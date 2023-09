Relembre 18 vilões mais icônicos e aterrorizantes dos filmes de terror

Para recordar os personagens mais aterrorizantes dos filmes de terror, o TechTudo preparou uma lista com os 18 vilões dos mais variados tipos, de serial killer a entidade sobrenatural, mas todos igualmente assustadores. Os filmes citados na matéria estão disponíveis em plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Globoplay, HBO Max e Netflix. Confira!

O serial killer Jigsaw, personagem central da sequência de filmes de terror Jogos Mortais — Foto: Reprodução/IMDb

Chucky

Chucky parece um boneco inocente, mas abriga o espírito do homicida Charles Lee Ray, conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Em Brinquedo Assassino (1989), Charles foi ferido durante a fuga em uma loja de brinquedos e transferiu sua alma para o boneco através de um encantamento de vodu, jurando vingança a todos que o traíram. Chucky é vendido para Karen, que presenteia o filho Andy. O menino acaba virando alvo do boneco, que pretende usar seu corpo para voltar à vida.

Brinquedo Assassino, escrito e dirigido por Tom Holland, está disponível para aluguel no Amazon Prime Video e sua nota no IMDb é 6,6. Chucky aparece ainda nos filmes Brinquedo Assassino 2, Brinquedo Assassino 3, A Noiva de Chucky, O Filho de Chucky, A Maldição de Chucky, O Culto de Chucky, Brinquedo Assassino (2019) e na série de 2021 que leva o seu nome, disponível no Star+.

O aparente inocente boneco Chucky e seu dono Andy em Brinquedo Assassino (1989) — Foto: Reprodução/IMDb

Leatherface - Massacre da Serra Elétrica (1973)

Um dos vilões mais assustadores de todos os tempos, Leatherface usa a pele de suas vítimas como máscara. Além disso, seu acessório preferido para matá-las é uma nada sutil serra elétrica. O diferencial do Leatherface é que seus crimes eram cometidos em família, onde todos eram canibais e incestuosos. O vilão é um dos pioneiros dos chamados "assassinos silenciosos" dos filmes de terror slasher, onde os personagens matam suas vítimas aleatoriamente.

Sua primeira aparição é em O Massacre da Serra Elétrica (1974), dirigido por Tobe Hooper, que pode ser alugado no Amazon Prime Video e tem nota 7,4 no IMDb. Leatherface aparece novamente em O Massacre da Serra Elétrica 2, Leatherface: O Massacre da Serra Elétrica 3, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno, O Massacre da Serra Elétrica (2003), O Massacre da Serra Elétrica: O Início, O Massacre da Serra Elétrica 3D: A Lenda Continua, Massacre no Texas e O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

O assassino e canibal Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica, de 1973 — Foto: Reprodução/IMDb

Jigsaw - Jogos Mortais

John Kramer se diferencia de outros vilões por sua inteligência extrema e pelos jogos mentais. O assassino, mais conhecido como Jigsaw, abusa da tortura psicológica e leva suas vítimas ao limite da sanidade, geralmente dando a elas uma opção entre a vida e a morte, mesmo que isso custe muito caro. O objetivo, segundo Jigsaw, é que seus escolhidos valorizem a vida, tendo que lutar arduamente para continuarem vivos.

Jigsaw é apresentado ao público no filme Jogos Mortais (2004), que é bem avaliado no IMDb com nota 7,6 e está disponível no HBO Max. Mas o inteligente assassino apareceu novamente em Jogos Mortais 2 e Jogos Mortais 3, e retorna em Jogos Mortais X, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 28 de setembro.

O assustador Jigsaw da série de filmes Jogos Mortais marca presença na lista dos vilões mais aterrorizantes — Foto: Reprodução/IMDb

Pinhead - Hellraiser

Um dos líderes dos Cenobitas, Pinhead é o protagonista da franquia Hellraiser (1987). Qualquer pessoa que resolva a caixa de quebra-cabeça da Configuração do Lamento invocará os Cenobitas, seres de outra dimensão que sentem prazer extremo com o que os humanos consideram tortura e morte. Os instrumentos usados por Pinhead são ganchos de metal e correntes que obedecem aos seus comandos e dilaceram suas vítimas.

O peculiar Pinhead aparece originalmente no longa Hellraiser: Renascido do Inferno (1987), com direção de Clive Barker, que pode ser alugado no Amazon Prime Video e possui nota 6,9 no IMDb. O vilão aparece em todos os filmes da franquia, incluindo o remake Hellraiser (2022).

O impiedoso Pinhead, de Hellraiser, apareceu pela primeira vez em 1987, no primeiro longa da franquia de terror — Foto: Reprodução/IMDb

Carrie White - Carrie

Assim como inúmeras meninas na adolescência, Carrie White, uma tímida e sensível jovem, sofria insultos dos alunos da escola e maus-tratos de sua mãe extremamente religiosa. Poderia ser o início de mais uma comédia romântica se Carrie não descobrisse que possui poderes telecinéticos e os usasse para matar quase todos seus colegas e funcionários da escola em um grande incêndio.

O filme é baseado no romance homônimo de Stephen King e foi dirigido por Brian De Palma. Carrie, A Estranha (1974) tem boa avaliação no IMDb, com nota 7,4 e é um dos poucos filmes de terror a ser indicado a prêmios, incluindo o Oscar. O longa de 1974 pode ser assistido no Amazon Prime Video e conta ainda com dois remakes de mesmo nome, um de 2002 e outro de 2013.

Ao descobrir seus poderes telecinéticos, Carrie os usa para se vingar do bullying sofrido pelos colegas de escola — Foto: Reprodução/IMDb

Jason - Sexta-Feira 13

Um dos vilões de filme de terror mais famosos do mundo por sua tão característica máscara de hóquei, Jason Voorhees curiosamente só começou a usá-la a partir do terceiro filme da franquia Sexta-Feira 13, após pegá-la de uma de suas vítimas. No primeiro filme, dirigido por Sean S. Cunningham, o antagonista aparece sem nenhum disfarce e depois passa a usar um saco para cobrir o rosto. Jason é um assassino silencioso que mata as suas vítimas com um facão em Crystal Lake.

Sexta-Feira 13 (1980) pode ser assistido no HBO Max e alugado no Amazon Prime Video. Sua nota no IMDb é 6,4, o que não condiz com o sucesso da franquia, que conta com 12 filmes no total.

À esquerda, Jason Voorhees na sua primeira aparição em Sexta-Feira 13. À direita, já caracterizado com sua famosa máscara apenas no terceiro filme da franquia. — Foto: Reprodução/IMDb

Família Armitage - Corra!

Muitas coisas podem dar errado na hora de conhecer os pais da nova namorada, especialmente se você é um jovem negro chegando em uma família branca. Mas nada de catastrófico do que Chris Washington esperava chegou aos pés do trauma sofrido com a perigosa e perturbadora família Armitage. Aparentando ser mais uma família nobre americana, os Armitage eram tão perigosos quanto um assassino armado no meio da floresta.

Através do processo Coagula, que envolve hipnose, lavagem cerebral e transplante, a família Armitage leiloava pessoas negras e talentosas. As vítimas passavam pela tortura para prolongar a vida de pessoas brancas que estavam debilitadas, com o objetivo de ter seus talentos roubados e usados no novo corpo que habitariam. Com direção de Jordan Peele, o longa foi sucesso de bilheteria, levando também nota 7,8 no IMDb. A obra está disponível na Netflix e Globoplay.

À direita, o protagonista Chris Washington com a namorada Rose Armitage. À esquerda, os sogros Dean e Missy Armitage. Abaixo, o irmão mais novo de Rose, Jeremy Armitage. — Foto: Reprodução/IMDb

Freddy Krueger - A Hora do Pesadelo

Frederick Charles Krueger, mais conhecido como Freddy Krueger é o protagonista da série de filmes A Hora do Pesadelo. O nome não poderia ser mais adequado, já que Freddy tem o poder de controlar os sonhos das suas vítimas e matá-las durante o sono e, consequentemente, na vida real. Sua aparência medonha envolve queimaduras e cicatrizes, garras afiadas em seus dedos de metal e o clássico suéter listrado acompanhado do chapéu de feltro.

A Hora do Pesadelo (1984), de Wes Craven, marca a estreia de Freddy Krueger e tem nota 7,4 no IMDb. O filme está disponível no HBO Max e para aluguel no Amazon Prime Video. O vilão aparece novamente em mais oito filmes da franquia de sucesso.

Freddy Krueger é um dos vilões mais famosos dos filmes de terror — Foto: Reprodução/IMDb

Ghostface - Pânico

O diferencial do Ghostface é que não existe uma pessoa fixa por trás dele. Até mesmo no primeiro filme da franquia Pânico (1996) são dois os assassinos que se escondem embaixo da assustadora fantasia. Mesmo assim, o vilão da vez busca atuar de maneira semelhante ao anterior, ligando para suas vítimas e as torturando psicologicamente antes de caçá-las com sua impiedosa lâmina, que geralmente é limpa logo após matar, movimento característico do assassino.

Com direção de Wes Craven, Pânico, disponível no HBO Max e Globoplay, foi sucesso nos anos 90 com seu terror slasher e levou nota 7,4 no IMDb. A franquia, lançada em 1996, é sucesso até hoje. Sua última estreia foi Pânico 6, lançado em março de 2023 nos cinemas do mundo todo.

Ghostface aterrorizou a cidade fictícia de Woodsboro, na Califórnia, em Pânico — Foto: Reprodução/IMDb

Candyman - O Mistério de Candyman

Candyman é o nome proibido de se repetir cinco vezes na frente do espelho, já que assim você o invoca e ele surge cometendo uma série de assassinatos brutais. Candyman porta um gancho no lugar da mão decepada e uma terrível sede de sangue. O filme O Mistério de Candyman (1992) inaugura o conceito de lenda urbana nas telas dos cinemas, o que viria a se tornar uma febre não muito tempo depois.

O filme, dirigido por Bernard Rose, tem nota 6,7 no IMDb e pode ser alugado na plataforma Amazon Prime Video. Após sua estreia, outros longas com o assustador Candyman foram lançados, como Candyman 2: A Vingança, Candyman: Dia dos Mortos e A Lenda de Candyman, o mais recente, lançado em 2021.

O Mistério de Candyman foi uma das primeiras lendas urbanas do cinema, em 1992 — Foto: Reprodução/IMDb

Michael Myers - Halloween

Cometendo o primeiro assassinato aos seis anos de idade contra sua própria irmã, com certeza Micheal Myers é um dos mais cruéis (e mais famosos) vilões de filmes de terror de todos os tempos. Após 15 anos internado, Myers foge e volta a matar. Seus principais alvos são adolescentes, que ele mata ao melhor estilo "assassino silencioso" característico do terror slasher. A arma preferida de Michael é uma faca de cozinha.

Sua primeira aparição foi em Halloween: A Noite do Terror (1978), do diretor John Carpenter, com nota 7,7 no IMDb e disponível no Amazon Prime Video. No total, a franquia tem 13 filmes já lançados.

Michael Myers, o vilão implacável que cometeu o primeiro assassinato aos seis anos contra a irmã — Foto: Reprodução/IMDb

Norman Bates - Psicose

Uma mulher no chuveiro, uma silhueta entrando, música de suspense, a sombra de uma faca. Uma das cenas mais famosas do cinema saiu do clássico Psicose (1960), de Alfred Hitchcock. Norman Bates, que administra e toma conta do hotel da família, Bates Motel, assumiu a personalidade de sua mãe, Norma Bates, depois de assassiná-la. Na trama, Norman tem múltiplas personalidades, cria diálogos com ele mesmo como se fosse sua mãe e até se veste como ela em algumas ocasiões.

O clássico filme Psicose recebe uma generosa nota 8,5 no IMDb e está disponível para aluguel no Amazon Prime Video. Na sequência, vieram os filmes Psicose 2, Psicose 3, Bates Motel e Psicose 4: A Revelação. Norman Bates também aparece na série Bates Motel, disponível no Globoplay, que conta a história de um Norman adolescente com a mãe ainda viva.

Anthony Perkins como Norman Bates em Psicose, clássico filme de terror dirigido por Alfred Hitchcock — Foto: Reprodução/IMDb

Hannibal - O Silêncio dos Inocentes

Hannibal Lecter saiu dos livros para as telas e originalmente teve sua primeira aparição no filme Manhunter (1986), mas foi só na pele de Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes (1991) que o canibal ganhou fama. Carismático, charmoso e inteligente, Hannibal é solicitado por uma agente especial para ajudar a capturar outro assassino em série que está a solta. Eles acabam criando um laço, mesmo com todas as recomendações para que isso não aconteça.

Hopkins ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação. O filme, dirigido por Jonathan Demme, tem nota 8,6 no IMDb e está disponível no Amazon Prime Video. A obra é considerada um clássico. Hannibal Lecter aparece novamente em Hannibal, Dragão Vermelho e Hannibal: A Origem do Mal, além da série Hannibal, onde o ator Mads Mikkelsen (franquia 007) interpreta o canibal.

O canibal Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins no filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991 — Foto: Reprodução/IMDb

Pennywise - It - A Coisa

A primeira aparição do medonho palhaço Pennywise foi na minissérie de TV It: Uma Obra-Prima do Medo (1990). A adaptação do livro de Stephen King mostra que Pennywise é uma criatura sobrenatural metamorfa, que mora nos esgotos da cidade fictícia de Derry e normalmente assume a forma de um palhaço para atrair crianças, suas presas preferidas, mas também se transforma em lobisomem, múmia ou zumbi, de acordo com o medo de cada um das suas vítimas.

A minissérie de 1990, que tem direção de Tommy Lee Wallace, pode ser alugada no Amazon Prime Video e recebe nota 6,8 no IMDb. Mais recentemente, o palhaço Pennywise ganhou duas adaptações em formato de longa-metragem, que podem ser encontrados na mesma plataforma de streaming: It: A Coisa (2017), para alugar, e It: Capítulo Dois (2019), disponível para assinantes.

Recentemente, o palhaço Pennywise teve duas adaptações nos cinemas, dirigido por Andy Muschietti — Foto: Reprodução/IMDb

Patrick Bateman - Psicopata Americano

A aparência de Patrick Bateman não condiz com a realidade dos seus atos obscuros. Um homem de negócios, rico, distinto e bem alinhado esconde muito bem a personalidade sombria, cruel e sádica embaixo de toda sua riqueza. Bateman aproveita o seu privilégio para praticar assassinatos em série contra vítimas de fora do seu círculo social, variando entre homens, mulheres, crianças e animais.

O filme Psicopata Americano (2000), dirigido por Mary Harron, está disponível para aluguel no Amazon Prime Video. Com nota 7,6 no IMDb, o longa deixa o telespectador em dúvida sobre a veracidade dos crimes, questionando se eles realmente aconteceram ou se Bateman, interpretado por Christian Bale, é apenas louco.

Patrick Bateman parecia um homem de negócios comum, mas era um assassino perigoso — Foto: Reprodução/IMDb

Samara - O Chamado

Samara Morgan aterrorizou toda uma geração quando o filme O Chamado (2002) estreou e a imagem da menina saindo do poço ou da TV se espalhou por todos os lados. No filme, a fita cassete assistida era logo seguida da ligação com a fatídica e inesquecível frase "Seven days" (Sete dias), que era o prazo dali até Samara encontrar sua vítima.

O filme do diretor Gore Verbinski fez tanto sucesso que outros saíram na sequência: O Chamado 2, O Chamado 3 e o mais recente, O Chamado 4, lançado em 2022. O primeiro filme da franquia (nota 7,1 no IMDb) pode ser assistido no HBO Max ou alugado no Amazon Prime Video.

A assustadora garotinha Samara, de O Chamado, é um dos vilões mais aterrorizantes do cinema — Foto: Reprodução/IMDb

Jack Torrance - O Iluminado

Até quem nunca assistiu ao filme O Iluminado (1980) conhece algumas de suas cenas mais clássicas. Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson, é um alcoólatra em recuperação e aceita um emprego no Hotel Overlook, para onde vai com sua família. Seu filho, com habilidades psíquicas, consegue ver os fantasmas que habitam o lugar. Jack, por sua vez, começa a ser influenciado pelo ambiente e se torna violento ao ponto de tentar assassinar a própria família.

O clássico de Stephen King, dirigido por Stanley Kubrick, não é a única adaptação de Jack Torrance para as telas. Há uma versão em minissérie onde Jack é interpretado por Steven Weber e, mais recentemente, o ator Henry Thomas atuou como Jack para a adaptação de Doutor Sono. O Iluminado tem nota 8,4 no IMDb e esta disponível no HBO Max e para aluguel no Amazon Prime Video.

Jack Nicholson como Jack Torrance em famosa cena de O Iluminado, filme dirigido por Stanley Kubrick — Foto: Reprodução/IMDb

Pazuzu (demônio no corpo da personagem Regan) - O Exorcista

A menina Regan começa a apresentar sintomas bastante anormais e inexplicáveis para qualquer doença humana. Quando Regan começa a levitar e falar com uma voz muito diferente é que sua mãe conclui que a filha foi possuída por um demônio. Então, um padre é chamado para exorcizar o demônio Pazuzu do corpo da menina, mas não antes de resistir bravamente enquanto assombra a todos com seus poderes paranormais.

O Exorcista (1973) é um dos filmes que mais assombram telespectadores até hoje, inclusive os mais corajosos. O longa, dirigido William Friedkin, tem nota 8,1 no IMDb e coleciona histórias estranhas nos bastidores das gravações. Se você for do time dos ousados e quiser assistir, o longa está disponível para aluguel no Amazon Prime Video.

A pequena Regan possuída pelo poderoso demônio Pazuzu no clássico O Exorcista — Foto: Reprodução/IMDb

