Quer assistir a filmes e séries de graça? Conheça estes streamings

Já faz um bom tempo que o streaming é popular entre aqueles que gostam de assistir a filmes e séries sem sair do conforto de casa. No entanto, mesmo em alta, recentemente muitos serviços oferecem assinaturas por um preço bem acima da média, além dos frequentes aumentos na mensalidade. É neste cenário que surgem alternativas gratuitas, como o Rakuten Viki e o Mercado Play , com catálogos repletos de produções de sucesso, como o dorama Beleza Verdadeira , o filme indicado ao Oscar, Whiplash, e a franquia Karatê Kid .

Pensando nisso, o TechTudo organizou uma lista com as principais plataformas para assistir a séries e filmes online de forma gratuita. Dentre os streamings selecionados, destacam-se serviços com conteúdo mais nichado, como o Sesc Digital e o Itaú Cultural Play, até outros com programação ao vivo, como é o caso do Pluto TV. A seguir, confira mais informações sobre cada uma dessas plataformas.

Beleza Verdadeira é um dos principais doramas de romance no catálogo do Rakuten Viki — Foto: Divulgação/Viki

Rakuten Viki

Para os fãs de doramas e K-dramas, o Rakuten Viki é a melhor opção. Voltado exclusivamente para o conteúdo asiático, a plataforma oferece parcialmente seu serviço de forma gratuita, permitindo que os usuários assistam todos os títulos livres, como Descendentes do Sol e Quando Voo em Sua Direção. Diferente da assinatura paga, o modo gratuito exibe anúncios no meio da transmissão. Os dois planos sem propagandas e com melhor qualidade são o Standard (R$ 25,99) e o Plus (R$ 36,50), que permitem o acesso a todos os filmes e séries, como Beleza Verdadeira e My Lovely Liar.

Quando Voo em Sua Direção é um dos doramas mais conhecidos do streaming Rakuten Viki — Foto: Divulgação/Rakuten Viki

Sesc Digital

Para os cinéfilos de plantão, uma boa pedida é o Sesc Digital, plataforma voltada em sua maioria para produções nacionais, desde filmes com Zezé Motta a álbuns musicais de Zélia Duncan e João Gilberto. De forma gratuita e sem a necessidade de cadastro para desfrutar do conteúdo online, o streaming conta com a curadoria do CineSesc, famoso cinema de rua da capital paulista. Seu catálogo nunca é fixo, já que a programação é atualizada semanalmente. O serviço ainda recebe frequentemente mostras de festivais de cinema, com títulos raros e exclusivos.

O streaming Sesc Digitalconta com curadoria exclusiva do cinema CineSesc — Foto: Divulgação/Sesc Digital

Itaú Cultural Play

Lançado em 2022, o serviço de streaming do Itaú Cultural Play também é totalmente gratuito. A plataforma pode ser acessada após a realização do cadastro no site ou app, e possui projetos independentes, além de obras clássicas premiadas, todas elas focadas no aundiovisual brasileiro. Destacam-se na biblioteca títulos como o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, do cineasta Glauber Rocha, bem como animações renomadas, como O Menino e o Mundo, indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2016.

O Itaú Cultural Play tem como maior objetivo difundir a diversidade cinematográfica brasileira — Foto: Reprodução/Itaú Cultural

Com cerca de 2.500 produções nacionais e estrangeiras, em versões legendadas e dubladas, o Netmovies começou a oferecer seus serviços gratuitamente em 2020, já que passou a exibir publicidade durante a transmissão dos títulos. É necessário fazer um cadastro na plataforma, que permite vincular até três dispositivos diferentes em cada conta. Seu catálogo traz filmes e séries de vários gêneros, como os clássicos Hiroshima, Meu Amor, A Família Addams, Durango Kid, entre outros.

O NetMovies é um um serviço de streaming sem custo que exibe publicidade durante a transmissão dos títulos — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

ViX

Operado pela TelevisaUnivision, a plataforma de streaming mexicano-estadunidense traz em seu catálogo grande parte dos títulos da Televisa. Em sua biblioteca destacam-se produções como Motoqueiro Fantasma, Um Tira Acima da Lei e Hellraiser II, além de novelas latinas, como Teresa e Coração Indomável, e um conteúdo voltado para o público infantil. Além disso, o canal Vix Esportes exibe materiais exclusivos do Flamengo (Coluna do Fla), Palmeiras (Nosso Palestra) e São Paulo (Arquibancada Tricolor).

Catálogo do VIX Cine e TV tem filmes, séries, novelas e documentários — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Conhecido por ser um serviço que permite a transmissão de conteúdos pela Internet, o Plex reúne em sua plataforma mais de 70 canais de TV ao vivo, incluindo os noticiários da Reuters, Bloomberg e Euronews. O streaming ainda oferece séries e filmes de maneira on demand, incluindo títulos como Popeye, Os Smurfs, Zorro e Django, além de sucessos do cinema, destacando-se Robocop e a versão de 1984 de Duna. No entanto, é importante destacar que a plataforma não oferece legendas ou dublagem em português.

Mesmo sendo uma plataforma conhecida por transmitir conteúdos americanos e europeus, Plex está disponível em boa parte do mundo — Foto: Reprodução/Jason Montoya

Pluto TV

Para quem busca variedade, o Pluto TV é a escolha da vez. Com um vasto catálogo, o serviço americano é um dos mais completos para quem busca assistir a séries, filmes, animes e esportes de forma gratuita. Além de um acervo com clássicos do cinema e produções mais recentes, como O Sobrevivente e Star Trek, a plataforma ainda conta com conteúdo ao vivo, dividido por gêneros e com programação já definida. Vale lembrar ainda que o Pluto TV faz parte de uma divisão voltada a streamings da Paramount Global.

O Pluto TV oferece uma enorme gama de filmes, séries e animes em sua plataforma, além de transmissões ao vivo — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

WeTV

Também voltado às produções asiáticas, o streaming do WeTV se assemelha bastante ao Rakuten Viki no que diz respeito ao catálogo, já que oferece inúmeros títulos de doramas, como Vingança da Esposa, Beauty From Heart, As Equações do Amor e mais. Apesar de ser pouco conhecido, o serviço é gratuito e pode ser acessado pelo computador ou pelo aplicativo, disponível para Android e iPhone (iOS).

O streaming WeTV é voltado às produções asiáticas — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

Mercado Play

Lançado em agosto deste ano, a nova plataforma de streaming nacional é totalmente gratuita e oferece um amplo catálogo de produções aos usuários do Mercado Livre, incluindo filmes, séries, documentários, realities shows e conteúdo infantil. Alguns dos sucessos disponíveis no serviço são Hotel Transilvânia 3, Venom, Bad Boys e Homem-Aranha e, para utilizá-lo, basta entrar na conta do marketplace por meio do próprio site ou aplicativo do comércio eletrônico, disponível para Android e iPhone (iOS). Contudo, é válido lembrar que o serviço conta com anúncios no meio da programação.

O Mercado Play tem um vasto catálogo de conteúdos — Foto: Reprodução/Gisele Barros

Libreflix

Apesar de não muito conhecido entre o público por ser um serviço gratuito e independente, o Libreflix foca apenas em produções de exibição livre. A plataforma é aberta, o que significa que todo o seu desenvolvimento foi feito de maneira colaborativa pelos usuários. Em seu catálogo destacam-se títulos de diversos gêneros, tanto internacionais como nacionais, tendo como exemplo o clássico Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e o curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, do cineasta Daniel Ribeiro.

A plataforma oferece várias opções de títulos clássicos do cinema, como Tempos Modernos, de Charlie Chaplin — Foto: Reprodução/Yasmin Altaras

