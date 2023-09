Sex Education: veja final explicado da quarta e última temporada da série

No último ano, os protagonistas do Colégio Mordale se mudam para uma nova instituição, onde a cultura estudantil é bastante diferente. Como a obra possui um vasto elenco com arcos próprios, resta saber o que aconteceu com cada um deles no desfecho da comédia. A seguir, você confere um resumo detalhado do que aconteceu com seu personagem preferido de Sex Education.

Otis planeja abrir no Colégio Cavendish uma nova clínica de terapia sexual — Foto: Divulgação/Netflix

Afinal, Otis e Maeve terminam a série juntos?

O casal de estudantes da Moordale iniciou a série construindo uma clínica terapêutica na escola. Posteriormente, Otis e Maeve se apaixonam um pelo outro. Mas, no fim da terceira temporada, Maeve ganha uma bolsa de estudos em uma universidade nos Estados Unidos, enquanto Otis fica na Inglaterra. Apesar da distância, os dois ainda mantém contato por telefone.

Depois de muitas chamadas de vídeo, os dois sentem que precisam trilhar caminhos diferentes. A jovem quer continuar nas aulas de escrita criativa nos EUA para, assim, dar início ao seu sonho de ser uma grande autora. Já Otis quer estar mais próximo da mãe Jean (Gillian Anderson) e de sua irmã pequena.

Na última temporada de Sex Education o casal Otis e Maeve decidem ficar separados — Foto: Reprodução/Netflix

Então, o que acontece com Otis?

O adolescente começa a nova temporada obstinado a ser o novo terapeuta sexual do Colégio Cavendish, uma instituição diferenciada devido ao forte protagonismo estudantil. Porém, ele fica arrasado quando descobre que Cavendish já tem uma terapeuta sexual: Sarah "O" Owen (Thaddea Graham).

Junto com seu melhor amigo Eric, Otis decide roubar os clientes da concorrente, pois acredita que ela adaptou sua ideia implementada em Moordale. A rivalidade dos dois chega ao ápice quando eles pedem para que os demais estudantes decidam quem deve ser o terapeuta sexual estudantil definitivo de Cavendish. Um terceiro candidato ganha a disputa, mas desiste em seguida.

Percebendo o quão importante é a clínica para Sarah "O" Owen, Otis decide que ela deve ser a terapeuta do lugar, uma atitude que estabelece uma possível parceria entre os dois futuramente. Em questões de romance, o protagonista tem uma breve recaída com a ex-namorada Ruby (Mimi Keene) em certo momento, mas nada definitivo. No fim do episódio, Otis lê uma carta de Maeve onde a jovem fala o quanto Otis foi importante em sua vida.

O protagonista termina a série lendo uma carta de despedida escrita por Maeve — Foto: Divulgação/Netflix

E Maeve volta para os Estados Unidos?

A jovem vai para os EUA depois de conseguir uma bolsa de estudos na prestigiada Universidade Wallace. Lá, Maeve tem aulas com Thomas Molloy (Dan Levy), um famoso escritor queer dotado de um método pouco convencional de ensino. Em um dado momento da temporada, ele afirma que Maeve não possui o dom da escrita e que ela não será bem sucedida como escritora.

Inicialmente, essa atitude destrói a autoestima da protagonista que, em seguida, viaja para a Inglaterra ao descobrir que sua mãe, Erin (Anne-Marie Duff), sofreu uma overdose e veio a óbito. O retorno também facilita seu reencontro com Otis, mas o casal logo discute quando Maeve descobre que seu companheiro dormiu com Ruby (Mimi Keene). Após o conflito, ambos entendem que é melhor continuarem separados.

Ela volta para os EUA, onde a protagonista confronta Molloy e diz verdades duras sobre seu método de ensino pouco inspirador. Em seguida, Maeve tem um retorno positivo de uma editora sobre Souchester, seu primeiro romance.

Maeve decide ficar nos Estados Unidos para se dedicar à sua carreira de escritora — Foto: Divulgação/Netflix

Eric ainda continua amigo de Otis?

Amigos desde o começo da série, Otis e Eric têm a relação estremecida durante um conflito na oitava temporada. O personagem de Asa Butterfield não consegue se conectar com os problemas sexuais, religiosos e culturais de seu aliado. Eric é um jovem cristão de ascendência senegalesa e ganense que sofre com o conservadorismo dos pais e de sua igreja, pois é assumidamente homossexual.

Afastado de Otis, Eric decide focar em seu batismo na igreja, mas percebe uma estranheza dos demais fieis sob sua pessoa. Um ponto crítico do preconceito deles é o fato de a igreja não ter aceitado uma doação vinda de Cavendish, considerada "moderna demais" pelos fieis.

No fim, Otis decide continuar em seu batismo. Mas, antes de entrar na água, ele joga para todos a revelação de que é gay, e quer saber se os presentes têm algum problema com isso. Depois de várias visões que o jovem tem com Deus (personificado na atriz Jodie Turner-Smith), ele decide ser pastor. E, sim, Otis e Eric se reconciliam e continuam amigos.

Eric fica cada vez mais obstinado a seguir sua vocação religiosa — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o desfecho dos demais integrantes de Sex Education

Jean

Finalmente, é revelado quem é o pai de Joy, filha de Jean. Trata-se de Dan (Daniel Ings), um bancário local. O rapaz foi responsável por um desgaste familiar entre Jean e sua irmã Joanna (Lisa McGrillis), pois as duas já haviam se relacionado com ele no passado. Jean chega a pedir para que a caçula não saia mais com Dan, mas o desejo não é atendido e as duas acabam brigando.

Já no final do episódio, as irmãs se reconciliam. Não somente nesse assunto, como em outras questões familiares. É mostrado que o jeito nômade de Joanna vem do seu trauma de ter sofrido abusos sexuais na infância, algo que Jean quer cuidar junto com a irmã. Dan cumpre seu dever de pai e faz visitas à casa de Jean para ver a pequena Joy.

Depois de saírem no tapa, as irmãs Jean e Joanna finalmente se reconciliam — Foto: Divulgação/Netflix

Adam

O ex-valentão do Colégio Moordale agora é um trabalhador rural. O jovem sempre teve interesse com os animais e, agora no campo, pode cumprir seu objetivo. Seu talento é visto com bons olhos pelo pai, o ex-diretor da Moordale, Michael (Alistair Petrie), e sua mãe Maureen (Samantha Spiro), que finalmente enxerga um ótimo relacionamento entre pai e filho.

Adam e Michael finalmente fazem as pazes após anos de afastamento — Foto: Divulgação/Netflix

Ruby

A antiga "intocável" de Moordale tem um desfecho inesperado quando descobrimos que, no passado, ela foi vítima de bullying por fazer xixi na cama. Mais chocante ainda foi a identidade de sua antiga abusadora: O, justamente a terapeuta sexual descontruída de Cavendish. Ruby chega a contar o passado da terapeuta, mas as duas se reconciliam e deixam as desavenças para trás.

Ruby decide espalhar para todos o passado obscuro de O, mas se reconcilia com a terapeuta em seguida — Foto: Divulgação/Netflix

Jackson

O nadador começa a sentir vontade de saber mais sobre o seu passado, mesmo que a sua relação familiar com duas mães seja favorável e sem problemas. No entanto, a curiosidade de Jackson o leva a descobrir que seu nascimento surgiu de uma relação entre uma de suas mães com um colega de trabalho que era casado. Infelizmente, o nadador lida com o pouco interesse de seu pai em conhecê-lo e isso o aproxima ainda mais de suas mães, que queriam protegê-lo da indiferença de seu genitor.

Jackson é o atleta da escola que sofre de problemas de ansiedade — Foto: Divulgação/Netflix

Aimee

A jovem artista se descobre na pintura e nas artes plásticas. Seu novo romance com Isaac (George Robinson), ex-namorado de sua melhor amiga Maeve, faz com que Aimee (Aimee Lou Wood) confie novamente em um relacionamento e esqueça o trauma de ter sido abusada em um ônibus.

Aimee se dedica a dois novos amores: Isaac e as artes plásticas — Foto: Divulgação/Netflix

Viv

Mesmo sendo uma mulher inteligente e determinada, Viv (Chinenye Ezeudu) cai nas armadilhas de um relacionamento abusivo. Com muita ajuda dos seus amigos, a jovem sai dessa situação e coloca o ex-namorado controlador em seu lugar.

Viv consegue o apoio dos amigos para se livrar de um relacionamento abusivo — Foto: Divulgação/Netflix

Sarah "O" Owen

A terapeuta de Cavendish entra numa disputa com Otis para saber quem deve ser o nome definitivo para assumir a clínica sexual estudantil. No fim, o protagonista passa o bastão para a jovem, quando ele descobre a importância do trabalho terapêutico na vida da ex-rival. Porém, O ainda precisa lidar com seu passado e se desculpa com Ruby, antiga vítima de seus abusos na escola.

O continua como terapeuta estudantil de Cavendish — Foto: Divulgação/Netflix

Cal

Um dos grande dramas na reta final de Sex Education é o sumiço de Cal, motivado após descobrir que não conseguiu recursos suficientes para fazer sua cirurgia de transição. Seu desaparecimento gera um verdadeiro trabalho de resgate dos alunos de Cavendish. Após o reencontrarem, os estudantes decidem doar um quantia arrecadada por eles para ajudar na cirurgia.

Cal é auxiliado pelos amigos quando sofre de depressão por não conseguir sua cirurgia de transição de gênero — Foto: Divulgação/Netflix

