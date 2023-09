Seis produtos impressionantes com ChatGPT que você precisa conhecer agora

O ChatGPT está impulsionando a inovação em diferentes setores com maneiras práticas de aprimorar produtos e ferramentas. Alguns destes utensílios já dão sinais de como a tecnologia se tornará cada vez mais parte integral do cotidiano dos consumidores no futuro. Desde robôs inteligentes até veículos luxuosos, estes exemplos ilustram o impacto da integração da IA em diversas aplicações.

Com o rápido avanço da inteligência artificial, uma série de dispositivos eletrônicos passou a contar com novas capacidades de interação. O TechTudo separou uma lista com seis produtos que incorporaram o ChatGPT para aprimorar suas funcionalidades.

ChatGPT tela PC — Foto: Reprodução/Levart Photographer/Unsplash

1. Robô piloto

Pibot é capaz de pilotar uma aeronave sem adaptações no cockpit — Foto: Reprodução/Euronews

Um robô chamado Pibot, desenvolvido na Coreia do Sul pelo Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia (KAIST), é capaz de pilotar aeronaves usando modelos de linguagem de inteligência artificial, como o ChatGPT da OpenAI. Equipado com braços e dedos articulados, o robô pode manusear os controles de voo, mesmo em condições de vibração intensa.

O Pibot possui câmeras externas e internas para monitorar o status da aeronave, além de usar a IA para compreender e memorizar manuais de pilotagem de emergência. A equipe espera que o robô seja capaz de operar voos sem erros, calcular rotas seguras em tempo real e reagir mais rapidamente do que humanos em emergências, atuando como auxiliar em cenários arriscados ou apoio de controladores de tráfego aéreo. O projeto deve ser concluído até 2026.

2. Bicicleta

Bike com ChatGPT foi apresentada em 2023 — Foto: Divulgação/Urtopia

A primeira bicicleta inteligente do mundo com tecnologia ChatGPT foi apresentada ao mundo pela Urtopia, uma empresa alemã de e-bikes, durante o evento Eurobike 2023. O veículo inclui um dispositivo no guidão que emprega reconhecimento de voz para interagir com o proprietário, oferecendo assistência em tempo real durante o percurso. Este recurso utiliza a inteligência artificial do chatbot para interpretar e responder às perguntas dos ciclistas.

A bicicleta também possui funcionalidades como GPS, recursos de segurança, integração com aplicativos fitness e compatibilidade com a plataforma Apple Saúde para ajustes automáticos baseados nos dados do Apple Watch. Desenvolvida em colaboração com o designer industrial da Apple, Hartmut Esslinger, a bicicleta ainda não teve preço e disponibilidade divulgados.

3. Vibrador

Vibradores da Lovense podem reproduzir contos eróticos personalizados por ChatGPT — Foto: Reprodução/TechCrunch

ChatGPT Pleasure Companion é o nome dado aos brinquedos sexuais integrados ao ChatGPT, criados pela empresa erótica Lovense, sediada em Singapura. O software é integrado à API da OpenAI e permite aos usuários dos vibradores criar experiências eróticas personalizadas por meio de um chatbot.

Os consumidores podem definir parâmetros como personagens, localização e nível de intensidade desejada para que a IA do Companion crie uma narrativa erótica. A história é narrada pelo aplicativo Lovense Remote, que também sincroniza os movimentos dos brinquedos sexuais com os acontecimentos da história, intensificando as sensações conforme a trama.

4. Caixa de som

Caixa de som com ChatGPT — Foto: Reprodução/Volumio

A Volumio, uma empresa italiana de áudio, incorporou o ChatGPT em seus dispositivos de som, como a caixa Volumio Integro. A caixa de som retrô é equipada com um recurso chamado Supersearch, que utiliza a inteligência artificial da OpenAI para recomendar músicas aos usuários de serviços de streaming.

A Volumio Integro oferece recursos de amplificação, DAC e streaming, suportando alta resolução de áudio e conectividade Bluetooth aptX. O dispositivo também pode ser controlado por um aplicativo AI Music Player que reúne conteúdo de vários serviços de streaming, permitindo buscas e reprodução automáticas de músicas com base nas sugestões personalizadas fornecidas pela IA, além de oferecer a função Infinity Playback para continuar encontrando músicas relacionadas após o término de uma lista de reprodução.

5. Cão-robô

Integramos o ChatGPT com nossos robôs (1) — Foto: Foto: Reprodução/YouTube/Canal Underfitted

Uma equipe de programadores da Boston Dynamics, conhecida por seus robôs, integrou um robô cachorro chamado Spot, com o ChatGPT da OpenAI, combinando a inteligência artificial do chatbot com a modulação de voz do Google. Isto permitiu que a máquina interagisse de forma mais natural e eficiente com os humanos por meio de falas e gestos.

O engenheiro de machine learning Santiago Valdarrama liderou a iniciativa para tornar a linguagem natural do ChatGPT uma parte integrante da interação com o robô, usando a transcrição de voz do Google para facilitar perguntas e respostas rápidas. Embora o Spot já execute tarefas cotidianas, sua programação complexa requer conhecimento técnico, o que torna a inclusão do ChatGPT essencial para coleta de dados e simplificação da compreensão de sua configuração.

6. Carro da Mercedes

Carro Mercedes com ChatGPT — Foto: Divulgação/Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz introduziu a inteligência artificial ChatGPT da OpenAI em sua central multimídia de carros, permitindo aos motoristas interagir com o chatbot por meio de comandos de voz. O novo recurso, lançado em versão beta nos Estados Unidos, está disponível para mais de 900 mil veículos equipados com o sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience). O sistema concede acesso a diversas funções sem tirar as mãos do volante, e a adição do ChatGPT oferece interações mais amplas e naturais.

