Sea of Stars: sete dicas para mandar bem no novo RPG por turnos

Sea of Stars é o novo RPG por turnos da Sabotage Studio, mesma desenvolvedora do aclamado The Messenger. Lançado em 29 de agosto para PC e consoles, incluindo Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra, o jogo tem sido bastante elogiado por veículos especializados. Entre os motivos, o principal deles é ser uma excelente porta de entrada para principiantes no gênero, devido às mecânicas que privilegiam a agência do jogador. Inclusive, vale destacar que o título ultrapassou a marca de 100 mil cópias vendidas nas primeiras 24 horas.

Considerando que as possibilidades de combate podem variar dependendo das decisões do usuário, é natural levar um tempo para masterizar os sistemas. Por isso, o TechTudo traz, a seguir, sete dicas para mandar bem em Sea of Stars. O game está disponível para PC (Steam), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/ S e Nintendo Switch. Confira!

Sea of Stars está disponível sem custo adicional no Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

👉 Qual o melhor jogo de tiro? Comente no Fórum do TechTudo

Dicas para mandar bem em Sea of Stars

1. Domine as ações sincronizadas

Inspirado em clássicos como Super Mario RPG, Sea of Stars tem um sistema de combate ativo em que as ações recebem um bônus se o usuário pressionar o botão de ação em sincronia com as animações. Por exemplo, é possível realizar um ataque adicional ou aumentar consideravelmente o dano de habilidades ao acompanhar o ritmo dos acertos. Dominar essa técnica é fundamental para superar momentos de dificuldade no game e evitar golpes mais poderosos dos inimigos.

Como cada ataque, personagem jogável e inimigo traz um ritmo específico, pode levar tempo para dominar seus funcionamentos. Por isso, existe uma relíquia chamada Brilho Sequente que dá um sinal visual e sonoro que ajuda a reconhecer o tempo exato para pressionar o botão de ação.

Em Sea of Stars, os jogadores ganham bônus se pressionarem o botão em sincronia com as animações — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

2. Melhores habilidades ofensivas e defensivas

Durante a jornada, é possível explorar algumas habilidades úteis para desferir dano ou se defender de golpes inimigos. Uma das melhores técnicas ofensivas, por exemplo, é a Desorientação da assassina Serai. Isso porque, além de causar dano contundente e venenoso, ela é capaz de adiar o turno do adversário. Desta forma, o jogador tem mais tempo para quebrar as travas dos inimigos.

Algumas técnicas de dano em área também são interessantes por acertarem vários inimigos ao mesmo tempo. É o caso de Arco Crescente e Lunerangue de Valere ou Esfera Solar e Golpe Impetuoso de Zale. Se combinadas com Arremesso, de Garl, é possível juntar os inimigos com facilidade para causar dano a todos ao mesmo tempo.

Há várias habilidades ofensivas e defensivas úteis em Sea of Stars — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

Já para se defender, Escudo Lunar de Valere é uma ótima técnica pelo fato de curar uma parcela da vida do grupo e conjurar orbes que anulam o dano do primeiro golpe dos inimigos. Se o jogador utilizar o Reforço, uma parcela ainda maior da vida é curada.

3. Entenda o sistema de travas

Já no tutorial, Sea of Stars apresenta aos jogadores o sistema de travas. Quando os inimigos estão conjurando algumas das suas técnicas mais poderosas, surgem ícones que são destruídos caso o jogador ataque com as propriedades correspondentes. Isso é muito importante para vencer as lutas mais difíceis do game, pois cancela as habilidades mais danosas e problemáticas dos adversários.

A principal chave para vencer em Sea of Stars é entender os elementos que representam os personagens do grupo. Com a ajuda dos sistemas de Combo, que mistura os elementos dos personagens, e de Reforço, que adiciona a Magia Nata aos ataques, a experiência deve ficar bem mais tranquila.

O sistema de travas é representado por ícones que surgem ao lado dos inimigos em Sea of Stars — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

4. Sempre intercale entre os personagens

Uma das melhores decisões de design de Sea of Stars é a possibilidade de trocar os membros do grupo em tempo real, sem a necessidade de perder turnos para isso. Dessa forma, o jogador pode se adaptar facilmente às situações de combate e experimentar estratégias com mais liberdade.

Tendo em vista que cada personagem tem suas propriedades e elementos, é fundamental trocar entre os integrantes para quebrar as travas dos adversários com eficiência. A mecânica de Reforço, que serve para absorver as orbes que saltam de golpes básicos, também é fundamental nesse caso, pois adiciona o elemento da Magia Nata do personagem aos ataques básicos. Por isso, a ordem de ataque é muito importante para conseguir vantagem.

É possível trocar os membros do grupo a qualquer momento nos combates de Sea of Stars — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

5. Não desperdice a Barra de Combo

Quando o jogador ataca em combate, uma Barra de Combo começa a encher no canto esquerdo da tela. Ela é bastante inspirada no clássico Chrono Trigger, e abre margem para técnicas em conjunto, destravadas ao longo da jornada. A principal vantagem em utilizá-las é que as habilidades misturam os elementos dos personagens envolvidos, sendo fundamentais para travas mais complicadas em lutas contra chefes, por exemplo.

Só é preciso se atentar ao desperdício da barra de combo. Às vezes, vale aguardar que o inimigo comece a conjurar uma técnica para utilizá-la, já que algumas podem gastar até três pontos de combo. O Golpe do Solstício, por exemplo, pode desferir até dois golpes contundentes e cortantes se o jogador acertar o ritmo correto, sendo muito útil para quebrar travas. Além disso, a barra é zerada completamente no próximo combate. Dessa forma, é importante não perder a oportunidade de usar os combos.

A barra de combo em Sea of Stars é indicada no canto esquerdo da tela — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

6. Sempre aborde os inimigos de surpresa

Quando o jogador é apresentado à mecânica de Reforço, é ensinado que golpes básicos largam orbes que podem ser absorvidos pelo jogador para fortalecer técnicas com Dano Mágico. É interessante notar, no entanto, que abordar um inimigo com um ataque surpresa também gera esse tipo de energia, dando uma grande vantagem em combate.O motivo é que o jogador não vai precisar perder um turno para atacar com golpe básico só para gerar essas partículas, dando mais tempo para contra-atacar alguma conjuração mais danosa.

Pode ser difícil abordar os inimigos de surpresa no início, mas depois o jogo introduz uma mecânica de rapel que permite se agarrar a inimigos à distância. Existe, ainda, um equipamento dourado chamado Cristal de Lucent que aumenta as orbes de Reforço caso o jogador utilize o rapel, dando ainda mais vantagem logo no primeiro turno.

O rapel é útil não apenas para exploração, mas também para iniciar combates em Sea of Stars — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

7. Não tenha medo de usar as Relíquias

Caso você seja iniciante em RPGs por turnos e esteja passando por dificuldades em Sea of Stars, não tenha receio de utilizar as Relíquias que o jogo oferece. Algumas também podem ser encontradas em lojas no decorrer da aventura. O sistema é bastante semelhante aos equipamentos de Final Fantasy XVI, que favorecem uma experiência mais narrativa e facilitam mecânicas de combate de forma personalizável.

Existem relíquias mais visuais, que ajudam na exploração, e outras capazes até mesmo de curar completamente a vida do grupo ao término de um combate, mitigar o dano de inimigos ou reduzir o preço de itens nas lojas. Vale dar uma olhada nos benefícios e ativar aquelas que fizerem mais sentido para o seu estilo.

Veja também: 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia