Quer diminuir o tempo no celular? Conheça 5 apps que podem ajudar

Passar menos tempo no celular pode ser uma tarefa desafiadora para muitos usuários tanto de Android quanto de iPhone ( iOS ). A todo momento, chegam notificações em redes sociais como Instagram , Facebook e TikTok e, sem nem mesmo perceber, o usuário passa horas entretido com estes aplicativos. Felizmente, alguns apps podem ajudar nessa tarefa bloqueando distrações e garantindo mais tempo de concentração.

Alguns exemplos são o AppBlock, que impede que o celular fique vibrando com novas mensagens e notificações, o OffScreen, que rastreia o tempo de tela e propõe desafios de desintoxicação digital, e o Space, que dá orientações para usar o celular de uma forma mais eficiente. Veja, a seguir, a lista completa preparada pelo TechTudo.

1. AppBlock

Disponível para Android e iPhone (iOS), o AppBlock ajuda a bloquear temporariamente aplicativos e sites que causam distrações. Com ele, o usuário programa bloqueios com base em horário, data, conexão Wi-Fi e localização. Além de bloquear mídias sociais, com o AppBlock ainda é possível bloquear temporariamente e-mails e notificações, definindo limites de tempo de uso diário para aplicativos e sites. Todas essas funções contribuem para aumentar a produtividade, reduzir o vício em smartphones e promover o bem-estar digital.

2. OffScreen

O OffScreen é um aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS) que serve para rastrear o uso do telefone e manter o foco. O app oferece funcionalidades como rastreamento do tempo de tela, modo de foco com base na técnica de foco Pomodoro, visualização de compartilhamento de dados e desafios de desintoxicação digital. A ideia é utilizar esses recursos para reduzir o tempo de tela e melhorar os hábitos de sono. Versátil e com uma interface intuitiva, o OffScreen pode ser um ótimo aliado na gestão de tempo nas redes sociais.

3. Forest

O Forest é um aplicativo de produtividade com um temporizador gamificado que ajuda os usuários a manter o foco e evitar distrações. Algumas de suas carcaterísticas são o incentivo às atividades de estudo e trabalho, motivação para manter o foco e evitar o uso do celular, além do oferecimento de recompensa com árvores virtuais e sons ambientes. Elas são liberadas à medida que os usuários alcançam seus objetivos de foco.

O app Forest irá transformar os momentos de foco em uma bela floresta virtual, permitindo compartilhar seu progresso com amigos e desbloquear conquistas. Para usuários do Android e do iPhone (iOS) que gostam de jogos, o Forest é uma maneira interessante e motivadora de combater a procrastinação e melhorar a produtividade, pois ajuda a focar nas tarefas e a viver o presente.

4. Space

O Space é um aplicativo para Android e iPhone (iOS) que ajuda os usuários a superarem seu vício em smartphones e encontrar um equilíbrio saudável entre o uso do telefone e a vida. Alguns pontos-chave incluem a interface simples e design atrativo, orientações sobre como gerenciar o uso do telefone, personalização de metas de tempo de uso e desbloqueios do telefone. Além disso, o app oferece acompanhamento para analisar padrões de uso ao longo de 60 dias.

O Space ainda conta com ferramentas como escurecimento de tela, bloqueio de notificações e "tempo SPACE", criadas para promover a desconexão. Desse modo, ele envia notificações não intrusivas para interromper comportamentos pouco saudáveis com o telefone e oferece conquistas ao atingir metas, criando uma galáxia de realizações ao longo do tempo.

O Freedom é um bloqueador de aplicativos e sites usado por mais de um milhão de pessoas para melhorar a produtividade, evitar distrações e assumir o controle do tempo de tela. Com disponibilidade para dispositivos Android e iPhone (iOS), seus recursos incluem personalização de listas de bloqueio para aplicativos e sites específicos, agendamentode bloqueios em horários pré-determinados e "Modo Bloqueado", para evitar acessos compulsivos. De modo geral, o app é eficaz para estudar, criar melhores hábitos de trabalho, controlar o uso das redes sociais e se concentrar em tarefas importantes.

Bônus: Modo Foco

O Modo Foco é um recurso nativo dos smartphones, instalado nas configurações de fábrica, que pode ser ativado manualmente sempre que você precisar de uma pausa. Tanto no Android quanto no iPhone (iOS), o usuário pode eliminar distrações e reduzir o seu tempo de tela diariamente.

Semelhante ao “Não Perturbe”, o Modo Foco permite que você escolha alguns aplicativos para bloquear temporariamente. Quando ativado, você não pode abrir os aplicativos selecionados nem receber notificações deles. O recurso dispensa a necessidade de baixar um novo aplicativo em seu aparelho, apresentando uma maneira simples de bloquear os aplicativos que você considera mais prejudiciais ao seu foco.

