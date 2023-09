Relembre 20 desenhos clássicos do Cartoon Network para voltar a ser criança

A programação do canal Cartoon Network é lembrada até hoje por adolescentes e jovens adultos por conta de suas animações de sucesso nos anos 1990 e 2000. Produções como O Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, A Vaca e o Frango e As Meninas Super-Poderosas se tornaram clássicos do canal, a partir de exibições tanto na TV a cabo quanto na transmissão aberta. Hoje, essas obras podem ser maratonadas no HBO Max , que detém o vasto catálogo de títulos do CN.

Cada desenho possui temporadas completas e, no caso de sucessos como Os Jovens Titãs e Ben 10, são incluídos também especiais, filmes e séries derivadas. Se você quer relembrar os tempos de infância em frente à TV, confira a seguir uma lista com 20 animações clássicas do Cartoon Network, com informações sobre enredo, dubladores e nota no IMDb.

As Meninas Superpoderosas é um dos grandes sucessos do Cartoon Network, que já rendeu filmes, jogos e séries derivadas — Foto: Divulgação/HBO Max

O Show de Tom & Jerry

Produzida desde os anos 1940 por William Hanna e Joseph Barbera, a animação foi atualizada em uma nova saga exibida entre 2014 e 2022 com 5 temporadas e 117 episódios. Assim como nas versões anteriores, o show mostra a eterna rivalidade entre o gato doméstico Tom e o rato Jerry, mas desta vez com traços modernizados e presença de outros personagens, como o cão Spike (voz brasileira de Júlio Chaves) e Tyke e o patinho Quacker (Sylvia Salusti). O desenho tem nota 7,1 no IMDb.

Animação clássica de Tom & Jerry ganhou uma nova série em 2014 — Foto: Reprodução/IMDb

KND - A Turma do Bairro

Exibida tanto no Cartoon como na TV aberta, KND - A Turma do Bairro se destacava pela paródia de ação e espionagem protagonizada pelo quinteto de crianças composto por Nico (vozes de Ettore Zuim, Jorge Lucas e Hércules Franco), Horácio (José Luiz Barbeito), Ukibe (Christiane Monteiro), Maurício (Luiz Sérgio Vieira) e Abby (Marisa Leal).

Cada um dos integrantes tinha um número como codinome, usado em operações especiais contra adolescentes mais velhos e adultos ranzinzas. O show criado por Tom Warburton teve seis temporadas com 78 episódios. No IMDb, os usuários deram ao KND nota 7,2.

KND - A Turma do Bairro acompanha um grupo de agentes mirins contra outros grupos de adolescentes — Foto: Reprodução/IMDb

O Laboratório de Dexter

Em O Laboratório de Dexter, o antipático menino superdotado (dublado por José Luiz Barbeito) tinha como maior desafio intelectual encontrar uma maneira de não ser importunado por sua irmã Dee Dee (Carmen Sheila). Além disso, seu dom era incompreendido pelos pais (vozes de Carlos Seidl e Nádia Carvalho).

A comédia de ficção científica criada por Genndy Tartakovsky rendeu quatro temporadas entre 1996 e 2003, além de um filme televisivo ainda indisponível no streaming. Durante sua exibição na TV, O Laboratório de Dexter foi vencedor de três prêmios técnicos do Annie Awards, o Oscar da Animação. A produção possui nota 7,9 no IMDb.

O Laboratório de Dexter mistura comédia e ficção científica ao mostrar a rotina de um garoto superdotado — Foto: Divulgação/Prime Video

As Trapalhadas de Flap Jack

Com a temática de piratas em alta por conta de One Piece, é bom relembrar uma outra animação que mistura fantasia em alto mar e humor absurdo. As Trapalhadas de Flapjack teve uma passagem no Cartoon Network que, embora curta (rendeu apenas três temporadas com 45 episódios), ainda permanece na memória de muitos fãs.

Flapjack (vozes de Gustavo Pereira e Alexandre Moreno) é um garotinho desajeitado que cresceu dentro de uma baleia falante chamada Bolha (Carla Pompílio). Após resgatarem o falastrão Capitão Falange (Ronaldo Júlio), o trio se junta em aventuras náuticas para encontrar a Ilha Açúcar, um lugar cheio de doces. O show criado por Thurop Van Orman possui nota 7,8 no IMDb.

Flapjack é um garoto ingênuo que vive num mundo fantástico ao lado do Capitão Falange — Foto: Divulgação/Prime Video

O Que Há de Novo Scooby-Doo?

Ativa na cultura pop desde a década de 1960, Scooby-Doo está presente na memória dos espectadores de diversas gerações. A animação de mistério e comédia já rendeu, além de dezenas de séries para TV, filmes animados, live-actions, jogos, HQs e demais produtos. A equipe da Mistério S/A teve uma atualização em 2002, com a nova série O Que Há de Novo Scooby-Doo?.

A trupe formada por Salsicha (Mário Monjardim), Scooby (Orlando Drummond), Fred (Peterson Adriano), Velma (Nair Amorim) e Daphne (Juraciara Diácovo) viaja em seu furgão resolvendo mistérios anormais - que em sua maioria é composta por criminosos fantasiados. Com três temporadas lançadas entre 2002 e 2006, o show possui 7,3 no IMDb.

Produzida desde os tempos do estúdio Hanna-Barbera, Scooby-Doo ganhou uma nova animação nos anos 2000 — Foto: Reprodução/IMDb

Os Flintstones

Outro show antigo como a "idade da pedra" disponível no HBO Max é Os Flintstones, criação da Hanna-Barbera. Diferente de Scooby-Doo, não há versões novas, apenas a antiga, transmitida entre 1960 e 1966 com seis temporadas. Vale lembrar que a fama do show ainda rendeu uma franquia extensa na cultura pop, com filmes live-action, além de ter inspirado outras animações com comédia em família, como Os Simpsons.

Na série, as famílias Flintstones e Ruble convivem lado a lado como vizinhos. Nesse período anacrônico onde humanos e dinossauros convivem, Fred (Marthus Mathias) e Barney (Rogério Marcico) lidam com problemas familiares tão comuns como hoje, como as chatices no trabalho e problemas de casal. Os Flintstones tem nota 7,5 no IMDb.

Os Flintstones é outra animação clássica da Hanna-Barbera que voltou a ser exibida no Cartoon Network — Foto: Reprodução/JustWatch

Coragem, o Cão Covarde

Entre as animações sombrias do Cartoon, há Coragem, o Cão Covarde, produção criada por John R. Dilworth e exibida na TV em quatro temporadas, de 1999 a 2002. Na trama, o cachorrinho Coragem (José Leonardo) vive com a dona Muriel (Nelly Amaral) e seu marido, o ranzinza Eustáquio (Domício Costa) numa cidade chamada Nada.

Mesmo com "nada" ao redor, a região inóspita é palco de inúmeras bizarrices que perturbam a tranquilidade do pequeno cão Coragem, de ameaças sobrenaturais a invasores de outros planetas. Como Muriel sempre é prejudicada nessas intromissões, cabe ao doguinho reunir o pouco de bravura que tem para salvar a dona. O show tem nota 8,3 no IMDb.

Coragem é um cachorro medroso que vive no meio do nada junto com seus donos Eustáquio e Muriel — Foto: Reprodução/JustWatch

Ben 10

Ben 10 é mais um fenômeno do Cartoon Network que fez tanto sucesso que migrou para diversas mídias, como games, filmes live-action, novas séries derivadas e demais produtos. A série de ação foi a primeira criada pelo coletivo de produtores e roteiristas Man of Action Entertainment. Ben 10 foi exibido com quatro temporadas entre 2005 e 2008.

O protagonista da aventura é Ben Tennyson (Charles Emmanuel), um garoto curioso que descobre um relógio peculiar chamado Omnitrix. Quando o coloca no pulso, descobre que ele é capaz de transformá-lo em seres alienígenas com poderes especiais. Agora, Ben e sua família devem usar o Omnitrix para combater ameaças extraterrestres que invadem a Terra. No IMDb, a nota de Ben 10 é de 7,5.

Ben 10 se tornou uma franquia de jogos, séries derivadas e filmes para a TV — Foto: Reprodução/JustWatch

Ilha dos Desafios

Reality shows e programas de competição são tendências até hoje presentes no mundo do entretenimento. Logo, a dupla Jennifer Pertsch e Tom McGillis resolveu parodiar shows como Survivor e Big Brother com a animação Ilha dos Desafios. Em cada uma das seis temporadas, exibidas de 2007 até hoje, um grupo de competidores adolescentes disputam um prêmio de US$ 100 mil.

Ilha dos Desafios é apresentado por Chris McLean (Marco Ribeiro), um anfitrião nada empático com o sofrimento dos participantes. No local onde o show é gravado, o grupo passa por situações humilhantes - de infraestrutura precária à comida intragável do Chef Hatchet (Ronaldo Júlio). Mesmo assim, por 100 mil, o elenco topa qualquer tipo de humilhação. A nota de Ilha dos Desafios no IMDb é de 7,4.

Ilha dos Desafios é uma paródia animada aos reality shows e programas de competição — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Samurai Jack

Além de ser responsável pelo já citado O Laboratório de Dexter, o animador Genndy Tartakovsky tem no currículo outra obra clássica do Cartoon Network. Trata-se de Samurai Jack, série de ação e aventura exibida entre 2001 e 2004 no CN e em 2017 no Adult Swim (derivado do canal infantil voltado ao público adulto).

O Japão feudal e a distopia cyberpunk se cruzam quando um príncipe japonês (dublado por Guilherme Briggs) persegue um demônio chamado Aku (Mauro Ramos). Porém, ao cair numa maldição, o guerreiro vai parar no futuro, onde Aku dominou a Terra. Apelidado pelos demais habitantes como Samurai Jack, o protagonista deve derrotar seu maior inimigo para retornar à sua era. O show possui nota 8,5 no IMDb.

Em Samurai Jack, um espadachim japonês viaja ao futuro e reencontra um inimigo milenar — Foto: Reprodução/IMDb

Os Jovens Titãs

Junto com a Liga da Justiça, outro grupo de super-heróis bastante famoso da DC Comics são os Jovens Titãs. Depois de décadas sendo publicados nos quadrinhos, os heróis novatos ganharam sua própria série no Cartoon em 2003, que de tanto sucesso rendeu outros shows derivados e um filme para o cinema.

Robin (Manolo Rey), Mutano (Charles Emmanuel), Estelar (Luisa Palomanes), Ravena (Mariana Torres) e Ciborgue (Eduardo Borgerth) compõem o time dos Jovens Titãs. Sem a ajuda dos medalhões Superman e Batman, o grupo combate vilões igualmente poderosos enquanto lida com as questões da adolescência de cada um. Com cinco temporadas exibidas na TV, Os Jovens Titãs conquistou nota 7,9 no IMDb.

Os Jovens Titãs é uma adaptação da saga homônima vinda das HQs — Foto: Reprodução/JustWatch

O Show dos Looney Tunes

De todas as franquias criadas nesta lista, os personagens do Looney Tunes com certeza são os mais clássicos. Criados desde a década de 1930, Pernalonga, Patolino, Gaguinho e mais ganharam mais uma nova série em O Show dos Looney Tunes. Aqui, as piadas infantis e efeitos fantasiosos são deixados de lado para investir num estilo mais próximo do sitcom.

Na nova abordagem, Pernalonga (Alexandre Moreno) e Patolino (Márcio Simões) dividem um apê num subúrbio de Los Angeles. Agora, a preocupação dos dois é conviver com a esquisitice dos vizinhos, arranjar um emprego decente e manter um relacionamento saudável com as namoradas. O Show dos Looney Tunes ficou no ar entre 2011 e 2013. Entre o público, a série conquistou nota 7,7 no IMDb.

O Show dos Looney Tunes tem um humor mais voltado ao público adulto — Foto: Reprodução/IMDb

Johnny Bravo

Hétero top muito antes do termo virar moda, o narcisista Johnny Bravo fazia o público rir com seu comportamento convencido e as cantadas pra lá de desajeitadas - para não dizer inoportunas. A criação do animador Van Partible rendeu quatro temporadas na TV, exibidas entre 1997 e 2004.

Johnny Bravo (Ricardo Juarez) é um pseudo-conquistador que não perde a chance de paquerar alguma mulher. E para atrair uma pretendente, vale exibir seus músculos, o penteado inabalável e seus golpes de caratê. Mesmo quando é rejeitado por todas elas, Johnny não desiste e pede conselhos para a mãe Bunny (Aidée Miranda) ou a vizinha Suzy (Christiane Monteiro). A comédia tem nota 7,7 no IMDb.

Os fracassos de Johnny Bravo em ser sedutor com as mulheres garantem a comédia do seriado — Foto: Reprodução/JustWatch

A Vaca e o Frango

Quando estreou na TV em 1997, a animação A Vaca e o Frango rompeu a linha da normalidade e apostou num humor completamente absurdo (e eventualmente controverso) para narrar suas histórias. A criação é de David Feiss, animador com experiência também em animações adultas, como Heavy Metal - Universo em Fantasia (1981).

O show é protagonizado pela radiante Vaca (Miriam Ficher) e o antipático Frango (Clécio Souto), dois irmãos adotados por um casal de humanos que nunca mostraram o rosto. Para piorar, os irmãos são atazanados por Bum de Fora (Jorge Vasconcellos), um demônio vermelho despudorado que exibe demais o que seu próprio nome já diz. A linha tênue entre o humor adulto e infantil de A Vaca e o Frango resultou na nota 7,7 no IMDb.

A Vaca e o Frango aposta em um humor absurdo que, em alguns momentos, acena ao público adulto — Foto: Reprodução/JustWatch

Du, Dudu e Edu

Os planos do trio de amigos Du (Clécio Souto), Dudu (Luiz Sérgio Vieira) e Edu (Ricardo Juarez) para comprar doces eram tão elaborados que renderam seis temporadas no Cartoon Network. A criação de Danny Antonucci foi exibida na TV por 10 anos, de 1999 a 2009. No grupo, Du é o mais forte e menos inteligente. Dudu é o membro mais inventivo e esperto do grupo, enquanto Edu é o líder e responsável pelas ideias de arrecadar dinheiro dos demais pra comprar doces. O show tem nota 7,5 no IMDb.

O trio de amigos Du, Dudu e Edu bolam diversos planos para conseguir dinheiro e comprar doces — Foto: Reprodução/JustWatch

A Mansão Foster para Amigos Imaginários

Mais que sobrenatural, a trama de A Mansão Foster para Amigos Imaginários é pura criatividade infantil. Craig McCracken, criador do show, explora os amigos imaginários da infância em seu segundo trabalho mais famoso depois de As Meninas Superpoderosas. A série teve seis temporadas no Cartoon Network, totalizando 79 episódios.

No enredo, um garoto de 8 anos chamado Mac (Diogo Ferreira) descobre que há uma mansão voltada a acolher amigos imaginários. Ele então vai para o casarão ao lado de Bloo (Luiz Sérgio Vieira), seu companheiro imaginário. Para que Bloo fique sempre ao lado de Mac, o garoto visita regularmente a mansão. Do contrário, seu amigo pode ser adotado por outra criança. No IMDb, a nota de Mansão é de 7,6.

Na mansão da Madame Foster vive um grupo de amigos imaginários abandonados pelas crianças que cresceram — Foto: Reprodução/JustWatch

A Vida e Aventuras de Juniper Lee

O enredo de A Vida e Aventuras de Juniper Lee lembra a trama de outra produção clássica da TV: Buffy, a Caça-Vampiros (disponível no Star+). Na série animada criada por Judd Winick, Juniper Lee é uma jovem com ascendência asiática que descobre ser a guardiã de forças místicas na Terra. Porém, ela tem outros desafios igualmente importantes, como ter boas notas na escola e cuidar do seu irmão Ray Ray Lee. A produção foi exibida em três temporadas entre os anos de 2005 e 2007. No IMDb, a nota da série é de 6,6.

Juniper Lee é uma adolescente que precisa lidar com a chegada de monstros sobrenaturais na Terra — Foto: Reprodução/JustWatch

Chowder

Junto com As Aventuras de Flapjack, Chowder preparou o terreno para animações bem mais coloridas e surrealistas no Cartoon Network, como A Hora da Aventura, Apenas Um Show e O Incrível Mundo de Gumball. A comédia do animador C.H. Greenblatt teve apenas três temporadas exibidas na TV, entre 2007 e 2010.

Chowder (Matheus Perissé) é um híbrido de gato, urso e coelho que tem o sonho de ser um grande chefe de cozinha. Para isso, ele segue os ensinamentos do chef Mung Daal (Eduardo Borgerth), que precisa aturar a indisciplina do jovem aprendiz toda vez que ele comete um ato desastrado, do tipo comer os ingredientes das receitas.

Chowder é um aspirante a chefe de cozinha que sempre comete trapalhadas em seu aprendizado — Foto: Reprodução/JustWatch

As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy

O humor ácido e cheio de referências sombrias de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy é indicada para quem gosta de terror suave. A temática soturna não afastou o público infantil, tanto que o show criado por Maxwell Atoms permaneceu por seis temporadas no Cartoon Network, além de ter nota 7,7 no IMDb.

O show nasceu de uma outra série similar, a Diabólico e Sinistro (2001 - 2003), também do Cartoon Network. Billy (Pedro Eugênio) é um garoto abobalhado e de riso fácil, cuja melhor amiga é Mandy (Nair Amorim), uma garota sombria que vive sempre de mau humor. Eles são orientados pelo Ceifador Puro Osso (Orlando Drummond), a personificação da morte.

O humor ácido de As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy é repleto de piadas infames sobre a morte — Foto: Reprodução/IMDb

As Meninas Superpoderosas

Sucesso até hoje na TV, As Meninas Superpoderosas se tornou um clássico moderno do Cartoon Network. A série criada por Craig McCracken rendeu outras produções para a TV (como o anime Demashita! Powerpuff Girls Z), um filme, além de jogos, quadrinhos e outros produtos. A animação original teve início em 1998, rendendo seis temporadas transmitidas até 2004.

As irmãs Florzinha (Iara Riça), Lindinha (Christiane Monteiro) e Docinho (Luisa Palomanes) nasceram em um acidente químico provocado pelo Professor Utônio (Mário Cardoso). Dotadas de superpoderes, o trio usa sua força para conter vilões ameaçadores na cidade de Townsville, como o inteligente Macaco Louco (Jorge Vasconcellos). A animação tem nota 7,3 no IMDb.

Um trio de garotas combate a vilania na cidade de Townsville — Foto: Reprodução/JustWatch

