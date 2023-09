Seis smartwatches com bom custo-benefício para comprar em 2023

Os smartwatches oferecem inúmeras facilidades para o dia a dia. Eles acompanham indicadores de saúde, como batimentos e saturação de oxigênio no sangue (SpO2), além de exercícios. Os wearables também possuem recursos que agilizam algumas atividades, como a emissão de notificações no pulso ou até mesmo atender ligações sem ter o celular por perto. E a melhor parte é que você não precisa gastar muito por isso. Os valores partem de R$ 199 , com a pulseira Mi Band 7, da Xiaomi , e vão até R$ 2.399 , para o Apple Watch SE , versão mais econômica do relógio da Apple . A seguir, veja seis opções de relógios e pulseiras fitness com bom custo-benefício para comprar em 2023.

Galaxy Watch 4 é opção de smartwatch com bom custo-benefício — Foto: Divulgação/Samsung

Xiaomi Smart Band 7 - a partir de R$ 199

Popularmente conhecida como Mi Band 7, a pulseira fitness da Xiaomi é um dos wearables mais populares do mundo. Com o seu formato de pílula, o dispositivo possui recursos para monitorar o sono, batimentos cardíacos e a saturação de oxigênio no sangue (SpO2), além de mais de 110 modalidades esportivas. Tudo isso com uma bateria que promete passar até 14 dias longe da tomada.

Mi Band 7 é smartband da Xiaomi com bom custo-benefício — Foto: Divulgação/Xiaomi

Outros recursos chamam a atenção no produto, como as notificações do celular que são emitidas direto no pulso. Além disso, os usuários contam com temporizador, previsão do tempo e alertas para se levantar, a fim de evitar o sedentarismo. Na Amazon, a Xiaomi Band 7 está à venda por R$ 199.

A Huawei também oferece um relógio inteligente com um preço mais acessível, mas sem abrir mão dos recursos. Com um visual que lembra o Apple Watch, o Huawei Watch Fit 2 possui uma tela grande, de 1,74 polegada, e também monitora os indicadores de saúde, como a oxigenação no sangue e os batimentos cardíacos.

Huawei Watch Fit 2 — Foto: Divulgação/ Huawei

De maneira semelhante, o produto registra os dados de 97 tipos de exercícios e ainda conta com alguns recursos para ajudar os atletas de plantão, como as animações de alongamento. Quando o wearable está conectado ao celular, os usuários também podem fazer ligações via Bluetooth. Na Amazon, o relógio pode ser encontrado por R$ 549.

O Amazfit GTS 4 Mini também segue o formato quadrado do Apple Watch e ainda traz uma coroa giratória no lado direito. O dispositivo é capaz de registrar indicadores de saúde e monitora mais de 120 modos esportivos diferentes. Mas o produto traz um diferencial em relação aos demais: conta com GPS embutido para registrar o trajeto de corridas, caminhadas e afins.

Amazfit GTS 4 Mini possui GPS embutido para registrar o trajeto de corridas, caminhadas e afins — Foto: Divulgação/Amazfit

O wearable conta com outros atrativos, como a integração com a Alexa, e é compatível com um ecossistema de miniaplicativos. Os usuários também contam com recursos como previsão do tempo, notificação de apps instalados no celular, lembrete de eventos e mais. O Amazfit GTS 4 Mini está disponível na Amazon por R$ 584.

Apesar de a Samsung dispor de modelos mais recentes, como o Galaxy Watch 6, o Galaxy Watch 4 ainda continua sendo uma excelente opção para quem deseja economizar e possui um celular da Samsung ou Android – o relógio não é compatível com iOS. Assim como o Moto Watch 100, o wearable possui corpo circular e oferece uma experiência completa devido ao sistema operacional Wear OS, permitindo instalar aplicativos pela Google Play Store.

Galaxy Watch 4 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O relógio também possui modelos com suporte a dados móveis e ainda vem com Wi-Fi para que você possa usá-lo sem o celular por perto. Em termos de saúde, o Galaxy Watch 4 traz oxímetro, recursos para fazer eletrocardiograma (ECG) e estimar a composição corporal com o sensor de bioimpedância, além dos recursos tradicionais. Já em termos de exercícios, o relógio acompanha mais de 90 atividades físicas. A edição de 40 mm do Galaxy Watch 4 está à venda na Amazon por R$ 829.

Com corpo circular, o Moto Watch 100 também monitora os indicadores de saúde, incluindo o nível de oxigênio no sangue (SpO2). Todavia, o relógio contempla uma quantidade de exercícios menor: são apenas 26 modos esportivos. Ainda assim, ele contempla as atividades mais populares.

Moto Watch 100 pode sincronizar com celulares Android e iPhone — Foto: Divulgação/Motorola

O relógio também oferece bateria de longa duração. Segundo a fabricante, o dispositivo proporciona autonomia de até duas semanas. Os usuários ainda contam com GPS e, assim como os demais, resistência à água de 5 ATM. Na Amazon, é possível encontrar o Moto Watch 100 por R$ 1.049.

Sim, o Apple Watch é um dos wearables mais caros do mercado. Mas, se você usa iPhone, deseja ter um smartwatch sem limitações e economizar, o Apple Watch SE pode ser uma boa alternativa. Afinal, ele sai da caixa com o mesmo sistema operacional e quase as mesmas especificações, mas abre mão de alguns recursos, como o oxímetro de pulso e o sensor de eletrocardiograma.

Apple Watch SE é opção mais econômica da gigante de Cupertino — Foto: Reprodução/Apple

De resto, o dispositivo permanece com o sensor de batimentos cardíacos e o monitor de atividades físicas, como os demais relógios da marca. Os usuários ainda podem instalar aplicativos pela App Store e contam com a possibilidade de adquirir o dispositivo com suporte a redes de celulares. Na Amazon, o Apple Watch SE de segunda geração está à venda por R$ 2.399.

Com informações de Xiaomi, Huawei, Amazfit, Motowatch, Samsung e Apple

