. Além disso, é importante evitar usar informações pessoais, como nomes, datas de nascimento ou palavras do dicionário em sua senha.

Ter uma senha segura para sua rede Wi-Fi é fundamental para proteger sua rede contra acessos não autorizados — Foto: Reprodução/Getty Images

4. Crie uma rede de convidados

Uma rede de convidados é uma rede Wi-Fi separada e isolada que você pode configurar em seu roteador para permitir que visitantes se conectem à internet sem fornecer a senha da sua rede principal. Isso é útil para garantir a segurança de sua rede doméstica ou empresarial, ao mesmo tempo que oferece acesso para convidados. Apesar de corriqueiro, fornecer a senha de sua rede principal representa um risco, já que uma vez conectado a ela, o visitante poderá ter acesso a todos os dispositivos e dados em sua rede.

Criar uma rede Wi-Fi de convidados é uma alternativa para evitar problemas com o sinal — Foto: Reprodução/Unsplash/Priscilla Du Preez

5. Desative o acesso remoto ao roteador

Desativar o acesso remoto ao seu roteador é, em muitos casos, uma boa prática de segurança. O acesso remoto permite que você faça login na interface de administração do aparelho de qualquer lugar, o que pode ser conveniente para gerenciar configurações, atualizações e diagnósticos. No entanto, também pode ser uma vulnerabilidade de segurança se não for gerenciado especificamente, uma vez que ele abre a possibilidade para que qualquer pessoa que não esteja diretamente conectada à sua rede Wi-Fi acesse as configurações do roteador.

Desativar o acesso remoto ao seu roteador é, em muitos casos, uma boa prática de segurança — Foto: Reprodução/Kickstarter

Locais proibidos para a instalação do roteador

1. Cozinha

Colocar o roteador na cozinha pode não ser a melhor escolha de localização devido a alguns fatores que podem afetar os níveis de desempenho da rede Wi-Fi. Um deles se refere ao fato de tanto os fornos de micro-ondas quanto os roteadores Wi-Fi operarem na faixa de 2,4 GHz. As radiações emitidas pelos eletrodomésticos nessa faixa podem interferir no sinal de internet, causando distorções e quedas de conexão. A umidade e calor do ambiente também podem causar danos físicos ao aparelho com o tempo.

Radiações emitidas pelos eletrodomésticos podem interferir no sinal de internet que está próximo — Foto: Reprodução/Samsung

2. Cantos da casa

Colocar o roteador nos cantos da casa não é a melhor prática quando se trata de ter uma boa cobertura e um bom desempenho da rede Wi-Fi. Isso porque os sinais sem fio são propagados em todas as direções a partir do roteador, mas quando ele está em um canto, uma parte significativa do sinal fica bloqueada pelas paredes e outros obstáculos, reduzindo a área de cobertura.

Colocar o roteador nos cantos da casa não é a melhor prática quando se trata de ter uma boa cobertura — Foto: Reprodução/Unsplash/Misha Feshchak

3. Porão ou cômodos mais ‘escondidos’

Não é aconselhável posicionar o roteador em porções ou cômodos mais escondidos por diversas razões relacionadas à qualidade da conexão Wi-Fi e ao desempenho geral da rede. Sabe-se que o sinal de Wi-Fi viaja para baixo, portanto posicionar o seu roteador em um porão pode impactar drasticamente a distribuição. Porões também costumam ter um revestimento mais denso o que também dificulta a propagação do sinal. Locais mais escondidos tem esse nome por não possuírem uma posição mais central na casa, e isso acaba inviabilizando uma distribuição de sinal de maneira uniforme.

Posicionar o seu roteador em um porão pode impactar drasticamente a distribuição do sinal — Foto: TechTudo

4. Móveis volumosos

Móveis volumosos, como armários, estantes e sofás, podem conter materiais densos, como madeira, metal ou vidro, que bloqueiam ou atenuam o sinal Wi-Fi. Essa interferência pode resultar em uma conexão mais fraca ou até mesmo na perda do sinal em certas áreas da casa. Além da interferência física, móveis volumosos também podem abrigar dispositivos eletrônicos, como televisões, consoles de videogame ou equipamentos de som. Esses dispositivos emitem sinais de rádio que podem interferir no sinal Wi-Fi.

Móveis volumosos, como armários, estantes e sofás, podem conter materiais densos, como madeira, metal ou vidro, que bloqueiam ou atenuam o sinal Wi-Fi — Foto: Reprodução/Freepik

5. Debaixo de escadas

Escadas geralmente têm estruturas sólidas, como paredes, corrimões e degraus, que podem bloquear ou atenuar o sinal Wi-Fi. Isso pode resultar em uma má cobertura de sinal e em áreas da casa com conexão fraca ou inexistente. Além disso, posicionar o aparelho desta forma também pode pode resultar em problemas de distribuição vertical do sinal. Em andares superiores ou inferiores de uma casa, o sinal pode ter que atravessar andares ou mezaninos, o que pode resultar em uma cobertura insuficiente.

Escadas geralmente têm estruturas sólidas, como paredes, corrimões e degraus, que podem bloquear ou atenuar o sinal Wi-Fi — Foto: Thiago Rocha/TechTudo

6. Ao lado de um vaso ou aquário

Além de recipientes que armazenam líquido, como vasos e aquários, representarem um risco à segurança de um produto elétrico, a água pode obstruir o sinal de Wi-Fi. Dessa forma, quanto maior a concentração do líquido, maior a interferência. Além disso, muitas vezes vasos e aquários são construídos em materiais reflexivos, que também representam um obstáculo.

Recipientes que armazenam líquido podem obstruir o sinal de Wi-Fi. — Foto: Reprodução/Pond5

