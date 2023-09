Preço do iPhone 15 no Brasil: 6 coisas que você pode comprar com o valor

➡️ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

No Brasil, os valores da nova geração começam em R$ 7.299, para o iPhone 15 de 128 GB, e vão até R$ 13.999, preço do iPhone 15 Pro Max de 1 TB. O TechTudo preparou uma lista com seis coisas que você pode comprar com o valor da versão mais cara do iPhone. As opções incluem um notebook gamer com Core i9, 7 Xiaomi Poco X5 Pro 5G, 5 Nintendo Switch e uma moto Honda Elite 125. Confira a seguir.

iPhone 15 Pro tem corpo em titânio — Foto: Reprodução/Apple

1. Viagem para Fernando de Noronha com duas pessoas

Com o preço do iPhone 15 Pro Max de 1 TB, dá para fazer uma boa viagem para Fernando de Noronha. De acordo com uma simulação feita na agência de viagens online Decolar.com nesta terça-feira (12), o pacote para duas pessoas passarem uma semana no arquipélago paradisíaco custa R$ 10.065.

O valor é destinado à viagem entre 8 de janeiro e 13 de janeiro de 2024. No combo, há tanto a hospedagem, em uma pousada, e as passagens de avião, de ida e volta, entre o Rio de Janeiro e Fernando de Noronha. O pacote não contempla passeios, bagagem para despachar e seguro de viagem.

Fernando de Noronha é arquipélago paradisíaco — Foto: Reprodução/Canindé Soares/Wikimedia Commons

2. Um notebook gamer da Dell com Core i9

Você também pode comprar um notebook gamer da Dell com especificações bem avançadas. É o caso do Alienware m16, que chama a atenção pelo processador Intel Core i9 e a placa de vídeo Nvidia RTX 4060. O computador ainda tem 16 GB de RAM e 1 TB de SSD.

Os destaques não param por aí. A tela de 16 polegadas possui resolução Quad HD+ (2560 x 1600 pixels) e taxa de atualização de 165 Hz, indicada para jogar com gráficos bem fluidos. O computador ainda vem com Windows 11 Home e possui bateria de 6 células e 86 Wh. Na Amazon, o notebook está à venda por R$ 13.659 – ou seja, ainda sobra uns trocados.

Alienware m16 é notebook gamer da Dell — Foto: Divulgação/Dell

2. Quatro TVs 4K da Samsung de 60 polegadas

Com o valor do iPhone mais caro, você também consegue trocar todas as televisões de casa. É possível comprar quatro Smart TVs da Samsung, do modelo 60BU8000, que tem resolução 4K e 60 polegadas. Na Amazon, cada uma custa R$ 2.999, totalizando R$ 11.996. E você ainda recebe cerca de R$ 2 mil de troco!

Além da resolução 4K, a televisão possui outros atrativos. É o caso do Samsung Gaming Hub, que permite rodar jogos através da nuvem, sem depender de um console. O modelo ainda conta com HDR e suporte a múltiplos assistentes de voz, como Alexa, Bixby e Google Assistente.

Samsung 60BU8000 tem resolução 4K e 60 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

3. Sete Xiaomi Poco X5 Pro 5G

O iPhone 15 Pro Max representa tudo o que há de mais poderoso atualmente. Mas se um celular intermediário atende todas as suas necessidades do seu dia a dia, saiba que dá para comprar sete unidades do Poco X5 Pro 5G: cada uma sai por R$ 1.889 na Amazon. Ou seja, um total de R$ 13.223, caso opte por levar todos de uma vez só.

Com Android, o smartphone possui uma câmera tripla de 108 MP – lembrando que maior resolução não resulta em melhor qualidade – e conta com um carregamento de 67 W. Sua ficha técnica é liderada pelo chip intermediário Snapdragon 778G e a memória RAM de 8 GB. Outro destaque diz respeito à tela de 120 Hz, frequência similar ao celular da Apple.

POCO X5 Pro 5G é smartphone gamer da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

4. Dois Galaxy S23 de 256 GB

Se você precisa de mais poder de fogo, sem problemas: pelo preço do iPhone 15 Pro Max de 1 TB, dá para comprar dois Galaxy S23 de entrada, com 256 GB de armazenamento. Na Amazon, cada unidade está à venda por R$ 5.099. Assim, o conjunto sai por R$ 10.198, e você ainda guarda R$ 3.800 para comprar acessórios, como o Galaxy Watch 6, que custa R$ 1.969,82 na mesma loja.

Diferente do celular da Xiaomi, o Galaxy S23 é mais poderoso e traz o processador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Além disso, o smartphone conta com 8 GB de RAM e sai da caixa com a câmera tripla de 50 MP, que se destaca pelos recursos de fotografia noturna. O modelo também possui tela de 120 Hz para os gamers de plantão.

Galaxy S23 é modelo avançado da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

5. Cinco Nintendo Switch

Você ainda pode levar vários Nintendo Switch para casa com o preço do novo iPhone 15 Pro Max de 1 TB. Na Amazon, o videogame da Nintendo está à venda por R$ 2.399. Levando em consideração o valor do celular da Apple, a compra de cinco unidades do console totaliza R$ 11.995. Você ainda garante mais R$ 2.000 para comprar jogos e outros acessórios essenciais, como o cartão de memória microSD.

O Nintendo Switch é uma ótima opção para quem busca portabilidade e conforto. O videogame traz uma tela embutida para ser usado em qualquer lugar. Mas os usuários também contam com uma dock para ligá-lo à televisão, tal qual o PlayStation e o Xbox. O console também reúne um vasto catálogo de jogos exclusivos e clássicos, como Mario e Zelda.

Nintendo Switch é uma ótima opção para quem busca portabilidade e conforto — Foto: Divulgação/Nintendo

6. Uma scooter Honda Elite 125

Saindo do mercado de eletrônicos de consumo, existe outro produto que pode ser adquirido com o valor do celular da Apple: uma scooter. É o caso da Honda Elite 125, que, segundo o site da fabricante, custa a partir de R$ 12.580. O veículo está disponível em três opções de cores: prata metálico, vermelho perolizado e cinza metálico.

A scooter reúne alguns destaques, como o painel digital e o câmbio automático. Além disso, o produto conta com dois porta-luvas no escudo para guardar objetos no dia a dia, bem como espaço para carregar bolsas, mochilas e afins. A moto possui 124,9 cilindradas e é movida à gasolina.

Honda Elite 125 pode ser comprada com valor do iPhone 15 Pro Max 1 TB — Foto: Divulgação/Honda

Com informações de Honda e Decolar

