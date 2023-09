Relembre 15 séries sobre escândalos da vida real que chocaram o público

A vida real é repleta de momentos que mais parecem roteiro de ficção. Não é à toa que alguns dos escândalos inacreditáveis que chocaram o público ganharam séries de ficção ou documental. É o caso de produções como Dopesick e Império da Dor , que retratam a epidemia de opioides nos EUA, e as produções brasileiras Em Nome de Deus, que investiga os abusos do ex-líder religioso João de Deus, e O Mecanismo, inspirado na Operação Lava Jato.

Para relembrar os casos mais controversos entre a opinião pública, o TechTudo separou uma lista de 15 produções disponíveis nas plataformas Amazon Prime Video, Globoplay, Netflix e Star+. Em cada uma das dicas você confere a história por trás da obra, elenco e repercussão entre a crítica e audiência.

Em Nome de Deus, série documental exclusiva do Globoplay, descontrói a figura mística de João de Deus para revelar os escândalos de abuso sexual envolvendo o líder religioso — Foto: Divulgação/Globoplay

Dopesick

A minissérie exclusiva do Star+ retrata a epidemia do vício em opioides que se alastrou pelos Estados Unidos nos anos 1990. A crise teve início com a venda do medicamento Oxicodona (OxyContin, nos EUA), um opioide que atua como um analgésico tão potente quanto a morfina, mas que possui heroína na composição. No enredo, estão presentes Michael Keaton (Fome de Poder), Will Poulter (Guardiões da Galáxia 3), Rosario Dawson (Ahsoka), Kaitlyn Dever (Inacreditável), e mais.

O médico Samuel Finnix (Keaton) está preocupado com o número de pacientes que chegam em seu consultório viciados em opioides. Ele então descobre que tal adicção pode estar relacionada com a chegada de um novo medicamento, o Oxicodona, comercializado sem muito critério pela empresa farmacêutica Purdue Pharma. Com 89% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,6 no IMDb, o show marcou presença no Globo de Ouro e Primetime Emmy Awards, onde o astro Michael Keaton recebeu as estatuetas de Melhor Ator.

Dopesick (Star+) retrata a crise de opioides nos anos 1990 sob uma perspectiva médica — Foto: Reprodução/JustWatch

Império da Dor

Outra minissérie focada no escândalo de opioides nos EUA é Império da Dor, exclusiva da Netflix. O foco da produção está nas disputas legais envolvendo promotores e advogados contra a gigante Purdue Pharma. Aqui o cast é formado por Uzo Aduba (Orange is The New Black), Matthew Broderick (Curtindo a Vida Adoidado) e Taylor Kitsch (John Carter - Entre Dois Mundos).

A advogada Edie Flowers (Aduba) descobre que um novo medicamento tem afetado a saúde mental dos americanos. Trata-se do Oxicodona, um analgésico potente e com poder viciante. Ela descobre que a epidemia tem como fonte a empresa Purdue Pharma, chefiada pelo bilionário Richard Sackler (Broderick). Diferente de Dopesick, Império da Dor obteve notas medianas na imprensa, com aprovação de 40% no Rotten Tomatoes e nota 7,1 entre os usuários do IMDb.

Império da Dor (Netflix): Uzo Aduba interpreta Edie Flowers, uma advogada que investiga o surgimento da epidemia de opioides — Foto: Divulgação/Netflix

The Dropout

O escândalo da start up de tecnologia Theranos é o tema da minissérie The Dropout, exclusiva do Star+ e inspirada no podcast homônimo do canal americano ABC. A atriz Amanda Seyfried (Mamma Mia!) interpreta Elizabeth Holmes, empresária fundadora da Theranos condenada a 11 anos de prisão por fraude criminal. Naveen Andrews (Lost), Elizabeth Marvel (Amor e Morte), William H. Macy (Shameless) e Michael Ironside (Anônimo) completam o time do elenco.

A série explora a vida de Elizabeth Holmes e como se deu a ascensão e queda da Theranos. Quando ainda era universitária, Holmes fundou a empresa com o intuito de revolucionar a medicina graças ao aparelho Edison, capaz de realizar mais de 200 exames clínicos só com algumas gotas de sangue. No entanto, fatos obscuros sobre a Theranos caem nas mãos da mídia e da justiça americana. O show obteve aprovação de 90% dos críticos no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco), ao lado da nota 7,5 no IMDb.

The Dropout (Star+): Amanda Seyfried interpreta Elizabeth Holmes, empresária fundadora da Theranos condenada a 11 anos de prisão por fraude criminal — Foto: Reprodução/IMDb

3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central

O segundo maior assalto a banco no Brasil é retratado em 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central, série documental exclusiva da Netflix. Cada um dos três episódios investiga o passo a passo do crime, desde sua execução, em 6 e 7 de agosto de 2005, até a captura dos suspeitos. Policiais, investigadores, advogados criminais e demais especialistas envolvidos no caso foram ouvidos na produção.

Além das entrevistas, a produção traz encenações de alguns dos principais momentos desse roubo que extraiu dos cofres públicos 160 milhões de reais -- cerca de 3,5 toneladas de dinheiro vivo. Um dos pontos altos de 3 Tonelada$ é a reconstituição do túnel de 80 metros usado para cometer o crime. A série possui nota 6,4 no IMDb.

Série da Netflix reconstitui todos os passos dados pelos criminosos que roubaram cerca de três toneladas de dinheiro vivo do Banco central — Foto: Reprodução/IMDb

Gaslit

O caso Watergate mudou para sempre a história da política e do jornalismo americano na década de 1970, quando espiões ligados ao então presidente Richard Nixon foram presos ao invadirem o Comitê Nacional Democrata em 1972. Décadas depois, o escândalo é retratado na minissérie Gaslit, obra do Lionsgate+ estrelada por Julia Roberts (Uma Linda Mulher), Sean Penn (Licorice Pizza), Dan Stevens (Downton Abbey) e Darby Camp (Benji).

Em Gaslit, o foco está nas relações pessoais de cada um dos personagens envolvidos na história. O ex-procurador geral John N. Michel (Penn) e sua esposa Martha (Roberts) ajudam a conduzir a trama. Enquanto John estava na linha de frente do escândalo (o que lhe rendeu uma prisão em 1977), sua esposa não poupava palavras duras contra a administração Nixon durante o caso Watergate. Gaslit possui nota 7,3 no IMDb e aprovação de 89% da crítica (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Julia Roberts é a protagonista de Gaslit, minissérie dramática sobre o Caso Watergate — Foto: Reprodução/IMDb

Gabriel Monteiro - Herói Fake

Quando ascendeu na política em 2020, o até então policial militar, youtuber e vereador carioca Gabriel Monteiro mostrava aos seus seguidores a imagem de um jovem político linha dura contra a corrupção e a criminalidade. A verdade sobre seu real comportamento veio à tona em 2022, quando o parlamentar foi preso por estupro. A decisão da justiça teve como base denúncias de ex-funcionários que relataram casos de abuso moral e sexual praticados por Monteiro.

Os bastidores sobre seu crescimento na política e detalhes do julgamento que o condenou são mostrados na série Gabriel Monteiro - Herói Fake, do Globoplay. Em quatro capítulos, os diretores Rafael Norton, Eliane Scardovelli e Clarissa Cavalcanti vão atrás de ex-assessores e vítimas dos abusos cometidos pelo ex-parlamentar. A produção possui nota 7,7 no IMDb.

O ex-vereador Gabriel Monteiro foi preso em 2022 acusado de estupro — Foto: Divulgação/G1

American Crime Story

A série spin-off de American Horror Story surgiu no embalo das produções de true crime populares no streaming. Cada uma das temporadas de American Crime Story, disponíveis no catálogo do Star+, narram crimes que chocaram a população estadunidense. Já integraram o elenco astros como Cuba Gooding Jr. (Homens de Honra), John Travolta (Grease), Penelope Cruz (Mães Paralelas), Sarah Paulson (AHS) e Clive Owen (Filhos da Esperança).

A primeira temporada retrata o julgamento de OJ Simpson (Gooding Jr.), ator e astro do beisebol preso por assassinar a esposa, Nicole Brown (Kelly Dowdle), e seu amigo Ronald Goldman (Jake Koeppl). A segunda dedica-se ao assassinato do estilista italiano Gianni Versace (Edgar Ramirez). Já na terceira relembramos a relação extraconjugal do ex-presidente Bill Clinton (Owen) com a secretária Monica Lewinsky (Beanie Feldstein). A série tem nota 8,4 no IMDb e índice de 84% da crítica no Rotten Tomatoes.

A primeira temporada de American Crime Story reconstrói o julgamento de OJ Simpson, preso por assassinar a esposa e o amigo dela — Foto: Reprodução/IMDb

O Mecanismo

Já entre os escândalos políticos brasileiros, o diretor José Padilha (Tropa de Elite) se inspirou na Operação Lava Jato para criar uma história de combate à corrupção. O Mecanismo é uma produção exclusiva da Netflix estrelada por Selton Mello (O Auto da Compadecida), Caroline Abras (Vale dos Esquecidos), Jonathan Haagensen (Cidade de Deus), Otto Jr. (Desterro), Antonio Saboia (Bacurau) e Denise Blasor (Huella).

Marco Ruffo (Selton Mello) é um agente da Polícia Federal sempre focado em suas investigações. Ele e sua colega Verena Cardoni (Carol Abras) descobrem um amplo esquema de lavagem de dinheiro que pode ser o maior do país. Quando mais perto chegam de descobrir quem são os suspeitos, a vida dos dois e de suas famílias correm perigo. No Rotten Tomatoes, a série conquistou aprovação de 80% entre a crítica, enquanto no IMDb a nota é 8,0.

O Mecanismo (Netflix): série estrelada por Selton Mello é inspirada na Operação Lava Jato — Foto: Divulgação/Netflix

Em Nome de Deus

Outro escândalo recente que movimentou a opinião pública brasileira foi a prisão do médium e líder religioso João de Deus, preso após receber 600 acusações de abuso sexual. Em Nome de Deus, minissérie do Globoplay de autoria do jornalista Pedro Bial, conta em seis capítulos os detalhes pessoais sobre João de Deus e destaca as acusações das vítimas, que optaram por não mostrar o rosto.

A cada capítulo, são mostradas facetas de João de Deus que vão desde sua popularidade entre a mídia e celebridades brasileiras (sendo reconhecido até mesmo no exterior) até as primeiras denúncias de assédio sexual. A série também cobre o julgamento do médium e a aplicação da pena de 60 anos em regime fechado. A produção tem nota 8,4 no IMDb.

Os detalhes sobre a prisão do ex-medium João de Deus são mostrados no documentário Em Nome de Deus, do Globoplay — Foto: Reprodução/O Globo

O Desaparecimento de Madeleine McCann

O sumiço da menina britânica Madeleine McCann até hoje é cercado de mistérios. O desaparecimento aconteceu quando a família da garota passava férias em Portugal em maio de 2007. Até o momento o paradeiro da criança, que na época tinha três anos, é desconhecido. Para relembrar o caso e trazer detalhes pouco divulgados, a Netflix lançou em 2019 a série documental O Desaparecimento de Madeleine McCann.

Em oito episódios, a minissérie conta com entrevistas de detetives, policiais, advogados e especialistas em tráfico de pessoas para entender como uma criança desapareceu misteriosamente sem deixar rastros. A produção também destaca prováveis teorias sobre o caso, como rapto praticado por predadores sexuais até mesmo um crime premeditado por familiares de Madeleine. A série tem nota 6,6 no IMDb.

Madeleine McCann desapareceu em 2007 e até hoje nunca mais foi vista. Seu sumiço movimenta teorias até hoje — Foto: Reprodução/IMDb

The Act

Outra série de true crime do Lionsgate+ é The Act. Criada por Nick Antosca (Channel Zero) e Michelle Dean, a minissérie é estrelada por Patricia Arquette (Ruptura), Joey King (Invocação do Mal), Anna Sophia Robb (Ponte para Terabítia) e Chloë Sevigny (Zodíaco).

Gypsy Blanchard (King) é uma adolescente que sempre teve a proteção obsessiva da mãe Dee Dee (Arquette). Quando o cuidado excessivo de Dee Dee se torna abusivo, Gypsy acaba descobrindo mentiras ditas por sua mãe para que as duas nunca se separassem. O que Dee Dee não esperava é que Gypsy quer sua independência a qualquer custo. The Act possui 98% de aprovação dos críticos no Rotten e nota 7,9 no IMDb.

O assassinato da dona de casa Dee Dee Blanchard pela própria filha é o tema da série de true crime The Act — Foto: Reprodução/IMDb

Jogo da Corrupção

Figura emblemática do futebol brasileiro, o ex-presidente da FIFA João Havelange (1916 - 2016) não esteve imune às denúncias de corrupção no tempo em que presidiu a associação esportiva. Todas as faltas éticas cometidas por João são colocadas em campo no Jogo da Corrupção, a segunda temporada da série antológica El Presidente, exibida no Prime Video.

Integram o elenco Andrés Parra (Pablo Escobar: O Senhor do Tráfico), Albano Jerónimo (Mar Branco), Maria Fernanda Cândido (Animais Fantásticos 3) e Eduardo Moscovis (Bom Dia, Verônica). A vida e as irregularidades de João Havelange (Jerónimo) no Brasil e no exterior são narradas pelo empresário chileno Sergio Jadue (Parra), outro cartola com passado igualmente corrupto. O show tem nota 7,2 no IMDb.

Jogo da Corrupção mostra os podres por trás da figura de João Havelange — Foto: Divulgação/Amazon Prime Video

Os Encanadores da Casa Branca

Além de Gaslit, o escândalo de Watergate ainda rendeu neste ano a série Os Encanadores da Casa Branca, disponível no HBO Max. Aqui a leitura é menos dramática e mais satírica, dando foco à dupla E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy, homens de confiança do presidente Richard Nixon. Sob direção de David Mandel (Seinfield), os dois personagens são interpretados por Woody Harrelson (Jogos Vorazes) e Justin Theroux (The Leftovers).

Durante o governo Nixon, Hunt (Harrelson) e Liddy (Theroux) são conhecidos como "os encanadores da Casa Branca". Os dois são responsáveis por evitar vazamentos de informações confidenciais do governo para a mídia -- em especial, sobre o caso Watergate. O problema é que, acidentalmente, os dois derrubaram o governo que deveriam proteger. No Rotten, a aprovação da crítica é de 70%. Já no IMDb, a nota dos usuários ficou em 6,8.

Os Encanadores da Casa Branca oferece um olhar menos dramático e mais satírico sobre o Caso Watergate — Foto: Reprodução/IMDb

The Thing About Pam

O primeiro trabalho da atriz Renée Zellweger (vencedora do Oscar de Melhor Atriz por Judy) para TV foi na minissérie The Thing About Pam. A produção exclusiva do Star+ encena o assassinato de Betsy Faria, dona de casa cujo marido, Ross, foi preso injustamente pelo crime. Para interpretar as pessoas envolvidas no caso, o elenco conta com Judy Greer (Halloween), Josh Duhamel (Transformers), Katy Mixon (Mike & Molly) e Glenn Fleshler (Barry).

Russ Faria (Fleshler) é preso sob a acusação de ter assassinado a própria esposa, Betsy (Mixon). Pesam sobre ele os depoimentos dados por Pam Hupp (Zellweger), melhor amiga da vítima. Porém, a investigação descobre que Pam tem mais envolvimento com o caso do que o marido de Betsy. A minissérie conquistou nota 7,2 no IMDb e aprovação de 46% (selo "Podre") no Rotten Tomatoes.

A atriz e vencedora do Oscar Renée Zellweger é a portagonista de The Thing About Pam — Foto: Reprodução/IMDb

Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado

Lembrado até hoje entre os profissionais e estudantes de Jornalismo, o caso da Escola Base se tornou uma lição do que não fazer na área da reportagem. Em março de 1994, o casal Icushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, donos da Escola Base, foram vítimas de uma acusação falsa movida pela mãe de um dos alunos da instituição. A denúncia caluniosa foi parar na imprensa, algo que potencializou reportagens tendenciosas em todo o Brasil.

O jornalista da Rede Globo Valmir Salaro, que fez a cobertura do caso na época, é o idealizador e condutor da minissérie Escola Base - Um Repórter Enfrenta o Passado. Salaro realizou a obra como um pedido de desculpas às reais vítimas do caso: o casal Shimada e os funcionários da Escola Base. A série documental conquistou em fevereiro desse ano o Prêmio APCA 2022.

O jornalista Valmir Salaro, na época em que cobria o caso da Escola Base. Na série, ele entrevista pessoas ligadas ao caso para avaliar sua conduta na época — Foto: Divulgação/G1

