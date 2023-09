Sex Education: veja personagens e elenco da 4ª temporada da série

A quarta e última temporada de Sex Education estreou com alta expectativa dos fãs nesta quinta-feira (21) na Netflix . A série britânica criada por Laurie Nunn não decepcionou entre os críticos em sua season finale, como mostra também a review feita pelo TechTudo . O show apresenta aprovação de 89% no Rotten Tomatoes, avaliação satisfatória ainda que menor comparada aos anos anteriores.

O elenco formado por Asa Butterfield (Otis), Ncuti Gatwa (Eric), Emma Mackey (Maeve) e Gillian Anderson (Jean) participam da despedida da comédia adolescente junto com novos nomes no elenco, como Thaddea Graham (O) e Dan Levy (Thomas Molloy). Na lista a seguir, você fica por dentro dos principais nomes do elenco nesta nova temporada e quais são os novos personagens na reta final.

Nova temporada de Sex Education estreou nesta quinta (21) na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Filmes em 4K: como manter a resolução ao transmitir do notebook para a TV? Veja no Fórum do TechTudo

Asa Butterfield é Otis

O protagonista de Sex Education é um adolescente que organiza em sua escola uma clínica terapêutica para tratar de sexo com seus colegas. Otis é filho de Jean Milburn, uma terapeuta sexual extremamente confiante e segura de si. Ao contrário da mãe, o jovem tem pouca vivência no assunto.

Seu principal interesse amoroso é Maeve, uma jovem inteligente e rebelde que gerencia a clínica junto com ele. Asa Butterfield é conhecido por sua atuação em O Menino do Pijama Listrado, filme disponível no Globoplay.

Otis é um aspirante a terapeuta sexual que dá conselhos íntimos aos amigos do colégio — Foto: Divulgação/Netflix

Gillian Anderson é Jean Milburn

A mãe de Otis é uma famosa escritora e terapeuta sexual. Ela é uma mulher bastante segura de si e de sua sexualidade. No entanto, sua vida sofre uma reviravolta com a chegada de um novo filho em sua vida. Gillian Anderson é até hoje lembrada pelo papel de Dana Scully, a investigadora de assuntos extraterrestres em Arquivo X, série disponível no Star+.

A mãe de Otis é uma terapeuta sexual popular graças ao seu programa de rádio — Foto: Divulgação/Netflix

Emma Mackey é Maeve

A adolescente Mave é dona de um comportamento ambivalente. Se por fora parece ser uma pessoa durona, sarcástica e rebelde, por dentro a jovem se mostra apaixonada, atenciosa e vulnerável. Junto com Otis, a estudante ajuda a criar a clínica de terapia sexual. Aos poucos, porém, cresce um outro tipo de interesse entre os dois. Mas Maeve ainda precisa lidar com seus dramas internos para se realizar no amor. Emma é uma das estrelas do filme Barbie, recém-lançado nos cinemas.

Maeve é companheira de Otis na clínica de terapia sexual, além de ser o interesse amoroso do jovem — Foto: Divulgação/Netflix

Ncuti Gatwa é Eric

O melhor amigo de Otis é um adolescente gay bastante aberto com sua sexualidade. Porém, ainda precisa lidar com o conservadorismo de sua família, formada por imigrantes vindos do Senegal e de Gana. Outro problema vivido pelo jovem é o medo de ser rejeitado na igreja onde frequenta, justamente por assumir sua orientação sexual. O ator Ncuti Gatwa é outro nome de destaque no elenco de Barbie.

O melhor amigo de Otis é um jovem gay filho de imigrantes vindos do continente africano — Foto: Divulgação/Netflix

Connor Swindells é Adam

O valentão do Colégio Moordale é filho do diretor Michael Groff. Inicialmente, Adam é o "grande terror" de Otis e Eric - não só pela sua personalidade de bully, como também por ser superdotado no sentido anatômico da palavra. Porém, Adam passa por transformações em sua intimidade que culminam na sua descoberta como homem bissexual. Ele se apaixona por Eric, que o ajudou a mostrar seu lado mais cordial e vulnerável. Connor Swindells é um dos astros do filme Emma.

Adam começa a série sendo um dos valentões da escola, mas posteriormente ele evolui seu comportamento — Foto: Divulgação/Netflix

Mimi Keene é Ruby

No Colégio Moordale, Ruby é a líder dos Intocáveis, grupo de alunos populares. Suas roupas de grife e postura arrogante dão a entender que Ruby é um clichê vivo do que é ser uma patricinha. Mas a personagem também apresenta problemas pessoais nada glamourosos, como a doença degenerativa de seu pai. Mimi Keene está no elenco de After - Para Sempre, que estreou neste mês nos cinemas.

Mimi é a líder de um grupo de garotas populares chamado Intocáveis — Foto: Divulgação/Netflix

Aimee Lou Wood é Aimee

A estudante é a melhor amiga de Maeve. De comportamento ingênuo e um tanto bobo, Aimee é também sabe ser leal e cordial com suas amigas. Sofre com um trauma íntimo desde que foi assediada em um ônibus. No processo para se libertar do medo, busca formas de se valorizar e descobrir sua sexualidade. Aimee Lou está no filme A Vida Eletrizante de Louis Wain, disponível no Telecine (via Globoplay).

Aimee é a melhor amiga de Maeve e dona de uma personalidade um tanto ingênua — Foto: Divulgação/Netflix

George Robinson é Isaac

Antes de Otis, o interesse amoroso de Maeve era Isaac. O jovem cadeirante mora com seu irmão Joe (George Somner) em um trailer desde que seus pais viciados em drogas foram considerados incapazes de tal função. Ele estuda na Cavendish, escola onde se passa a quarta temporada da série. Ainda que faça brincadeiras sobre como foi parar numa cadeira de rodas, sua condição foi causada por um acidente ainda na infância. O ator George Robinson, de fato um cadeirante, integrou o elenco da série Dalgliesh.

Isaac é o ex-interesse amoroso de Maeve. O jovem possui um histórico familiar problemático — Foto: Divulgação/Netflix

Kedar Williams-Stirling é Jackson

Jackson é o arquétipo do atleta popular da escola. Ele foi uma das grandes promessas da natação na Moordale, até que seus problemas de ansiedade saíram do controle. É ex-namorado de Maeve e melhor amigo de Viv. Apesar de seu histórico de relacionamentos heterossexuais, Jackson vai descobrindo novas perspectivas amorosas em sua vida. Kedar Williams-Stirling é um dos nomes principais da série teen Wolfblood, disponível no Amazon Prime Video.

Jackson é o atleta da escola que sofre de problemas de ansiedade — Foto: Divulgação/Netflix

Dua Saleh é Cal

Cal estuda no Colégio Moordale após vir da América junto com sua família. Se descobriu como uma pessoa não-binária ainda na adolescência. Na terceira temporada, quer fazer da instituição um local mais inclusivo e menos discriminatório. Sua amizade com Jackson faz com que o atleta repense sua verdadeira orientação sexual. Antes de Sex Education, Dua Saleh fez carreira na música, onde transita pelo pop e rap.

Cal luta opor uma convivência menos discriminatória e mais diversa em Moordale — Foto: Divulgação/Netflix

Chinenye Ezeudu é Viv

Viv é uma garota inteligente e ambiciosa que estuda em Moordale. Ela é melhor amiga de Jackson, num nível em que muitas vezes serve como uma conselheira para o atleta. Tem o sonho de entrar numa faculdade de alto nível após terminar o colegial. Chinenye Ezeudu integrou o elenco do filme Escola do Bem e do Mal, exclusivo da Netflix.

Viv é a melhor amiga de Jackson e uma estudante ambiciosa e inteligente — Foto: Divulgação/Netflix

Alistair Petrie é Michael Groff

O diretor da Escola Moordale é pai de Adam. Os dois não se dão bem, o que explica o comportamento durão do filho no colégio. Porém, após uma sucessão de fracassos pessoais em sua vida e trabalho, Michael decide se reaproximar do filho para se redimir. Alistair Petrie foi um dos astros a participar do filme Rogue One: Uma História Star Wars, exclusivo do Disney+.

Michael é pai de Adam e diretor do Colégio Moordale — Foto: Divulgação/Netflix

Samantha Spiro é Maureen Groff

Se Michael é distante do filho, Maureen é o oposto. A mãe de Adam quer sempre o melhor para o filho, estando disposta a ouvi-lo de forma atenciosa e gentil. Lamenta pela distância entre Adam e Michael, por isso age em prol da reconciliação dos dois. Samantha Spiro é conhecida pela sua participação no filme Como Eu Era Antes de Você, filme disponível no Prime Video.

Maureen é a mãe atenciosa de Adam, uma ouvinte das questões íntimas do rapaz — Foto: Divulgação/Netflix

Conheça os novos personagens da quarta temporada

Thaddea Graham é Sarah "O" Owen

Quando Otis e Eric chegam à Escola Cavendish, descobrem que a instituição já possui uma terapeuta sexual estudantil. Trata-se de Sarah Owen, mais conhecida pela alcunha de "O". A jovem conquista aos poucos uma clientela fiel dentro da Cavendish que segue seus conselhos. Já na vida privada, Sarah é bastante reservada e não integra nenhum grupo de amigos. Thaddea Graham está no elenco de Carta ao Rei, exclusivo da Netflix.

Sarah, mais conhecida como O, é a terapeuta sexual do Colégio Cavendish — Foto: Divulgação/Netflix

Dan Levy é Thomas Molloy

Thomas é um escritor renomado que é professor na Universidade Wallace, onde Maeve chega para estudar. Abertamente queer, o mestre opta por um método de ensino que consiste em "reconstruir" os alunos para que possam desenvolver seu potencial. Por meio de seu método, Maeve vai descobrindo suas habilidades na escrita. Dan Levy foi protagonista e showrunner da série de comédia Schitt's Creek, disponível no Prime Video.

Molloy é um escritor de sucesso que trabalha o potencial de Maeve para a escrita — Foto: Divulgação/Netflix

Alexandra James é Aisha

Aisha é uma das integrantes do Coven, que apesar do nome não se trata de um grupo de bruxas, mas, sim, dos alunos populares e inclusivos de Cavendish. Ela é uma garota nerd surda apaixonada por esoterismo, como tarô e astrologia, além de fofocar eventualmente. Assim como sua personagem, a atriz Alexandra James é surda e esteve no elenco da série britânica Backstage.

Aisha é uma garota surda que integra um grupo de estudantes de Cavendish chamado Coven — Foto: Divulgação/Netflix

Anthony Lexa é Abbi

A líder do Coven é uma estudante trans extremamente popular em Cavendish. Abbi é extremamente bem-humorada e leal, o que faz com que os demais estudantes queiram se aproximar dela - como seu namorado Roman. Sex Education é o primeiro trabalho de ficção da cantora pop Anthony Lexa.

Abbi é a líder do Coven, grupo de estudantes da Cavendish — Foto: Divulgação/Netflix

Felix Mufti é Roman

O namorado de Abbi é um rapaz trans vindo de uma família rica, cuja generosidade e compreensão favoreceram na sua transição de gênero. Faz o tipo molecão, mas está sempre disposto a ouvir os demais. O ativista e performer Felix Mufti está em seu primeiro papel na TV.

Roman é um rapaz trans que namora Abbi — Foto: Divulgação/Netflix

Lisa McGrillis é Joanna

Após três temporadas, finalmente o público irá conhecer a irmã caçula de Jean. Joanna é uma verdadeira nômade em todos os sentidos. Está sempre se mudando, vive em festas e termina seus relacionamentos antes que eles comecem a ficar sérios. Por trás do jeito errático de viver, Joanna tenta amenizar seu passado traumático. Lisa McGrillis esteve no elenco do filme Noite Passada em Soho, disponível no Telecine.

Joanna é a irmã caçula de Jean — Foto: Divulgação/Netflix

Com informações de Collider, IMDb, Netflix

Assista: saiba como mudar seu plano da Netflix