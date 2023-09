Proibido em Baldur's Gate 3: 7 coisas que você não deveria fazer no jogo

👉 Quais os melhores jogos de estratégia e RPG? Opine no Fórum do TechTudo

1. Ignorar partes do mapa

Baldur's Gate 3 permite que os jogadores explorem lugares secretos, partes subterrâneas e muitos estabelecimentos. Naturalmente, você vai liberando algumas localizações no seu mapa durante a gameplay. No entanto, ignorar aquelas que ainda não foram descobertas é um erro e pode prejudicar sua experiência.

Isso acontece porque certas áreas guardam itens secretos, possíveis companheiros de equipe e até mesmo outros arcos da história de Baldur's Gate 3. No Ato 1, por exemplo, é fácil perder a localização de Lae'zel caso decida vasculhar pouco o ambiente ao redor.

Em Baldur's Gate 3, é comum ignorar comidas e bebidas encontradas pelo caminho, já que você não precisa necessariamente se alimentar. Porém, é importante coletar esses recursos, pois assim você sempre terá estoque para realizar o "descanso longo" no seu acampamento.

Com o descanso longo, o seu personagem recupera pontos de vida e espaços de magia ao encerrar o dia. Para isso, é necessário reunir 40 suprimentos, que podem ser encontrados ao saquear construções, baús e móveis. Alguns itens oferecem mais suprimentos do que outros, portanto é essencial achar o máximo de recurso possível.

3. Evitar os descansos no acampamento

Os descansos no acampamento são uma parte essencial em Baldur's Gate 3. Dito isso, nunca deixe de visitar o local, já que essa é forma de recuperar espaços de magia e pontos de vida. Além disso, o seu personagem pode avançar em algumas etapas do relacionamento com seus companheiros de aventura.