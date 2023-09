Quando CS2 será lançado? 7 mudanças para esperar do novo jogo

O perfil oficial do Counter-Strike no Twitter /X publicou uma pergunta enigmática na última quarta-feira (20): "o que você vai fazer na próxima quarta-feira?". Levando em consideração a janela de lançamento de Counter-Strike 2 (CS2) , teoriza-se de que isso não tenha sido uma brincadeira da Valve e que o lançamento da nova versão do FPS aconteça realmente na próxima semana (27).

A sequência de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) é bastante aguardada pelos fãs, principalmente devido à utilização do motor gráfico Source 2. Confira, a seguir, o que esperar do CS2 em seu lançamento.

Veja 7 mudanças para esperar no Counter-Strike 2 (CS2) — Foto: Divulgação/Valve

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

Gráficos

O detalhe em Counter-Strike 2 que provavelmente mais chama atenção é o novo visual. CS:GO foi lançado em 2012 e foi desenvolvido com o Source, um motor gráfico de 2004. Porém, já faz tempo que os jogadores pedem para a Valve uma atualização do FPS para a Source 2 (2015), já utilizado em jogos como Dota 2 e Half-Life: Alyx. Muitos memes surgiram durante o período de vida do CS:GO por conta da demora da empresa em fazer essa mudança, como ocorreu com o seu MOBA, mas o momento finalmente chegou em 2023.

As primeiras imagens de CS2 já apresentaram uma evidente diferença nos visuais. Logo de cara, podemos ver as novas texturas e a adição de belos detalhes nos mapas. Também vale destacar a qualidade da iluminação, sombras, reflexos, a interface e efeitos visuais no geral, desde as arenas até os pequenos detalhes nos disparos das armas ou no uso das utilitárias.

Counter-Strike 2 terá um visual totalmente repaginado graças ao motor gráfico Source 2 — Foto: Reprodução/Valve

A nova 'Smoke'

A granada de fumaça merece um destaque especial em CS2, pois é uma das mudanças mais impactantes para o FPS, principalmente se levarmos em consideração o competitivo. No game, em vez de ser apenas uma fumaça parada, a granada irá interagir com todo o ambiente ao seu redor. Assim, o explosivo se expandirá com muito mais naturalidade e com um efeito bem mais realista do que no CS:GO.

Também haverá a possibilidade de interagir com a fumaça usando de disparos com as armas e, principalmente, com a granada HE. As armas e a utilitária farão o serviço de empurrar a fumaça, concedendo visão e frustrando a estratégia adversária.

Alterações da smoke estão entre as mais impactantes para o FPS — Foto: Divulgação/Valve

O 'tick rate'

CS2 resolve o problema do tick rate dos servidores, uma das grandes reclamações dos jogadores de CS:GO. Esse "tique" é, em resumo, o que faz a ação do usuário ser comunicada em discretos intervalos de tempo, algo que pode atrapalhar em momentos chaves. Por isso, a Valve trabalhou para que qualquer ação do player seja identificada imediatamente pelo servidor. Isso fará com que a movimentação e os disparos sejam realmente responsivos e que a competição seja mais justa.

Problemas com o tick rate foram consertados no CS2 — Foto: Reprodução/Valve

Alterações nos sons

Com a atualização para o CS2, o áudio também ganhou uma atenção especial da Valve. A audição é algo muito importante para os usuários do FPS, já que os sons dos passos, disparos e qualquer tipo de ruído carregam muitas informações que podem ser relevantes para antecipar a jogada adversária. Os sons foram refeitos ao ponto de torná-los mais distintos entre si e realistas. Ainda houve a preocupação de usar dos novos recursos para tornar a experiência auditiva muito mais confortável para os players.

Os sons no Counter-Strike 2 também tiveram um tratamento especial — Foto: Divulgação/Counter-Strike.net

Mapas confirmados

A beta de Counter-Strike 2 só disponibilizava o mapa Dust II, mas a Valve já confirmou diversos outros locais que estarão disponíveis no lançamento. Inclusive, muitos deles já estiveram disponíveis na versão teste para os jogadores selecionados. Vale lembrar que por conta do upgrade que os mapas receberam, haverá estratégias novas se compararmos ao CS:GO. Confira os mapas confirmados:

Rotação competitiva

Dust II

Mirage

Train

Nuke

Overpass

Inferno

Ancient

Vertigo

Anubis

Outros mapas

Italy

Baggage

Shoots

Office

Canals

Lake

Shortdust

O matchmaking em Premier

Para o CS2, a Valve preparou um matchmaking que será baseado na habilidade de cada jogador, visando sempre colocar usuários com níveis similares para batalhar nas ranqueadas. Esse novo sistema é o "Premier", que busca criar um ambiente saudável tanto para os jogadores que almejam as competições como aqueles que estão satisfeitos em jogar casualmente em níveis inferiores.

O modo competitivo do CS2 contará com outras novidades interessantes. Para começar, vencerá a partida a equipe que fizer 13 rounds primeiro, sem levar em consideração a prorrogação, em vez dos 16 do CS:GO. O CS Rating é outra adição que dividirá a posição do jogador no ranking entre amigos, regional e global. Por fim, em vez de um player ter uma patente única, ele terá uma classificação para cada mapa no novo modo competitivo, que também contará com temporadas e resets de ranking.

Counter-Strike 2 terá patentes por mapa — Foto: Reprodução/Valve

O novo anti-cheat

A Valve buscou em CS2 fazer um anti-cheat reformulado, chamado de "VAC Live". Espera-se que esse novo sistema seja capaz de combater com maior efetividade o uso de hacks e de qualquer tipo de exploit. Isso também se aplica aos jogadores tóxicos que ofendem parceiros de time ou adversários durante as partidas. Caso um infrator seja detectado, ele será prontamente banido, e a partida cancelada.

Counter-Strike 2 contará com sistema anti-cheat reformulado — Foto: Reprodução/Valve YouTube

🎥 Jogos leves para PC fraco: conheça 5 títulos